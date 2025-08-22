  • Megjelenítés
FONTOS Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint
Zelenszkij: az oroszok ki akarnak farolni az elnöki csúcstalálkozóból
Globál

Zelenszkij: az oroszok ki akarnak farolni az elnöki csúcstalálkozóból

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország mindent megtesz, hogy elkerülje az ukrán, amerikai és orosz vezetők találkozóját, pedig Ukrajna készen lenne a diplomáciai megoldásra - írta meg az Ukrainszka Pravda.

Az ukrán elnök a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a háború lezárását vezetői szinten kell megoldani, de

az oroszok akadályozzák a találkozót.

Ukrajna, Oroszországgal ellentétben, nem fél semmilyen vezetői találkozótól. Készek vagyunk produktívan, maximálisan dolgozni"

- jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Oroszországot erős szankciókkal kell rákényszeríteni a diplomáciai útra, ha nem hajlandó befejezni a háborút.

Nagyban számítunk partnereink erős szankciócsomagjaira"

- tette hozzá.

Zelenszkij reméli, hogy a partnerek segítenek elérni "legalább egy minimálisan produktív hozzáállást az orosz fél részéről", és hangsúlyozta, hogy "mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Oroszország ne tudja tovább elkerülni a találkozót".

Kapcsolódó cikkünk

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szeizmográf földrengés földmozgás
Globál
Földrengés volt Romániában
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility