Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

A fronton még messze van a béke
Oroszország nagy erejű dróncsapást mért a dél-ukrajnai Odesa régióra,
amelynek következtében egy ember megsérült, és nagy tűz keletkezett egy üzemanyag- és energetikai létesítményben - írta meg a Reuters az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat közlése alapján.
De nem ez volt az egyetlen támadás az éjszaka: legalább 14 ember, köztük egy háromgyermekes család megsebesült az ukrajnai Szumi északi régióját ért éjszakai orosz támadásban a hírügynökség beszámolója szerint.
Oroszország továbbra is terrorcselekményekkel válaszol a béke kezdeményezésekre
- hívta fel a figyelmet Julija Szvyrydenko az X-en.
Bár egyre intenzívebbek a diplomáciai egyeztetések a fegyverszünetről vagy a békéről, a harctéren egyáltalán nem látszik a küzdelmek elcsendesedése.
Fontos találkozóra kerül sor ma
A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A Pentagon több forgatókönyvet vizsgál a fegyverszállításokon túlmutató amerikai szerepvállalásra, köztük azt is, hogy
európai országok katonái állomásoznának Ukrajnában,
- amerikai parancsnoki irányítás alatt és nem NATO-zászló alatt. Washington jelezte, hogy kész koordinálni egy ilyen garanciarendszert, Moszkva azonban egyértelműen elutasította a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétének lehetőségét.
A biztonsági garanciák kérdése kiemelt téma lesz a NATO vezérkari főnökeinek mai virtuális ülésén, ahol Alexus Grynkewich amerikai légierős tábornok beszámol a múlt heti alaszkai Trump–Putyin találkozó részleteiről.
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
