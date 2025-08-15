  • Megjelenítés
Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben
Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A legfrissebb hírek szerint magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.
Mégsem négyszemközt beszél a két elnök

A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint az eredetileg négyszemköztire tervezett megbeszélésen végül hatan fognak részt venni: az amerikai elnököt Steve Witkoff főtanácsadó és Marco Rubio külügyminiszter fogja kísérni. Putyint valószínűleg a már Anchorage-ben tartózkodó Dmitrij Peszkov és Szergej Lavrov.

(Sky News)

Megérkezett Trump

Az Air Force One percekkel ezelőtt landolt a tárgyalás helyszínéül szolgáló Elmendorf-Richardson légibázison.

(Sky News)

Az orosz nagykövet sem számít áttörésre

Alexandr Darcsjev, Oroszország washingtoni nagykövete szerint a mai tárgyalás nem fog áttörést hozni, de egy lassú és folyamatos előrehaladás kezdete lehet a béke felé.

(CNN)

A látványra nem lesz panasz

A Sky News értesülései szerint nagyjából öt perce landolt egy újabb orosz kormányzati gép Alaszkában. A tárgyalás helyszínéül szolgáló katonai repülőtér közepén egy vörös szőnyeg van kigurítva, azt két oldalról az amerikai légierő csúcsgépei, F-35 Lightning II-es lopakodó vadászbombázók vigyázzák.

Hillary Clinton: ha Trump békét csinál, én magam jelölöm Nobel-díjra

A volt amerikai külügyminiszter, akit az elnöki székért vívott harcban éppen Trump győzött le, az X-en közzétett bejegyzésben tudatta: ha republikánus ellenfele tényleg eléri, hogy Moszkva és Kijev békét kössön, saját maga fogja Nobel-díjra jelölni.

Az amerikai elnököt egyébként Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Ihlam Alijev azerbajdzsáni elnök is jelölni akarja a két ország között kidolgozott, a múlt hét végén aláírt békeszerződés miatt.

Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják

Az Európai Unió jövő hónapban tervezi elfogadni Oroszország elleni 19. szankciós csomagját – közölte csütörtökön Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület szokásos brüsszeli sajtótájékoztatóján. Részleteket nem árult el az új intézkedésekről, de hangsúlyozta, hogy az EU fenn kívánja tartani a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. Az eddigi intézkedések akkor is maradnak, ha pénteken tűzszünetről állapodna meg Donald Trump amerikai elnök.

Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.

Háborús híreink

Az orosz-ukrán háborúval foglalkozó hírfolyamunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Találkozik ma Trump és Putyin, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Putyin és Trump találkozója akár 6-7 órán át is tarthat, és a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érinteni fogja - közölte a Kreml megbízottja. A Fehér Ház eközben nyilvánosságra hozta a várható menetrendet.

Alaszkára figyel a világ: a Google-ben is meglátszódik a várva várt Trump-Putyin csúcs

Ma este sor kerül Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójára, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends grafikonjai.

Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart

Ma este végre sor kerül a Putyin-Trump találkozóra Alaszkában. Korábban megjelentek sajtóhírek arról, hogy Moszkva igyekszik majd gazdasági alkukkal az oldalára állítani az amerikai elnököt, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni - írta a Sky News.

Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.

Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít

Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.

Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató

Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.

A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában

A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

