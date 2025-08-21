  • Megjelenítés
Elképesztő ajánlatot kapott Donald Trump: Ukrajna építené meg az amerikai drónhadsereget
Elképesztő ajánlatot kapott Donald Trump: Ukrajna építené meg az amerikai drónhadsereget

Portfolio
Ukrajna 50 milliárd dolláros drónmegállapodást javasolt az Egyesült Államoknak, a pénzért cserébe a kelet-európai ország évi 10 millió drónt gyártana Amerikának - tudósított az Ukrainszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta:

az amerikai félnek előkészített és javasolt drónmegállapodás értéke 50 milliárd dollár – öt év alatt évi 10 millió drón. Ez egy nagyszabású program. Valószínűleg a háború után indul majd el."

Az ukrán elnök korábban már bejelentette, hogy megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnökkel, miszerint

az Egyesült Államok ukrán drónokat vásárol, amint azok exportja engedélyezetté válik.

Megállapodtunk az amerikai elnökkel, hogy amint megnyílik az exportlehetőségünk, az USA ukrán drónokat fog vásárolni. Ez fontos számunkra"

– mondta Zelenszkij egy washingtoni sajtótájékoztatón.

Címlapkép forrása: Public Domain

