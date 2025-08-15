  • Megjelenítés
Elkezdődött Putyin és Trump tárgyalása, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben
Globál

Elkezdődött Putyin és Trump tárgyalása, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Az eredeti sajtóhíreknek megfelelően kicsivel 21:30 után kezdetét vette Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök zárt ajtós találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Nem Peszkov lesz a harmadik orosz tárgyaló

Bő húsz perce derült ki, hogy Putyin és Trump nem négyszemközt fog beszélni. Az amerikai elnököt Steve Witkoff és Marco Rubio kíséri. Azt eddig nem lehetett tudni, hogy Putyin mellett ki lesz a két orosz résztvevő, most azonban kiderült, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov volt amerikai nagykövet (jelenleg Putyin és Lavrov legfontosabb külügyi tanácsadója) lesz jelen.

Megosztás

Megvolt az első kézfogás

Trump és Putyin egyszerre hagyták el az elnöki gépeket. Az orosz elnök szokásához híven kicsit váratta Trumpot, aki néhány másodpercig álldogállt a vörös szőnyegen, amíg orosz kollégája a közönségnek integetett.

(Reuters)

Megosztás

Megérkezett Putyin Alaszkába

Vlagyimir Putyin orosz elnök gépe az orosz állami média szerint néhány perce szállt le Anchorage-ben.

Trump már jó fél órája megérkezett Alaszkába, de Putyin érkezéséig nem hagyta el az Air Force One-t.

(CNN)

Megosztás

Mégsem négyszemközt beszél a két elnök

A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint az eredetileg négyszemköztire tervezett megbeszélésen végül hatan fognak részt venni: az amerikai elnököt Steve Witkoff főtanácsadó és Marco Rubio külügyminiszter fogja kísérni. Putyint valószínűleg a már Anchorage-ben tartózkodó Dmitrij Peszkov és Szergej Lavrov.

(Sky News)

Megosztás

Megérkezett Trump

Az Air Force One percekkel ezelőtt landolt a tárgyalás helyszínéül szolgáló Elmendorf-Richardson légibázison.

(Sky News)

Megosztás

Az orosz nagykövet sem számít áttörésre

Alexandr Darcsjev, Oroszország washingtoni nagykövete szerint a mai tárgyalás nem fog áttörést hozni, de egy lassú és folyamatos előrehaladás kezdete lehet a béke felé.

(CNN)

Megosztás

A látványra nem lesz panasz

A Sky News értesülései szerint nagyjából öt perce landolt egy újabb orosz kormányzati gép Alaszkában. A tárgyalás helyszínéül szolgáló katonai repülőtér közepén egy vörös szőnyeg van kigurítva, azt két oldalról az amerikai légierő csúcsgépei, F-35 Lightning II-es lopakodó vadászbombázók vigyázzák.

Megosztás

Hillary Clinton: ha Trump békét csinál, én magam jelölöm Nobel-díjra

A volt amerikai külügyminiszter, akit az elnöki székért vívott harcban éppen Trump győzött le, az X-en közzétett bejegyzésben tudatta: ha republikánus ellenfele tényleg eléri, hogy Moszkva és Kijev békét kössön, saját maga fogja Nobel-díjra jelölni.

Az amerikai elnököt egyébként Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Ihlam Alijev azerbajdzsáni elnök is jelölni akarja a két ország között kidolgozott, a múlt hét végén aláírt békeszerződés miatt.

Megosztás

Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják

Az Európai Unió jövő hónapban tervezi elfogadni Oroszország elleni 19. szankciós csomagját – közölte csütörtökön Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület szokásos brüsszeli sajtótájékoztatóján. Részleteket nem árult el az új intézkedésekről, de hangsúlyozta, hogy az EU fenn kívánja tartani a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. Az eddigi intézkedések akkor is maradnak, ha pénteken tűzszünetről állapodna meg Donald Trump amerikai elnök.

Tovább a cikkhez
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Megosztás

Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.

Tovább a cikkhez
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Megosztás

Háborús híreink

Az orosz-ukrán háborúval foglalkozó hírfolyamunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Találkozik ma Trump és Putyin, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Megosztás

Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Putyin és Trump találkozója akár 6-7 órán át is tarthat, és a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érinteni fogja - közölte a Kreml megbízottja. A Fehér Ház eközben nyilvánosságra hozta a várható menetrendet.

Tovább a cikkhez
Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Megosztás

Alaszkára figyel a világ: a Google-ben is meglátszódik a várva várt Trump-Putyin csúcs

Ma este sor kerül Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójára, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends grafikonjai.

Tovább a cikkhez
Alaszkára figyel a világ: a Google-ben is meglátszódik a várva várt Trump-Putyin csúcs
Megosztás

Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart

Ma este végre sor kerül a Putyin-Trump találkozóra Alaszkában. Korábban megjelentek sajtóhírek arról, hogy Moszkva igyekszik majd gazdasági alkukkal az oldalára állítani az amerikai elnököt, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni - írta a Sky News.

Tovább a cikkhez
Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart
Megosztás

Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.

Tovább a cikkhez
Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?
Megosztás

Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít

Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.

Tovább a cikkhez
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Megosztás

Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató

Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.

Tovább a cikkhez
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Megosztás

A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában

A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.

Tovább a cikkhez
A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában
Megosztás

Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A legfrissebb hírek szerint magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility