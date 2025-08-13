Washingtonnak csak kérnie kellett, és úgy is lett – Nemzetközi bűnözők kerültek a Trump-kormányzat kezére

Az amerikai igazságügyi minisztérium kedden bejelentette, hogy őrizetbe vette a kábítószer-kartellek és más bűnszervezetek Mexikó által kiadott 26 feltételezett tagját.
A ma amerikai őrizetbe vett szökevények között vannak veszélyes kábítószer-kartellek vezetői, köztük olyan szervezetek tagjai, amelyeket külföldi terrorista szervezetnek és különleges globális terroristának minősítettek, például a Sinaloa kartell, a Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) és a Cártel del Noreste (korábban Los Zetas)
- áll az igazságügyi tárca közleményében.
Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter kijelentette, "mind a 26-an szerepet játszottak az erőszak és a kábítószer amerikai partokra jutásában", és hogy "szigorú büntetés vár rájuk az ország ellen elkövetett bűncselekményeikért".
A kiadott személyeket az Egyesült Államokban többek között gyilkossággal, kábítószer-csempészéssel és emberkereskedelemmel vádolják.
Ez a kiadatás újabb példája annak, hogy mire lehet képes két kormány, ha összefog az erőszak és a büntetlenség ellen
- mondta Ronald Johnson, az Egyesült Államok mexikói nagykövete egy nyilatkozatában. "Ezek a szökevények most az amerikai bíróságok előtt felelnek tetteikért, és mindkét ország polgárai nagyobb biztonságban lesznek."
Omar García Harfuch mexikói biztonsági miniszter az X-en tett bejegyzésében kijelentette, hogy a gyanúsítottak veszélyt jelentettek országának közbiztonságára. García hozzátette, hogy
a kiadatásokat az amerikai igazságügyi minisztérium kérésére hajtották végre, amely "nem szándékozik halálbüntetést kérni".
Donald Trump amerikai elnök a fentanil-kereskedelem és a drogkartellek elleni elégtelen fellépéssel indokolta a Mexikóra kivetett vámokat. Trump a múlt héten utasította a Pentagont, hogy készítsen elő katonai műveleteket a globális terrorista szervezetnek minősített mexikói drogbandák ellen.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök az Egyesült Államok egyoldalú katonai fellépését igyekszik elkerülni Mexikóban az állampolgárainak kiadatásával.
Sheinbaum szerint az Egyesült Államok és Mexikó közel áll egy biztonsági megállapodáshoz, amely kiterjeszti az együttműködést a kartellek elleni küzdelemben. De határozottan elutasította a Trump-kormány javaslatát, hogy egyoldalú katonai műveleteket hajtson végre Mexikóban.
A mostani a második ilyen jellegű kiadatás az idén. Februárban a mexikói hatóságok 29 feltételezett kartellvezetőt szállítottak az Egyesült Államokba, ami vitát váltott ki a lépés politikai és jogi alapjairól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bűnözők kezébe került több tízezer útlevél és személyi igazolvány másolata
Például bankszámlák nyitására vagy hitelfelvételekre használhatják ezeket.
Olajtól az áramig: a nagy árupiaci játékosok új aranybányája Európában
Egyre többen szállnak be.
A nap kérdése: meglesz-e az új kétéves csúcsa a forintnak?
A dollárral szemben mutatkozhat erre esély.
Jöhet az új gyorsforgalmi út Magyarországon, döntött a minisztérium
Megkezdődik a tervezési folyamat.
Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin
Magyarország is szóba került.
Költekeznek a németek - de mikor lesz ennek hatása?
Itt a UBS elemzése.
Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig
Pontos dátumot mondtak be.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.