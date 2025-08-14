Papírhegyek miatt csúszik az uniós zöldenergia-robbanás - Magyarország jobban áll, mint gondolnád

A megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése kulcsfontosságú a nap- és szélenergia sikeres európai elterjedéséhez és a tiszta energiára való átálláshoz, ennek ellenére az Európai Unió tagállamai továbbra is vonakodnak végrehajtani az ehhez szükséges engedélyezési reformokat. A telepítéshez és csatlakozáshoz szükséges engedélyek megszerzése általánosságban még mindig túl lassú és bonyolult, sok tagállam pedig továbbra is késlekedik az uniós engedélyezési szabályok teljes körű és haladéktalan végrehajtásával.

Miközben a politikai döntéshozók a megújuló energiaforrások terjedésének felgyorsulásától várják az EU 2030-as energia- és klímapolitikai célkitűzéseinek elérését,

az engedélyezési folyamatok lassúsága kockáztatja ennek sikerét

- derül ki a SolarPower Europe napelemes iparági szervezet tanulmányából, amely 20 EU-tagállam e téren tett erőfeszítéseit értékeli.

Az uniós országok jelentős elmaradásokkal küzdenek a megújuló energia engedélyezési szabályok nemzeti jogba való átültetése területén, annak ellenére, hogy egyértelmű uniós keretrendszer áll rendelkezésre az engedélyezési folyamatok egyszerűsítésére. Több mint egy évvel azután, hogy a tagállamoknak át kellett volna venniük az EU megújulóenergia-irányelvének engedélyezési rendelkezéseit, a szabályok még mindig csak 13 és 78% közötti arányban kerültek átültetésre az egyes országok esetében.

Bár 2023 óta a nyolc engedélyezési és tervezési intézkedés közül hat esetében előrelépés történt,

az értékelt intézkedéseknek így is csak kevesebb mint 50%-a jelent meg a tagállamok nemzeti jogrendszereiben.

Az EU 2023 novemberében hatályba lépett felülvizsgált megújulóenergia-irányelve (REDIII) kötelező uniós célként legalább 42,5%-os megújuló energia részarány elérését írja elő 2030-ra. E cél elérése érdekében az irányelv konkrét intézkedéseket tartalmaz a megújulóenergia-projekt engedélyek kiadásának felgyorsítása érdekében is. A jogszabály a tagállamok számára 2024. június 30-i határidőt tűzött ki az irányelv engedélyezési elemeinek nemzeti jogba való átültetésére.

Bár bizonyos jó gyakorlatok kialakultak, azonban több mint egy évvel a határidő után az egyszerűsített engedélyezési eljárások jogszabályba iktatása továbbra is késik - szögezi le a jelentés.

A jelentés az alábbi fő problémákat emeli ki ezzel kapcsolatban:

Az engedélyezési folyamatok nem gyorsulnak, ami a REDIII-ban kijelölt határidők be nem tartását kockáztatja.

Az irányelv bizonyos részei több tagállamban zavart okoztak, túlságosan bonyolult és megterhelő folyamatokhoz sőt, egyes országokban tiltott megoldások alkalmazásához vezetett.

Az országok gyakran figyelmen kívül hagyják a mesterséges felületekre telepíthető napelemek engedélyeztetésének egyszerűsítését, ezzel nagy lehetőséget elszalasztva az energiaigények kielégítésére.

A tagállamok a gyakorlatban nem alkalmazzák a kiemelkedő közérdek elvét a napelemes projektek esetében.

A tanulmány kilenc fő mutató mentén értékelte a nemzeti jogszabályokba való átültetés állását, amelyek számos tervezési és engedélyezési intézkedést fednek le. A szervezet 2023-as hasonló jelentéséhez képest nyolc mutatóból hat esetében regisztrált előrelépést, míg egy, az új jelentésben szereplő mutató azóta került bevezetésre a módszertanba. Az új jelentés közzétételének időpontjában az értékelt intézkedéseknek

átlagosan kevesebb mint 50%-át ültették át nemzeti szinten,

ugyanakkor az uniós tagállamok erőfeszítései között jelentős eltérések mutatkoznak a megújulóenergia-projektek engedélyezésének egyszerűsítése terén. Magyarország jobban teljesített a vizsgált országok átlagánál, ugyanis nálunk az átültetési ráta 56%-ot ért el, és egy helyen hazánkat a jó példák között is megemlíti a jelentés (az épített szerkezeteken való napelem-telepítés engedélyeztetésének felgyorsítása ügyében).

A magyar mutató viszont így is jócskán elmarad a kiemelkedő teljesítményt nyújtó olasz-román-szlovén trió eredményétől, amely országok a megújulóenergia-tervezés és -engedélyezés felgyorsítását célzó kulcsfontosságú intézkedések 78%-át átültették vagy megkezdték a nemzeti jogrendbe való átültetésüket. A skála másik végén Lettország található 13%-os átültetési aránnyal, de Franciaország, Hollandia, Horvátország és Szlovákia 22-22%-os értéke is meglehetősen szerény.

Mindazonáltal a jelentés felhívja a figyelmet, hogy az egyes országokban tapasztalt magas átültetési arány nem feltétlenül jelent egyúttal hatékony gyakorlati végrehajtást is; vagyis, ha léteznek is a megfelelő jogi keretek, azok gyakran nem működnek hatékonyan a gyakorlatban. Márpedig az engedélyezés felgyorsítása szükséges a megújulók bevezetésének előmozdításához, a fosszilis energia kivezetéséhez, valamint Európa energiabiztonságának és versenyképességének megerősítéséhez is - mutat rá a SolarPower Europe.

Ezért a szervezet felszólítja az Európai Bizottságot, hogy

a tagállamokkal való együttműködésben kezelje prioritásként a végrehajtást,

és biztosítsa, hogy az uniós forrásokat a helyi engedélyező hatóságok kapacitásának és képzésének megerősítésére irányítsák azért, hogy gyakorlati előrelépést lehessen elérni.

A SolarPower Europe Bizottságnak tett szakpolitikai ajánlásai között egyebek mellett szerepel még a meglévő uniós szabályok végrehajtásának előtérbe helyezése a dereguláció folytatása helyett, továbbá hogy érdemes lenne elősegíteni a tudásmegosztást és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, valamint hogy a hibrid és innovatív megújulós projektek számára egyszerűsített és harmonizált engedélyezési eljárásokat kellene biztosítani.

