Egyetlen mondat mindent megváltoztatott Ukrajnában: így garantálhatják az ország biztonságát

Egy európai diplomata beszámolója szerint Rubio csütörtökön európai nemzetbiztonsági tanácsadókkal folytatott telefonbeszélgetésén nem részletezte, pontosan milyen biztonsági garanciákat vállalna az Egyesült Államok. A megbeszélés viszont önmagában fontos lendületet adott egy kritikus időszakban, amikor Európa a Trump-adminisztráció folyamatos szerepvállalására számít. Donald Trump amerikai elnöknek az ukrán-orosz békemegállapodás létrejötte a legfontosabb prioritás, közben

felgyorsultak a szövetségesek közötti tárgyalások arról, hogyan biztosítsák, hogy Moszkva a jövőben ne indítson újabb támadást.

Források szerint az Egyesült Államok nyitott arra, hogy korlátozott szerepet vállaljon Ukrajna biztonsági garanciáiban egy esetleges békemegállapodás esetén. Ez potenciálisan amerikai pilóták által vezetett légi támogató műveleteket is jelenthet, bár Trump kizárta amerikai szárazföldi csapatok bevetését. Az európaiak jelezték az amerikai tisztviselőknek, hogy szeretnék, ha Washington továbbra is biztosítana katonai hírszerzést és megfigyelést. Ezt a kérdést hétfőn közvetlenül Trumpnak is felvetették, amikor több európai vezető látogatott a Fehér Házba. Az elnök fogékonynak tűnt, de nem tett konkrét kötelezettségvállalást.

A csütörtöki telefonbeszélgetésen a NATO, az Európai Unió, Franciaország, az Egyesült Királyság, Finnország, Olaszország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadói vettek részt. Ezt megelőzően szerdán az amerikai vezérkari főnök, Dan Caine tábornok, az amerikai európai parancsnokság vezetője és a NATO európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok találkozott kulcsfontosságú európai nemzetek védelmi vezetőivel. A hétfői találkozón Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok részt vesz majd Ukrajna biztonságának garantálásában, de egyértelművé tette, hogy Európa lesz az „első védelmi vonal”. Egy tisztviselő szerint ez a nyilatkozat „mindent megváltoztatott” az Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatos tervezésben.

A megbeszéléseken számos lehetőséget vitattak meg, a pilóta nélküli és pilótával ellátott amerikai légi támogatástól kezdve addig, hogy mely országok hajlandók szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába, mely NATO-bázisokat használnák, és egyéb kérdéseket.

az Amerikai pilótákat felkérhetnék megfigyelő repülések végrehajtására Ukrajna felett, hogy nagy felbontású képeket készítsenek a frontvonalról és a csapatmozgásokról.

Ez egy köztes megoldás lenne, amely nem jelenti amerikai vadászgépek bevetését járőrözési feladatokra. Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte, hogy Kijev a következő két hétben várhatóan tisztázza, pontosan milyen biztonsági garanciákat hajlandók nyújtani a szövetségesek egy békemegállapodás esetén. Harminc ország jelezte hajlandóságát biztonsági garanciák nyújtására, de nem mindegyik kötelezettségvállalás jelent katonai segítséget. Az ukrán elnök szerint Trump kijelentése, miszerint az Amerika részt vesz a biztonsági garanciákban, megnyugtatta a korábban bizonytalankodó országokat. Törökországot említette példaként, amely most már kész segíteni a Fekete-tenger biztonságának garantálásában.

Amerikai tisztviselők szerint orosz partnereik jelezték hajlandóságukat Ukrajna biztonsági garanciáinak elfogadására Trump és Putyin alaszkai találkozóján, Moszkva azóta nyilvánosan elutasított minden olyan biztonsági garanciát, amely felett Oroszországnak ne lenne vétójoga – ez a feltétel elfogadhatatlan lenne Kijev számára. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy

Moszkva nem fog beleegyezni olyan kollektív biztonsági garanciákba, amelyeket Oroszország nélkül tárgyaltak meg.

Hozzátette, hogy Moszkva szeretné, ha szövetségese, Kína is része lenne a biztonsági megállapodásnak.

