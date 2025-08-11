2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken Alaszkában ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lezárásáról, de elemzők szerint az esemény már most a Kreml diplomáciai győzelme. Moszkva számára jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal – írja a CNBC.
4,31 millió ukrán kapott ideiglenes védelmet az EU-ban
Az előző hónaphoz képest júniusban 0,8 százalékkal emelkedett, közel 4,31 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamelyik tagországában - derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.
Az ideiglenes védelemért folyamodó ukránok a státusz révén egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.
A legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig
- Németország (1 196 645),
- Lengyelország (992 505) és
- Csehország (378 420) biztosította.
Lakosságarányosan Csehországban (34,7), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,1) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az ezer főre vetített átlag 9,6 volt.
A kedvezményezettek 44,7%-a felnőtt nő, 31,2%-a 18 évesnél fiatalabb, 24,1%-a pedig felnőtt férfi.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 40 895 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekülteknek.
(MTI)
Nagyon csalódott Oroszország nagy barátja: fegyvert küldtek, semmit nem kaptak cserébe
Irán csalódott az Oroszországgal való együttműködés kapcsán, hiszen lehet, hogy lényegében semmit nem kapott azért cserébe, hogy nagy mennyiségű katonai drónt szállítottak le Moszkvának és segítettek az orosz dróngyártó kapacitás kiépítésében – írja a Forbes.
Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének
Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.
Nyitott fülekre talált az európaiak kérése
Az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy
konzultál európai partnereivel
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója előtt Alaszkában – jelentette be hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
(Reuters)
Békére sürgette Putyint az egyik legközelebbi tanácsadója: dicstelenül száműzték a Kremlből
Dmitrij Kozak, aki évtizedeken át Vlagyimir Putyin egyik leghűségesebb tanácsadója volt, jelentősen veszített hatalmából, miután világossá tette, hogy hibának tartja Ukrajna megtámadását. A 66 éves politikus feladatköreit nagyrészt egy másik vezető tanácsadó, Szergej Kirijenko vette át - írja a New York Times.
Az EU nem szeretne „egyoldalú” területcserét
Az EU magas rangú tisztviselői nyomást gyakorolnak Washingtonra, hogy a béketárgyalások során ne menjen bele „egyoldalú” ukrán területcserébe, és arra figyelmeztettek, bármilyen alkunak a jelenlegi frontvonalakból kell kiindulnia. A Kreml a tűzszünetért cserébe azt szeretné, hogy az ukránok vonuljanak ki Donyeck és Luhanszk megyék azon részeiből is, amiket még ők tartanak ellenőrzésük alatt.
Az orosz álláspontot területcsereként fogalmazzák meg, de ez inkább egyoldalú cserének tűnik
– mondta vasárnap az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki szerint a megállapodásnak a „legszigorúbb biztonsági garanciákat” kell tartalmaznia, azaz nem korlátozhatják Ukrajna hadseregét vagy harmadik országok támogatását.
„Az amerikai kormány nagyon aktívan részt vesz a folyamatban, és érdeklődést mutat az európai állásponttal való összehangolás iránt” – vélekedett a tisztviselő.
(Euractiv)
Varsó leszögezte: nem hagynák ki Zelenszkijt
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter úgy gondolja, az lenne a legjobb döntés, ha meghívnák Volodimir Zelenszkijt is Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozójára Alaszkában.
Kosiniak-Kamysz úgy véli, Zelenszkij meghívást fog kapni,
és vannak arra mutató információi, hogy az ukrán elnök is részt vehet a Trump–Putyin-találkozón. Megjegyezte továbbá, hogy az Egyesült Államok vezette nyugati világ célja „az igazságos és tartós béke elérése”.
(Ukrajinszka Pravda)
Elképesztő videó: aláaknáztak egy hidat az oroszok, durva csavar jött a történetben
Friss videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium, amely szerint Oroszország aláaknázta az általa használt hidat, de a robbantást már az ukránok végezték el, az orosz csapatok áthaladása közben.
Az éj leple alatt rontottak rá az ukrán drónok Oroszországra – Videókon, amit maguk után hagytak
Hétfő hajnalban ukrán drónok vették támadás alá a Moszkvától több mint 400 kilométerrel keletre fekvő Arzamasz városát, ahol videofelvételek tanúbizonysága szerint feltehetően egy műszergyárat ért találat - írja a Kyiv Post.
Afrikai szólással akasztotta ki Kijevet Robert Fico: mindegy mire jut Putyin és Trump, Ukrajnát így is, úgy is eltiporják?
Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentését, aki lényegében azt mondta, Ukrajna mindenképpen szenvedni fog, a közelgő Trump–Putyin-találkozó kimenetelétől függetlenül - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Itt az ukrán jelentés
Az orosz erők az éjszaka során 71 Sahed típusú drónt és csalidrónt indítottak Ukrajna ellen – jelentette az ukrán légierő.
Kijev légvédelme 59 orosz drónt lőtt le,
míg 12 drón összesen hat helyszínen mért csapást. A közlemény szerint egy lelőtt drón roncsait is megtalálták.
(Kyiv Independent)
A háború egyik legnagyobb győzelmét ünneplik az oroszok – Aggasztó jelentések érkeznek
Egyre több oroszpárti forrás beszél arról, hogy orosz csapatok szakították át az „erődítmény-öv” déli védelmét, és jelenleg sorra foglalják el a falukat Ukrajna legfontosabb védelmi vonala mögött.
Kongatja a vészharangot Európa: az utolsó pillanatban bírnák jobb belátásra Amerikát
Európai vezetők egyeztetni szeretnének Donald Trumppal, mielőtt az amerikai elnök pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború rendezéséről - tudta meg a Bloomberg. Az öreg kontinens állam- és kormányfői attól tarthatnak, hogy Trump és Putyin az ukránok feje fölött és az ő kihagyásukkal köthet megállapodást.
Falut foglaltak vissza az ukránok Szumiban
Ukrajna visszafoglalta a 91 lakossal bíró Bezsalivkát Szumi régióban, és teljesen megtisztították az orosz csapatoktól.
(Ukrajinszka Pravda)
WSJ: meggyőznék az európai nagyhatalmak Trumpot, Ukrajnával kézenfogva utasították el Putyin tervét
A Wall Street Journal két európai tisztviselőre hivatkozva azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai országvezetőkkel együtt reagált Vlagyimir Putyin tűzszüneti tervére, és egy attól merőben eltérő ellenjavaslatot tettek.
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább
Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.
Jelentett az orosz légvédelem
Három ember életét vesztette ukrán dróntámadásokban Oroszország tulai és Nyizsnyij Novgorod-i területein, valamint Moszkvát is támadás érte az éjjel.
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán összesen 59 ukrán drónt semmisített meg,
12-t Tula, kettőt pedig a moszkvai régió felett.
(Reuters)
Nem köntörfalazott Trump jobbkeze: nem pénzeljük tovább az ukrajnai háborús üzletet!
J.D. Vance amerikai alelnök szerint "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével.
Megszólalt a NATO első embere: rendkívül komoly teszt előtt áll Vlagyimir Putyin
A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó "teszt" lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap.
J. D. Vance amerikai alelnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti lehetséges békemegállapodás valószínűleg egyik felet sem fogja teljesen kielégíteni.
Friedrich Merz reményét fejezte ki afelől, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz majd a most péntekre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozón. A német kancellár, aki telefonálni fog Donald Trumppal, hangsúlyozta, "nem hagyhatjuk, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön az európaiak és az ukránok feje felett."
Vasárnapi hírfolyamunkat az alábbi linkre kattintva olvashatják vissza:
