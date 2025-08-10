  • Megjelenítés
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap
Globál

Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Többek között nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás

Nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Emellett több orosz régióban is légvédelmi tevékenységről és robbanásokról érkeztek jelentések - közölte az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás
Megosztás

Több mint 9000-en érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 9217-en léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 36 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
drón-oroszország-tűz-orosz-ukrán konfliktus-ukrajna-támadás-robbanás-védelmi minisztérium-orosz-ukrán háború-Voronyezs
Globál
Lángol az orosz olajfinomító - Videón a pusztítás
Pénzcentrum
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility