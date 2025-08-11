2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az előző hónaphoz képest júniusban 0,8 százalékkal emelkedett, közel 4,31 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamelyik tagországában - derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.

Az ideiglenes védelemért folyamodó ukránok a státusz révén egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig

Németország (1 196 645),

(1 196 645), Lengyelország (992 505) és

(992 505) és Csehország (378 420) biztosította.

Lakosságarányosan Csehországban (34,7), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,1) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az ezer főre vetített átlag 9,6 volt.

A kedvezményezettek 44,7%-a felnőtt nő, 31,2%-a 18 évesnél fiatalabb, 24,1%-a pedig felnőtt férfi.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekülteknek.

(MTI)