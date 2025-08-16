Lezárultak az alaszkai tárgyalások, nincs tűzszünet - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Nincsenek sajtókérdések, de igazából válaszok se
A sajtótájékoztató lezárult anélkül, hogy bármelyik elnök érdemben nyilatkozott volna a megbeszélés tartalmáról. Az újságírók nem kérdezhettek, de Putyin meghívta Moszkvába Trumpot.
Trump: nincs tűzszünet
Az amerikai elnök szerint történtek előrelépések, de a tűzszünetet nem igazán akarja szóba hozni. Azt azért elmondta, hogy a sajtótájékoztató után azonnal felhívja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, illetve több NATO-tagállam vezetőjét is.
Végre szóba került Ukrajna
A megbeszélések lényegére térve Putyin elmondja, hogy Ukrajna központi szerepet játszott, és megismétli, hogy a konfliktus "a biztonságunkat fenyegető alapvető veszélyekről" szól.
Azt mondja, Oroszország "őszintén érdekelt" a konfliktus lezárásában, de ahhoz, hogy az "tartós" legyen, meg kell szüntetniük "a konfliktus elsődleges okait". Putyin a háborút hazája "jogos" akciójának nevezi.
Putyin kitért arra is, hogy Ukrajna biztonságát valóban garantálni kell, ebben pedig kész Moszkva is részt venni.
Az orosz elnök emellett odaszúrt azért az európai vezetőknek is, amikor azt mondta: "remélem nem torpedózzák meg az előrehaladást".
Nem éppen protokollszerű a sajtótájékoztató
Bár korai még következtetéseket levonni a tárgyalásokról, érdekes, hogy a sajtótájékoztatót Putyin kezdte. Az Egyesült Államokban az a szokás, hogy ha az elnök egy másik állam vezetőjét fogadja, úgy ő szólal fel először, a vendég pedig másodszor.
Putyin pozitívan értékeli a találkozót
Az orosz elnök szerint "konstruktív légkörben, kölcsönös tisztelettel" zajlottak a tárgyalások. Putyin megköszönte Trumpnak a találkozó megszervezését, külön kiemelve Alaszka közös orosz-amerikai történetét.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Putyin és Trump a pódiumon.
Elvileg jól ment a tárgyalás
Kirill Dmitrijev, az orosz befektetési alap elnöke (illetve Putyin tanácsadója) az orosz Interfaxnak azt nyilatkozta, hogy aránylag jól mentek a tárgyalások.
(Sky News)
Közös sajtótájékoztató lesz
Megerősítést nyert az a korábbi tipp, hogy Putyin és Trump közös sajtótájékoztatót fog tartani.
(Sky News)
Befejeződhettek a tárgyalások
Oroszország egy rövid sajtóközleményben tudatta, hogy a "szűk körű tárgyalások" befejeződtek. A sajtósok elkezdték megtölteni a sajtótájékoztatóra kialakított termet.
(CNN)
Úgy néz ki, hogy közös sajtótájékoztató lesz
Az Anchorage-ből kikerült fotókon két egymás mellett álló pódium látszódik, a háttérben orosz és amerikai zászlókkal, ami arra enged következtetni, hogy a két elnök közösen fog megszólalni a tárgyalások után.
Másfél órája mennek a tárgyalások
Eltelt az első másfél óra, ami azt jelzi, hogy nem megy nagyon rosszul a megbeszélés, Trump ugyanis korábban azt nyilatkozta, hogy ha nem sikerül érdemi előrelépéseket elérni, akkor egyszerűen kisétál a teremből. Bár az amerikai elnöknél sosem lehet tudni, hogy komolyan gondolja-e ezeket a kijelentéseket, egyelőre ez a legbíztatóbb jel.
Nem válaszolt az újságírói kérdésekre Putyin
Az orosz elnöknek a repülőtér leszállópályáján és a hivatalos fogadáson is kiabáltak be a háborúra vonatkozó kérdéseket az újságírók, de Putyin nem válaszolt a kérdésekre. A reptéren a füléhez emelte a kezét, jelezve, hogy nem hallja a kérdéseket, a fogadáson pedig a homlokát ráncolta.
Az interneten megjelent egy olyan fotó is, amin úgy tűnik, mintha az orosz államfő odakiáltana valakinek, de arról nem jött le információ, hogy kinek és mit kiabált.
(CNN)
Zelenszkij: Ukrajna nélkül nincs béke
Az ukrán elnök az X-en üdvözölte az orosz-amerikai tárgyalásokat, de megjegyezte, hogy az ukrán képviselők meghívása nélkül nem lehet hatékony béketárgyalásokat folytatni.
(BBC)
Nem üres kézzel érkezett Donald Trump a találkozóra - Csőre töltött fegyverrel készülnek az eredménytelen tárgyalásokra
Az Egyesült Államok szankciókat fontolgat a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajvállalatok ellen, amennyiben a Trump-Putyin csúcstalálkozó nem hoz előrelépést az ukrajnai tűzszünet ügyében - írta a Bloomberg bennfentes információkra hivatkozva.
Nem Peszkov lesz a harmadik orosz tárgyaló
Bő húsz perce derült ki, hogy Putyin és Trump nem négyszemközt fog beszélni. Az amerikai elnököt Steve Witkoff és Marco Rubio kíséri. Azt eddig nem lehetett tudni, hogy Putyin mellett ki lesz a két orosz résztvevő, most azonban kiderült, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov volt amerikai nagykövet (jelenleg Putyin és Lavrov legfontosabb külügyi tanácsadója) lesz jelen.
Megvolt az első kézfogás
Trump és Putyin egyszerre hagyták el az elnöki gépeket. Az orosz elnök szokásához híven kicsit váratta Trumpot, aki néhány másodpercig álldogállt a vörös szőnyegen, amíg orosz kollégája a közönségnek integetett.
(Reuters)
Megérkezett Putyin Alaszkába
Vlagyimir Putyin orosz elnök gépe az orosz állami média szerint néhány perce szállt le Anchorage-ben.
Trump már jó fél órája megérkezett Alaszkába, de Putyin érkezéséig nem hagyta el az Air Force One-t.
(CNN)
Mégsem négyszemközt beszél a két elnök
A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint az eredetileg négyszemköztire tervezett megbeszélésen végül hatan fognak részt venni: az amerikai elnököt Steve Witkoff főtanácsadó és Marco Rubio külügyminiszter fogja kísérni. Putyint valószínűleg a már Anchorage-ben tartózkodó Dmitrij Peszkov és Szergej Lavrov.
(Sky News)
Megérkezett Trump
Az Air Force One percekkel ezelőtt landolt a tárgyalás helyszínéül szolgáló Elmendorf-Richardson légibázison.
(Sky News)
Az orosz nagykövet sem számít áttörésre
Alexandr Darcsjev, Oroszország washingtoni nagykövete szerint a mai tárgyalás nem fog áttörést hozni, de egy lassú és folyamatos előrehaladás kezdete lehet a béke felé.
(CNN)
A látványra nem lesz panasz
A Sky News értesülései szerint nagyjából öt perce landolt egy újabb orosz kormányzati gép Alaszkában. A tárgyalás helyszínéül szolgáló katonai repülőtér közepén egy vörös szőnyeg van kigurítva, azt két oldalról az amerikai légierő csúcsgépei, F-35 Lightning II-es lopakodó vadászbombázók vigyázzák.
Hillary Clinton: ha Trump békét csinál, én magam jelölöm Nobel-díjra
A volt amerikai külügyminiszter, akit az elnöki székért vívott harcban éppen Trump győzött le, az X-en közzétett bejegyzésben tudatta: ha republikánus ellenfele tényleg eléri, hogy Moszkva és Kijev békét kössön, saját maga fogja Nobel-díjra jelölni.
If Donald Trump negotiates an end to Putin's war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I'll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS https://t.co/SYXKhhLqkS— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 15, 2025
Az amerikai elnököt egyébként Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Ihlam Alijev azerbajdzsáni elnök is jelölni akarja a két ország között kidolgozott, a múlt hét végén aláírt békeszerződés miatt.
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Az Európai Unió jövő hónapban tervezi elfogadni Oroszország elleni 19. szankciós csomagját – közölte csütörtökön Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület szokásos brüsszeli sajtótájékoztatóján. Részleteket nem árult el az új intézkedésekről, de hangsúlyozta, hogy az EU fenn kívánja tartani a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. Az eddigi intézkedések akkor is maradnak, ha pénteken tűzszünetről állapodna meg Donald Trump amerikai elnök.
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért nem lett meghívva az alaszkai csúcstalálkozóra, mert illegitim vezető – mondta Rogyion Mirosnyik orosz külügyminisztériumi vezető a TASZSZ hírügynökségnek.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images
