Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete az orosz médiának nyilatkozva elmondta, hogy az augusztus 15-i alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt naponta körülbelül 300 támadás érte az orosz területeket, míg utána ez a szám 400-ra, esetenként 420-430-ra emelkedett. A diplomata szerint az áldozatok száma is növekedett a tömeges dróntámadások fokozódása miatt.

Mirosnyik hozzátette, hogy ezek a civil célpontok elleni csapások szándékosak és célzottak.

Ez közvetlen parancs a támadásra. A fő cél, hogy a lakosság megkérdőjelezze az ország képességét a védelmükre. Ebben az esetben ez terrorizmus

- mondta.

