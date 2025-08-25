  • Megjelenítés
Orosz forrás: olyan dolgot tett Donald Trump, ami szabályosan lesokkolta Moszkvát
Moszkvát sokkolta Donald Trump amerikai elnök üzenete, melyben lényegében engedélyezte a nagy hatótávolságú fegyverek Oroszország elleni használatát – írja a News.ru a szintén orosz Insider-T vojenkor-csatorna információi alapján. Azt írják: ha Ukrajna valóban használja a Flamingó típusú nagy hatótávolságú rakétát Oroszország belső területei ellen, az orosz haderő sokkal durvább fegyvereket fog használni, mint az Oresnyik-rakéta.

Donald Trump elnök a múlt héten írta ki Truth Socialre, hogy szerinte Joe Biden amerikai elnök hibát követett el azzal, hogy nem hagyta Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú fegyverekkel Oroszország területét támadják. Az üzenetet Kijev lényegében felhatalmazásként értelmezte: az üzenet óta folyamatosan támadják Oroszország területét az ukránok, tegnap több mint 100 drónt indítottak az ellenséges ország ellen.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: az ukrán hadiipar fejlesztett egy 3000 kilométeres hatótávolságú rakétát, a Flamingót, mellyel az Uráltól nyugatra bármit meg tudnak támadni Oroszország területén.

Trump lényegében engedélyt adott Kijevnek, hogy megtámadja Oroszországot nagy hatótávolságú fegyverekkel, a Kreml pedig nagyon dühös

– írja az Insider-T orosz háborús tudósító.

Azzal fenyegetőznek, hogy ha a Flamingó rakétát is használja Ukrajna Oroszország ellen,

olyan választ ad erre Moszkva, amelyhez viszonyítva „az Oresnyik rakéta gyerekjáték lesz.”

Az Oresnyik egy több robbanófejjel rendelkező (MIRV) közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, mellyel az orosz haderő tavaly Dnyiprót támadta.

Egy másik orosz vojenkor, a Spion azt írja:

nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök most Szarovba, az orosz atomfegyver-program központjába utazott.

Nagy volumenű, példátlan demonstráció készül a legmodernebb fegyverekkel, köztük szupererős atomfegyverekkel és nem nukleáris fegyverekkel, melyek sokkal nagyobb rombolóerővel rendelkeznek, mint az Oresnyik”

– írja az orosz haditudósító. Hozzáteszi: ez nem harci bevetést jelent, csupán azt mutatja, hogy Oroszország szükség esetén kész ezeket a fegyvereket is használni.

Oroszország, orosz politikusok és orosz médiaportálok napi szinten fenyegetőznek nukleáris csapással, mióta a 2022 februári, Ukrajna elleni invázió során a NATO tagállamai elkezdték fegyverekkel támogatni Ukrajnát.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

