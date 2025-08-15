Elkezdődött Putyin és Trump tárgyalása, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A volt amerikai külügyminiszter, akit az elnöki székért vívott harcban éppen Trump győzött le, az X-en közzétett bejegyzésben tudatta: ha republikánus ellenfele tényleg eléri, hogy Moszkva és Kijev békét kössön, saját maga fogja Nobel-díjra jelölni.

If Donald Trump negotiates an end to Putin's war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I'll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS https://t.co/SYXKhhLqkS — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 15, 2025

Az amerikai elnököt egyébként Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Ihlam Alijev azerbajdzsáni elnök is jelölni akarja a két ország között kidolgozott, a múlt hét végén aláírt békeszerződés miatt.