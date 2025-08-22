Zelenszkij: az oroszok ki akarnak farolni az elnöki csúcstalálkozóból

Az ukrán elnök a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a háború lezárását vezetői szinten kell megoldani, de

az oroszok akadályozzák a találkozót.

Ukrajna, Oroszországgal ellentétben, nem fél semmilyen vezetői találkozótól. Készek vagyunk produktívan, maximálisan dolgozni"

- jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Oroszországot erős szankciókkal kell rákényszeríteni a diplomáciai útra, ha nem hajlandó befejezni a háborút.

Nagyban számítunk partnereink erős szankciócsomagjaira"

- tette hozzá.

Zelenszkij reméli, hogy a partnerek segítenek elérni "legalább egy minimálisan produktív hozzáállást az orosz fél részéről", és hangsúlyozta, hogy "mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Oroszország ne tudja tovább elkerülni a találkozót".

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons