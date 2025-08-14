  • Megjelenítés
Milliárdos pert akaszthat a Biden-család nyakába Donald Trump felesége
Milliárdos pert akaszthat a Biden-család nyakába Donald Trump felesége

Portfolio
Melania Trump egymilliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba Hunter Biden ellen, miután a volt elnök fia azt állította, hogy Jeffrey Epstein szexuális ragadozó mutatta be őt Donald Trumpnak - közölte a BBC.

Az amerikai first lady ügyvédei szerint az ifjabbik Biden állítása "hamis, becsmérlő, rágalmazó és gyújtó hatású". A jogi képviselők felszólították a volt elnök fiát, hogy vonja vissza kijelentését és kérjen bocsánatot, ellenkező esetben

"több mint egymilliárd dolláros" kártérítési pert indítanak ellene.

Hunter Biden egy Andrew Callaghan filmkészítőnek adott interjúban tette a vitatott kijelentést, miszerint

Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak - a kapcsolatok annyira szélesek és mélyek".

Biden részben Michael Wolff újságíróra hivatkozott, aki korábban kritikus életrajzot írt az elnökről.

A first lady jogi levele szerint Biden egy azóta eltávolított cikkre alapozta állításait. A Daily Beast amerikai hírportál korábban valóban közölt egy hasonló tartalmú cikket, de később visszavonta azt, miután Melania Trump ügyvédjétől levelet kaptak, és elnézést kértek "minden félreértésért".

Nincs bizonyíték arra, hogy a házaspárt Epstein mutatta volna be egymásnak. A Harper's Bazaar 2016-os portréja szerint Melania Trump 1998 novemberében, egy modellügynökség alapítója által rendezett partin találkozott későbbi férjével.

Címlapkép forrása: DoD photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos, Public domain, via Wikimedia Commons

