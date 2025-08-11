  • Megjelenítés
Felfedték a részleteket: BrahMos rakétákkal semmisítettek meg F-16-os vadászgépeket
Globál

Felfedték a részleteket: BrahMos rakétákkal semmisítettek meg F-16-os vadászgépeket

Portfolio
Az indiai légierő parancsnoka megerősítette, hogy BrahMos cirkálórakétákkal mértek csapást pakisztáni légibázisokra májusban, amelyek egy felderítő repülőgépet és több F-16-os vadászgépet is eltaláltak - számolt be a Military Watch Magazine.

A.P. Singh indiai légierő-parancsnok nyilatkozata szerint a május 7-10. között végrehajtott Sindoor hadművelet során BrahMos cirkálórakétákkal támadtak pakisztáni légibázisokat, ahol egy felderítő repülőgépet és néhány F-16-os vadászgépet találtak el a hangárokban. A májusi összecsapások során az indiai légierő becslések szerint öt vadászgépet vesztett légi harcban, köztük több Rafale típusú repülőgépet, amelyeket állítólag Pakisztán új, kínai gyártmányú J-10C vadászgépei lőttek le. Továbbra is tisztázatlan, hogy az indiai vadászgépek értek-e el találatot pakisztáni repülőgépek ellen. Az indiai védelmi minisztérium forrásai szerint öt pakisztáni vadászgépet lőttek le, de ezek többségét az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszernek tulajdonítják.

Míg a pakisztáni sikerekről videófelvételek is napvilágot láttak, addig az indiai légierő állítólagos találatairól - akár ellenséges repülőgépek lelövéséről, akár légibázisok elleni sikeres csapásokról - nem mutattak be bizonyítékokat. Pakisztán az 1980-as években szerezte be első F-16-os vadászgépeit, amelyeket a 2010-es évek közepén korszerűsítettek és AIM-120 aktív radarirányítású rakétákkal szereltek fel. A fejlettebb "4+ generációs" vadászgépek - mint az indiai Szu-30MKI és Rafale, illetve a pakisztáni JF-17 Block 3 és J-10C - hadrendbe állításával azonban az F-16-os flotta szerepe jelentősen csökkent a pakisztáni védelmi doktrínában.

Az indiai légierő korábban megerősítették, hogy voltak veszteségeik az összecsapások során, de a saját állításaikról hiteles bizonyítékokat nem szolgáltattak.

Kapcsolódó cikkünk

Pakisztán azt állítja, hogy katonai offenzívát indított India ellen

Súlyos kérdés előtt a világ: mi történhet, ha tényleg egymásnak esik a világ két atomhatalma?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
katonai járművek amerika nemzeti gárda
Globál
Veszélyhelyzetet hirdetett az amerikai elnök, indulhatnak a Nemzeti Gárda egységei a fővárosba
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility