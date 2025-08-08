  • Megjelenítés
Donald Tusk: gyűlnek a jelek, hamarosan befagyhat az ukrajnai háború
Globál

Donald Tusk: gyűlnek a jelek, hamarosan befagyhat az ukrajnai háború

Portfolio
Donald Tusk lengyel miniszterelnök újságíróknak azt mondta, bizonyos jelek arra utalnak, hogy hamarosan befagyhat az ukrajnai háború – írja a The Guardian.

A lengyel kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt pénteken telefonon, ezt követően nyilatkozott újságíróknak.

Vannak bizonyos jelek, nekem is van egy megérzésem, hogy talán a konfliktus befagyasztása – nem akarom azt mondani, hogy a háború vége, de a konfliktus befagyasztása – inkább előbb, mint utóbb bekövetkezhet

– mondta Tusk, megjegyezve, hogy pénteken jár le annak az ultimátumnak a határideje, amit Donald Trump amerikai elnök tűzött ki Oroszország számára.

Zelenszkij elnök nagyon óvatos, de még mindig optimista. Az ukrán fél nagyon szeretné, ha Európa, beleértve Lengyelországot is, részt venne ennek a jövőbeni tűzszünetnek és később a békének a kialakításában. Mi is nagyon szeretnénk, hogy a térségünkben béke uralkodjon, mert ez a biztonságunkra is nagyon pozitívan hatna

– hangsúlyozta a lengyel kormányfő.

Zelenszkij a csütörtökön és pénteken több európai vezetővel – így Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel – is beszélt telefonon, miután csütörtökön kiderült, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump a jövő héten személyesen leülhet egymással.

Kapcsolódó cikkünk

Kardzörgetve fenyegette meg Trump Oroszországot, de elég lehet egy kedves mosoly Putyintól, hogy visszatáncoljon

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Rafal Guz

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2037026366
Globál
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility