Kibuktak a részletek: ez volt Putyin titkos megállapodása az amerikai elnökkel

Az orosz Gazeta kigyűjtötte azokat az információkat, amelyek a két vezető megbeszélésiről szólnak. A leírások szerint az Egyesült Államok első embere arról biztosította Putyint, hogy a NATO keleti terjeszkedése nem fog veszélyt jelenteni Moszkva céljaira. Azt is jelzik, hogy Clinton már a kezdetektől tisztában volt azzal, hogy a posztszocialista országok felvétele szembe fog menni a Kreml érdekeivel, ezért igyekezett megnyugtatni az orosz vezetőt. Az is elhangzott ezeken, hogy a Fehér Ház hajlandó megfontolni, hogy Oroszország is csatlakozhasson az észak-atlanti biztonsági szervezethez.
Komolyan vettem ezt a kérdést, és azt akarom, hogy egyértelmű legyen, hogy a NATO bővítése semmilyen módon nem fenyegeti Oroszországot
– mondta el az amerikai elnök 2000-ben a Kremlben.
Az is elhangzott Clintontól, hogy elégedetten tekint a két nagyhatalom közötti közeledésre, valamint a NATO és Oroszország között beinduló együttműködésre. Úgy fogalmazott, hogy ezzel „teljesen visszatértek a helyes útra”.
A dokumentumok nyilvánosságra hozása komoly történelmi vitához ad plusz adalékot, Moszkva ugyanis rendszeresen arra hivatkozik, hogy a „szóban megállapodott” Washingtonnal a védelmi-biztonsági szervezet keleti terjeszkedésének megállításáról. Ez nem valósult meg, a NATO-nak több kelet-európi tagállama lett. Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően a Kreml olyan kijelentést is tett, amelyben megfogalmazta, hogy a csoportnak vissza kellene térnie az 1997 előtti határokhoz, ezzel egy jóval nagyobb pufferzónát létrehozva a két hatalom között.
Matt Gaetz amerikai kongresszusi képviselő augusztus 21-én kijelentette, hogy amennyiben sikerül békés megállapodást tető alá hozni Ukrajnában, akkor Washingtonnak fel kellene ajánlania az oroszok csatlakozását a NATO-hoz.
Címlapkép forrása: Series: Photographs Relating to the Clinton Administration, 1/20/1993 - 1/20/2001Collection: Photographs of the White House Photograph Office (Clinton Administration), 1/20/1993 - 1/20/2001, Public domain, via Wikimedia Commons
