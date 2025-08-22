  • Megjelenítés
Azt mondják az oroszok, arcpirító stratégiai hibát követett el Zelenszkij – Veszélybe került Ukrajna legjobb fegyvere
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más ukrán vezetők fényképeket mutattak be a legújabb Flamingó rakétáról, amely elmondásuk szerint akár 3000 kilométeres lőtávolságot is képes teljesíteni. Orosz bloggerek szerint a fényképek alapján azonosítani lehet a gyárat, ahol a fegyver készül.

Az új fegyver lényegében egy repülőgép-hajtómű és egy FAB-1000-es légibomba házasítása egy célkereső rendszerrel, Ukrajna szerint állítólag 3000 kilométeres távolságon képesek vele csapást mérni. A tervek szerint havi 30 rakétát fognak belőle építeni ukrán mérnökök.

A fegyver gyártásáról fényképek is készültek, orosz bloggerek szerint ezek alapján azonosítható, pontosan hol van az üzem, ahol a Flamingó-rakéta készül.

A létesítmény állítólag a Kijev melletti Veszele faluban van – pontos geolokáció még nem került fel az internetre.

Orosz bloggerek közben a Munkács elleni rakétatámadáson élcelődnek: azt mondják, hasonló sors vár erre az üzemre is, mint a "négy műszakban kávéfőzőket gyártó" Flextronics gyárra a kárpátaljai városban (arra utalva, hogy szerintük itt is hadiipari tevékenység zajlott).

Ez egyszerűen több mint ostobaság. Zelenszkij egyszerűen nem tud ellenállni az önajnározásnak"

- írja egy orosz blogger az állítólagos leleplezésről.

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

