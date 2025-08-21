Elképesztő ajánlatot kapott Donald Trump: Ukrajna építené meg az amerikai drónhadsereget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta:
az amerikai félnek előkészített és javasolt drónmegállapodás értéke 50 milliárd dollár – öt év alatt évi 10 millió drón. Ez egy nagyszabású program. Valószínűleg a háború után indul majd el."
Az ukrán elnök korábban már bejelentette, hogy megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnökkel, miszerint
az Egyesült Államok ukrán drónokat vásárol, amint azok exportja engedélyezetté válik.
Megállapodtunk az amerikai elnökkel, hogy amint megnyílik az exportlehetőségünk, az USA ukrán drónokat fog vásárolni. Ez fontos számunkra"
– mondta Zelenszkij egy washingtoni sajtótájékoztatón.
Címlapkép forrása: Public Domain
