Kibuktak a részletek: ez volt Putyin titkos megállapodása az amerikai elnökkel

Az amerikai George Washington Egyetemen működő Nemzetbiztonsági Archívum kutatószervezet nyilvánosságra hozott több, titkosítás alól feloldott dokumentumot, többek között Vlagyimir Putyin orosz, és Bill Clinton, korábbi amerikai elnök tárgyalásairól.

Az orosz Gazeta kigyűjtötte azokat az információkat, amelyek a két vezető megbeszélésiről szólnak. A leírások szerint az Egyesült Államok első embere arról biztosította Putyint, hogy a NATO keleti terjeszkedése nem fog veszélyt jelenteni Moszkva céljaira. Azt is jelzik, hogy Clinton már a kezdetektől tisztában volt azzal, hogy a posztszocialista országok felvétele szembe fog menni a Kreml érdekeivel, ezért igyekezett megnyugtatni az orosz vezetőt. Az is elhangzott ezeken, hogy a Fehér Ház hajlandó megfontolni, hogy Oroszország is csatlakozhasson az észak-atlanti biztonsági szervezethez.

Komolyan vettem ezt a kérdést, és azt akarom, hogy egyértelmű legyen, hogy a NATO bővítése semmilyen módon nem fenyegeti Oroszországot

– mondta el az amerikai elnök 2000-ben a Kremlben.

Az is elhangzott Clintontól, hogy elégedetten tekint a két nagyhatalom közötti közeledésre, valamint a NATO és Oroszország között beinduló együttműködésre. Úgy fogalmazott, hogy ezzel „teljesen visszatértek a helyes útra”.

A dokumentumok nyilvánosságra hozása komoly történelmi vitához ad plusz adalékot, Moszkva ugyanis rendszeresen arra hivatkozik, hogy a „szóban megállapodott” Washingtonnal a védelmi-biztonsági szervezet keleti terjeszkedésének megállításáról. Ez nem valósult meg, a NATO-nak több kelet-európi tagállama lett. Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően a Kreml olyan kijelentést is tett, amelyben megfogalmazta, hogy a csoportnak vissza kellene térnie az 1997 előtti határokhoz, ezzel egy jóval nagyobb pufferzónát létrehozva a két hatalom között.

Matt Gaetz amerikai kongresszusi képviselő augusztus 21-én kijelentette, hogy amennyiben sikerül békés megállapodást tető alá hozni Ukrajnában, akkor Washingtonnak fel kellene ajánlania az oroszok csatlakozását a NATO-hoz.

