Gépfegyveresek katonák járőröznek: kiderült, hová küldheti őket ezután Donald Trump
Gépfegyveresek katonák járőröznek: kiderült, hová küldheti őket ezután Donald Trump

Az amerikai nemzeti gárdisták vasárnap estétől lőfegyverrel teljesítenek szolgálatot Washingtonban, miután Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken engedélyezte a fegyverviselést - számolt be a NBC News.

Egy minisztériumi tisztviselő szerint a gárdisták túlnyomó része M17-es pisztolyt, míg kisebb részük M4 típusú gépkarabéllyal járőröz. A gárdisták számára a fegyverhasználat kizárólag önvédelem céljából és közvetlen élet- vagy súlyos testi sértés veszélye esetén engedélyezett.

A szövetségi akciócsoport szóvivője elmondta, a biztonsági feladatokat ellátó gárdisták viselnek fegyvert, míg a "városszépítési" feladatokat végző katonák valószínűleg nem. Egy fehér házi tisztviselő az NBC-nek hangsúlyozta, hogy bár fel vannak fegyverezve, a nemzeti gárdisták nem hajtanak végre letartóztatásokat, feladatuk továbbra is a szövetségi létesítmények védelme és a biztonságos környezet biztosítása a bűnüldöző szervek számára.

Vasárnap estére több fegyveres, katonai rendészeti felvarróval rendelkező gárdista járőrözött Washington kínai negyedében. A helyi rendőrség kérésére egyes metróállomásokon is növelik a gárdisták jelenlétét, az iskolai tanév kezdetére időzítve.

Donald Trump amerikai elnök augusztus eleji bejelentése nyomán jelenleg

több mint 2200 egyenruhás teljesít szolgálatot Washington D.C-ben, többségük más, republikánus vezetésű államokból érkezett.

A főváros nemzeti gárdája mellett Nyugat-Virginia, Dél-Karolina, Ohio, Mississippi, Louisiana és Tennessee csatlakozott a misszióhoz.

Trump vasárnap

Baltimore-ba is kilátásba helyezte katonai erők küldését,

miután az ottani bűnözés kapcsán bírálta Maryland demokrata párti kormányzóját, Wes Moore-t.

A Washington Post arról szerzett tudomást, hogy a Pentagon terveket állít össze arról, hogy miképp lehetne egy másik demokrata vezetésű városba, Chicagóba is bevezényelni pár ezer katonát. Trump korábban "káosznak" nevezte a "listán következő" Chicagót, amit szerinte egy "inkompetens" polgármester vezet.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

