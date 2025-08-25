Orosz forrás: olyan dolgot tett Donald Trump, ami szabályosan lesokkolta Moszkvát

Donald Trump elnök a múlt héten írta ki Truth Socialre, hogy szerinte Joe Biden amerikai elnök hibát követett el azzal, hogy nem hagyta Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú fegyverekkel Oroszország területét támadják. Az üzenetet Kijev lényegében felhatalmazásként értelmezte: az üzenet óta folyamatosan támadják Oroszország területét az ukránok, tegnap több mint 100 drónt indítottak az ellenséges ország ellen.
Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: az ukrán hadiipar fejlesztett egy 3000 kilométeres hatótávolságú rakétát, a Flamingót, mellyel az Uráltól nyugatra bármit meg tudnak támadni Oroszország területén.
Trump lényegében engedélyt adott Kijevnek, hogy megtámadja Oroszországot nagy hatótávolságú fegyverekkel, a Kreml pedig nagyon dühös
– írja az Insider-T orosz háborús tudósító.
Azzal fenyegetőznek, hogy ha a Flamingó rakétát is használja Ukrajna Oroszország ellen,
olyan választ ad erre Moszkva, amelyhez viszonyítva „az Oresnyik rakéta gyerekjáték lesz.”
Az Oresnyik egy több robbanófejjel rendelkező (MIRV) közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, mellyel az orosz haderő tavaly Dnyiprót támadta.
Egy másik orosz vojenkor, a Spion azt írja:
nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök most Szarovba, az orosz atomfegyver-program központjába utazott.
Nagy volumenű, példátlan demonstráció készül a legmodernebb fegyverekkel, köztük szupererős atomfegyverekkel és nem nukleáris fegyverekkel, melyek sokkal nagyobb rombolóerővel rendelkeznek, mint az Oresnyik”
– írja az orosz haditudósító. Hozzáteszi: ez nem harci bevetést jelent, csupán azt mutatja, hogy Oroszország szükség esetén kész ezeket a fegyvereket is használni.
Oroszország, orosz politikusok és orosz médiaportálok napi szinten fenyegetőznek nukleáris csapással, mióta a 2022 februári, Ukrajna elleni invázió során a NATO tagállamai elkezdték fegyverekkel támogatni Ukrajnát.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Összeomlott a dán energiaóriás a tőzsdén: szinte kész volt a cég gigaprojektja, amikor közbeszólt az amerikai kormány
Nagy csapás érte a vállalatot.
Sokkok rázzák meg a világot, így lehet ütésállóbb Magyarország
Braun Erik elemzése.
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss számok.
Elképesztő tengeri fogás akadt a hatóságok horgára: 10,3 tonna kokaint foglaltak le
18 embert letartóztattak.
Közel 20 milliárd dolláros üzlet készül: a Dr Pepper gyártója szemet vetett a Jacobs kávé mögötti cégre
Kilőtt a JDE Peet's árfolyama.
Hamarosan indulhat az ostrom: állítólag elérték a stratégiai fontosságú várost az orosz katonák
Már a külvárosban mennek a harcok.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.