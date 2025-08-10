  • Megjelenítés
Két északi szomszédját is megfenyegette a vert hatalom:
Globál

Két északi szomszédját is megfenyegette a vert hatalom: "nagyobb hibát követtetek el, mint Ukrajna"

Portfolio
A héten Örményország és Azerbajdzsán amerikai közbenjárásra békét kötött egymással. Bár elsőre örömtelinek tűnik a hír, sem az oroszok, sem az irániak nem örülnek túlzottan annak, hogy nem az ő feltételeik szerint állapodott meg egymással a két állam. Teherán gyorsan meg is fenyegette északi szomszédjait, Ukrajnához hasonló jövőt jósolva nekik.

Az iráni Forradalmi Gárda figyelmeztette Örményország és Azerbajdzsán vezetőit:

az önök hibája súlyosabb, mint Zelenszkij hibája. Nem tanultatok az Ukrajna elleni orosz támadásból.

Az IRGC politikai ügyekért felelős helyettese, Javani tábornok szerint "ha Alijev és Pashinjan egy kicsit is átgondolták volna, hogy milyen következményekkel jár az USA és a NATO bevonása a kaukázusi térségbe, soha nem dőltek volna be a kockázatvállaló Trump hazárdjátékának."

Javani arra utalt kifakadásával, hogy Baku és Jereván Washingtonban hivatalosan is tűzszünetet kötött egymással Donald Trump közbenjárására, és beleegyeztek abba, hogy egy folyosót alakítanak ki Örményországon keresztül, mely összeköti Azerbajdzsán nahicseváni régióját az ország többi részével.

Az alkut Irán és Oroszország is hevesen ellenezte. Moszkva az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan veszíti el befolyását a Kaukázus déli oldalán, Irán számára pedig Örményország létfontosságú kereskedelmi útvonal Oroszország felé, amelyet most éppen keresztbe fog vágni az amerikai támogatással épített korridor.

Kapcsolódó cikkünk

Megköttetett a béke, máris Nobel-békedíjra jelölnék Trumpot

Elfogyott Oroszország ereje, hátat fordított a puskaporos hordónak – Itt az esély a véres konfliktus lezárására?

Amerika váratlanul bedobta magát: Washington békét hozna a forrongó régióba

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
drón harckocsi háború orosz ukrán
Globál
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility