Két északi szomszédját is megfenyegette a vert hatalom: "nagyobb hibát követtetek el, mint Ukrajna"

Az iráni Forradalmi Gárda figyelmeztette Örményország és Azerbajdzsán vezetőit:

az önök hibája súlyosabb, mint Zelenszkij hibája. Nem tanultatok az Ukrajna elleni orosz támadásból.

Az IRGC politikai ügyekért felelős helyettese, Javani tábornok szerint "ha Alijev és Pashinjan egy kicsit is átgondolták volna, hogy milyen következményekkel jár az USA és a NATO bevonása a kaukázusi térségbe, soha nem dőltek volna be a kockázatvállaló Trump hazárdjátékának."

Javani arra utalt kifakadásával, hogy Baku és Jereván Washingtonban hivatalosan is tűzszünetet kötött egymással Donald Trump közbenjárására, és beleegyeztek abba, hogy egy folyosót alakítanak ki Örményországon keresztül, mely összeköti Azerbajdzsán nahicseváni régióját az ország többi részével.

Az alkut Irán és Oroszország is hevesen ellenezte. Moszkva az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan veszíti el befolyását a Kaukázus déli oldalán, Irán számára pedig Örményország létfontosságú kereskedelmi útvonal Oroszország felé, amelyet most éppen keresztbe fog vágni az amerikai támogatással épített korridor.

