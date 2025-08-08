Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt és Ilham Aliyev azeri elnököt a Fehér Házban, ahol aláírják a két ország közötti békemegállapodást. Az egyezmény Trump egyik legjelentősebb külpolitikai eredménye lehet, amely véget vethet a világ egyik leghosszabb ideje tartó konfliktusának.
A megállapodás központi eleme egy 43,5 kilométeres folyosó létrehozása Örményországon keresztül, amelyet az Egyesült Államok fejleszt majd, és a "Trump útvonal a nemzetközi békéért és jólétért" nevet kapja. Ez összeköti Azerbajdzsán fő területét az ország török határnál található enklávéjával.
A folyosó lehetővé teszi, hogy emberek és áruk Törökország és Azerbajdzsán, valamint Közép-Ázsia között közlekedhessenek
anélkül, hogy Iránon vagy Oroszországon kellene áthaladniuk.
Jelenleg ez nem lehetséges, mivel az örmény-azeri határ lezárt és erősen megerősített.
Irán határozottan ellenzi a projektet, Oroszország szintén kritizálta, míg Törökország erősen támogatja. Örményország a közelmúltban adta fel hosszú ideje tartó ellenállását a folyosóval szemben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.
A Trump-adminisztráció márciusban kapcsolódott be a konfliktusba, amikor Steve Witkoff különmegbízott váratlan látogatást tett Bakuban. A diplomáciai erőfeszítéseket később Aryeh Lightstone vezette, aki öt alkalommal utazott a régióba tárgyalásokra.
Az amerikai kormányzat azzal győzte meg Pasinján örmény miniszterelnököt, hogy a tranzitfolyosó engedélyezésével Washington barátságát nyeri el, ami védelmet jelenthet Azerbajdzsán esetleges jövőbeli inváziói ellen.
"Ez a megállapodás megnyitja Örményországot a világ felé. Ahelyett, hogy Iránra támaszkodnának, mostantól az Egyesült Államok lesz a kulcspartnerük" - nyilatkozta egy amerikai tisztviselő, hozzátéve, hogy a megállapodás "visszafordíthatatlan utat teremt a normalizáció felé" a két ország között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
