Lezárultak az alaszkai tárgyalások, nincs tűzszünet - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A megbeszélések lényegére térve Putyin elmondja, hogy Ukrajna központi szerepet játszott, és megismétli, hogy a konfliktus "a biztonságunkat fenyegető alapvető veszélyekről" szól.

Azt mondja, Oroszország "őszintén érdekelt" a konfliktus lezárásában, de ahhoz, hogy az "tartós" legyen, meg kell szüntetniük "a konfliktus elsődleges okait". Putyin a háborút hazája "jogos" akciójának nevezi.

Putyin kitért arra is, hogy Ukrajna biztonságát valóban garantálni kell, ebben pedig kész Moszkva is részt venni.

Az orosz elnök emellett odaszúrt azért az európai vezetőknek is, amikor azt mondta: "remélem nem torpedózzák meg az előrehaladást".