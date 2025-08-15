  • Megjelenítés
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják

Az Európai Unió jövő hónapban tervezi elfogadni Oroszország elleni 19. szankciós csomagját – közölte csütörtökön Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület szokásos brüsszeli sajtótájékoztatóján. Részleteket nem árult el az új intézkedésekről, de hangsúlyozta, hogy az EU fenn kívánja tartani a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. Az eddigi intézkedések akkor is maradnak, ha pénteken tűzszünetről állapodna meg Donald Trump amerikai elnök.

Arianna Podesta megerősítette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán több vezetővel, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett Ukrajna ügyében, valamint a szankciók fenntartásáról.

A megbeszéléseken szó esett a Trump és Putyin közötti pénteki alaszkai találkozóról is. Von der Leyen a hívások után arról számolt be, hogy az EU, az Egyesült Államok és a NATO „közös alapot” erősítettek Ukrajna támogatásában.

A szóvivő elmondta: Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok részt kíván venni Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, bár a részleteket az amerikai kormányzat ismerteti majd. Az uniós álláspont világos: robusztus és hiteles garanciákra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy Ukrajna megvédje szuverenitását és területi integritását. Von der Leyen korábbi nyilatkozataiban a stratégiát úgy írta le, hogy

Ukrajnát »bekelebezhetetlenné« kell tenni minden külső agresszor számára.

Podesta szerint a vezetők egyetértettek abban, hogy a tárgyalások kiindulópontja egy tűzszünet lehetne a jelenlegi frontvonalak mentén, és hogy Ukrajnának kell döntenie területi integritásának kérdéséről. Az EU továbbra is folytatja katonai támogatását, és növeli védelmi beruházásait Európában és Ukrajnában egyaránt, hogy az ország tárgyalási helyzete erős legyen, ha sor kerül a béketárgyalásokra.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az EU hajlandó-e felülvizsgálni a szankciókat egy tűzszünet esetén, Podesta egyértelműen kijelentette:

az EU fenntartja a nyomást Oroszországon, és a következő csomagot várhatóan jövő hónapban fogadja el.

A részletekről a szokásoknak megfelelően a hivatalos bejelentés előtt nem nyilatkozott.

Az uniós szóvivő hangsúlyozta: az EU támogat minden olyan erőfeszítést, amely érdemi tárgyalásokhoz vezethet egy igazságos és tartós béke érdekében, de a pénteki Trump–Putyin-találkozó kimeneteléről nem kívánt találgatni.

Az unió készen áll arra, hogy hosszú távon is fenntartsa az Oroszország elleni politikai, gazdasági és katonai nyomásgyakorlást, miközben támogatja Ukrajna önvédelmi képességeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
