  • Megjelenítés
Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből
Globál

Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből

Portfolio
Trump ma békemegállapodást írat alá Örményország és Azerbajdzsán között a Fehér Házban, amely jelentős gazdasági folyosót nyit a régióban, és csökkentheti Oroszország és Irán befolyását - írta az Axios.

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt és Ilham Aliyev azeri elnököt a Fehér Házban, ahol aláírják a két ország közötti békemegállapodást. Az egyezmény Trump egyik legjelentősebb külpolitikai eredménye lehet, amely véget vethet a világ egyik leghosszabb ideje tartó konfliktusának.

A megállapodás központi eleme egy 43,5 kilométeres folyosó létrehozása Örményországon keresztül, amelyet az Egyesült Államok fejleszt majd, és a "Trump útvonal a nemzetközi békéért és jólétért" nevet kapja. Ez összeköti Azerbajdzsán fő területét az ország török határnál található enklávéjával.

A folyosó lehetővé teszi, hogy emberek és áruk Törökország és Azerbajdzsán, valamint Közép-Ázsia között közlekedhessenek

anélkül, hogy Iránon vagy Oroszországon kellene áthaladniuk.

Jelenleg ez nem lehetséges, mivel az örmény-azeri határ lezárt és erősen megerősített.

Irán határozottan ellenzi a projektet, Oroszország szintén kritizálta, míg Törökország erősen támogatja. Örményország a közelmúltban adta fel hosszú ideje tartó ellenállását a folyosóval szemben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során.

A Trump-adminisztráció márciusban kapcsolódott be a konfliktusba, amikor Steve Witkoff különmegbízott váratlan látogatást tett Bakuban. A diplomáciai erőfeszítéseket később Aryeh Lightstone vezette, aki öt alkalommal utazott a régióba tárgyalásokra.

Az amerikai kormányzat azzal győzte meg Pasinján örmény miniszterelnököt, hogy a tranzitfolyosó engedélyezésével Washington barátságát nyeri el, ami védelmet jelenthet Azerbajdzsán esetleges jövőbeli inváziói ellen.

"Ez a megállapodás megnyitja Örményországot a világ felé. Ahelyett, hogy Iránra támaszkodnának, mostantól az Egyesült Államok lesz a kulcspartnerük" - nyilatkozta egy amerikai tisztviselő, hozzátéve, hogy a megállapodás "visszafordíthatatlan utat teremt a normalizáció felé" a két ország között.

Kapcsolódó cikkünk

Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot

Elfogyott Oroszország ereje, hátat fordított a puskaporos hordónak – Itt az esély a véres konfliktus lezárására?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kínai hadihajó hadgyakorlat
Globál
Háborús szimuláció mutatja, mekkora feladat hárulna egy apró államra, ha Kína megtámadná Tajvant
Pénzcentrum
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility