Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Mégsem négyszemközt beszél a két elnök
A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint az eredetileg négyszemköztire tervezett megbeszélésen végül hatan fognak részt venni: az amerikai elnököt Steve Witkoff főtanácsadó és Marco Rubio külügyminiszter fogja kísérni. Putyint valószínűleg a már Anchorage-ben tartózkodó Dmitrij Peszkov és Szergej Lavrov.
Megérkezett Trump
Az Air Force One percekkel ezelőtt landolt a tárgyalás helyszínéül szolgáló Elmendorf-Richardson légibázison.
Az orosz nagykövet sem számít áttörésre
Alexandr Darcsjev, Oroszország washingtoni nagykövete szerint a mai tárgyalás nem fog áttörést hozni, de egy lassú és folyamatos előrehaladás kezdete lehet a béke felé.
A látványra nem lesz panasz
A Sky News értesülései szerint nagyjából öt perce landolt egy újabb orosz kormányzati gép Alaszkában. A tárgyalás helyszínéül szolgáló katonai repülőtér közepén egy vörös szőnyeg van kigurítva, azt két oldalról az amerikai légierő csúcsgépei, F-35 Lightning II-es lopakodó vadászbombázók vigyázzák.
Hillary Clinton: ha Trump békét csinál, én magam jelölöm Nobel-díjra
A volt amerikai külügyminiszter, akit az elnöki székért vívott harcban éppen Trump győzött le, az X-en közzétett bejegyzésben tudatta: ha republikánus ellenfele tényleg eléri, hogy Moszkva és Kijev békét kössön, saját maga fogja Nobel-díjra jelölni.
If Donald Trump negotiates an end to Putin's war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I'll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS https://t.co/SYXKhhLqkS— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 15, 2025
Az amerikai elnököt egyébként Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Ihlam Alijev azerbajdzsáni elnök is jelölni akarja a két ország között kidolgozott, a múlt hét végén aláírt békeszerződés miatt.
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Az Európai Unió jövő hónapban tervezi elfogadni Oroszország elleni 19. szankciós csomagját – közölte csütörtökön Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület szokásos brüsszeli sajtótájékoztatóján. Részleteket nem árult el az új intézkedésekről, de hangsúlyozta, hogy az EU fenn kívánja tartani a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. Az eddigi intézkedések akkor is maradnak, ha pénteken tűzszünetről állapodna meg Donald Trump amerikai elnök.
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.
Háborús híreink
Az orosz-ukrán háborúval foglalkozó hírfolyamunk itt olvasható:
Maratoni megbeszélés van készülőben - Itt van a várható menetrend Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Putyin és Trump találkozója akár 6-7 órán át is tarthat, és a teljes orosz-amerikai kapcsolatrendszert érinteni fogja - közölte a Kreml megbízottja. A Fehér Ház eközben nyilvánosságra hozta a várható menetrendet.
Alaszkára figyel a világ: a Google-ben is meglátszódik a várva várt Trump-Putyin csúcs
Ma este sor kerül Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójára, ezért megnéztük, mit mutatnak a Google Trends grafikonjai.
Nem fog bejönni Putyin mesterterve? - Trump előre kizárta azt, amitől mindenki tart
Ma este végre sor kerül a Putyin-Trump találkozóra Alaszkában. Korábban megjelentek sajtóhírek arról, hogy Moszkva igyekszik majd gazdasági alkukkal az oldalára állítani az amerikai elnököt, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez nem fog bejönni - írta a Sky News.
Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?
Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Az amerikai sajtónak beszélt pár perce Donald Trump elnök, miközben Alaszkába repül a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel való találkozóra. Azt mondta, „valami lesz majd” a találkozó után, szerinte Oroszországnak is árt a háború.
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Négy lehetséges forgatókönyvet lát Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző a mai Trump-Putyin találkozó kapcsán: a legvalószínűbb szerinte az, hogy az esemény nem hoz érdemi előrelépést a háború lezárása felé. Megjegyzi ugyanakkor: minden lépés, minden kommunikáció szükségszerűen a rendezés irányába vezethet és kisebb megállapodások születhetnek.
A fogadóirodák szerint teljesen egyértelmű, lesz-e tűzszünet Ukrajnában
A Polymarketen megtett fogadások alapján mindössze 2% esélye van annak, hogy a mai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közti személyes találkozót tűzszünet követi.
Hamarosan kezdődik Putyin és Trump találkozója, az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben
A legfrissebb hírek szerint magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.
