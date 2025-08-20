Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Oroszország nagy erejű dróncsapást mért a dél-ukrajnai Odesa régióra,

amelynek következtében egy ember megsérült, és nagy tűz keletkezett egy üzemanyag- és energetikai létesítményben - írta meg a Reuters az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat közlése alapján.

De nem ez volt az egyetlen támadás az éjszaka: legalább 14 ember, köztük egy háromgyermekes család megsebesült az ukrajnai Szumi északi régióját ért éjszakai orosz támadásban a hírügynökség beszámolója szerint.

Oroszország továbbra is terrorcselekményekkel válaszol a béke kezdeményezésekre

- hívta fel a figyelmet Julija Szvyrydenko az X-en.

Bár egyre intenzívebbek a diplomáciai egyeztetések a fegyverszünetről vagy a békéről, a harctéren egyáltalán nem látszik a küzdelmek elcsendesedése.