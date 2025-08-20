  • Megjelenítés
Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán
Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Washington és európai szövetségesei már a háború utáni időszak biztonsági garanciáit tervezik Ukrajnának: a Pentagon több forgatókönyvet vizsgál, köztük európai csapatok bevetését amerikai irányítás alatt. Eközben, a mai napon a NATO is találkozik, hogy megvitassák a Trump-Putyin találkozó utáni fejleményeket. Eközben tovább folynak a harcok az orosz-ukrán frontvonalakon: az ott harcoló katonák számára a béke szele egyelőre nem hozott enyhülést.
A fronton még messze van a béke

Oroszország nagy erejű dróncsapást mért a dél-ukrajnai Odesa régióra,

amelynek következtében egy ember megsérült, és nagy tűz keletkezett egy üzemanyag- és energetikai létesítményben - írta meg a Reuters az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat közlése alapján.

De nem ez volt az egyetlen támadás az éjszaka: legalább 14 ember, köztük egy háromgyermekes család megsebesült az ukrajnai Szumi északi régióját ért éjszakai orosz támadásban a hírügynökség beszámolója szerint.

Oroszország továbbra is terrorcselekményekkel válaszol a béke kezdeményezésekre

- hívta fel a figyelmet Julija Szvyrydenko az X-en.

Bár egyre intenzívebbek a diplomáciai egyeztetések a fegyverszünetről vagy a békéről, a harctéren egyáltalán nem látszik a küzdelmek elcsendesedése.

Fontos találkozóra kerül sor ma

A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A Pentagon több forgatókönyvet vizsgál a fegyverszállításokon túlmutató amerikai szerepvállalásra, köztük azt is, hogy

európai országok katonái állomásoznának Ukrajnában,

- amerikai parancsnoki irányítás alatt és nem NATO-zászló alatt. Washington jelezte, hogy kész koordinálni egy ilyen garanciarendszert, Moszkva azonban egyértelműen elutasította a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétének lehetőségét.

A biztonsági garanciák kérdése kiemelt téma lesz a NATO vezérkari főnökeinek mai virtuális ülésén, ahol Alexus Grynkewich amerikai légierős tábornok beszámol a múlt heti alaszkai Trump–Putyin találkozó részleteiről.

