Vészjósló bejelentést tett Donald Trump: "Támadni akarunk"

Régen Hadügyi Minisztériumnak hívták. Erőteljesebb hangzása volt
- mondta Trump az Ovális Irodában tartott hétfői találkozón, kabinettagjai körében. Az elnök hozzátette: ha a kabinet is vissza akarja változtatni a védelmi minisztérium nevét arra, "ami akkor volt, amikor még háborúkat nyertünk", akkor az számára teljesen rendben van.
Nem csak védekezni akarok. Támadni is akarunk
- tette hozzá az amerikai elnök. Pete Hegseth védelmi miniszter válaszában egyből reagált, miszerint hamarosan megtörténik.
“War Department sounds better.” Trump wants to restore the Pentagon’s original name — the Department of War, which it held until 1949.“War Department sounds better than Department of Defense. I don’t want only defense. We want to go on the offensive too,” the U.S. president… pic.twitter.com/Du1sue1lG1 https://t.co/Du1sue1lG1— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025
Donald Trump egyben azt is kijelentette: beszéltek Vlagyimir Putyinnal a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Az amerikai elnök megjegyezte: ebben az Egyesült Államok jár az élen, második Oroszország, de Kína öt éven belül felzárkózhat Washington szintjére.
George Washington elnöksége alatt a Kongresszus 1789-ben hozta létre az amerikai Hadügyi Minisztériumot, amely a "hadsereg, haditengerészet és tengerészgyalogság működtetéséért és fenntartásáért" felelt. 1949-ben a Nemzetbiztonsági Törvény módosításával nevezték át a szervezetet Védelmi Minisztériummá.
Trump a legújabb bejelentését hétfőn tette, miután aláírt két végrehajtási rendeletet, amelyek az amerikai zászló égetését és a készpénz nélküli óvadékot célozzák Washington D.C.-ben. Eközben a kormányzat állítólag terveket készít Nemzeti Gárda-egységek Chicagóba vezénylésére, ami ellen a város polgármestere és Illinois kormányzója, JB Pritzker is tiltakozik, szövetségi túlkapásnak minősítve az intézkedést.
Címlapkép forrása: Portfolio
