  • Megjelenítés
Vészjósló bejelentést tett Donald Trump:
Globál

Vészjósló bejelentést tett Donald Trump: "Támadni akarunk"

Portfolio
Donald Trump elnök bejelentette, hogy át kívánja nevezni a Védelmi Minisztériumot "Hadügyi Minisztériummá", utalva az intézmény korábbi elnevezésére - írta meg a News Nation.

Régen Hadügyi Minisztériumnak hívták. Erőteljesebb hangzása volt

- mondta Trump az Ovális Irodában tartott hétfői találkozón, kabinettagjai körében. Az elnök hozzátette: ha a kabinet is vissza akarja változtatni a védelmi minisztérium nevét arra, "ami akkor volt, amikor még háborúkat nyertünk", akkor az számára teljesen rendben van.

Nem csak védekezni akarok. Támadni is akarunk

- tette hozzá az amerikai elnök. Pete Hegseth védelmi miniszter válaszában egyből reagált, miszerint hamarosan megtörténik.

Donald Trump egyben azt is kijelentette: beszéltek Vlagyimir Putyinnal a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Az amerikai elnök megjegyezte: ebben az Egyesült Államok jár az élen, második Oroszország, de Kína öt éven belül felzárkózhat Washington szintjére.

George Washington elnöksége alatt a Kongresszus 1789-ben hozta létre az amerikai Hadügyi Minisztériumot, amely a "hadsereg, haditengerészet és tengerészgyalogság működtetéséért és fenntartásáért" felelt. 1949-ben a Nemzetbiztonsági Törvény módosításával nevezték át a szervezetet Védelmi Minisztériummá.

Trump a legújabb bejelentését hétfőn tette, miután aláírt két végrehajtási rendeletet, amelyek az amerikai zászló égetését és a készpénz nélküli óvadékot célozzák Washington D.C.-ben. Eközben a kormányzat állítólag terveket készít Nemzeti Gárda-egységek Chicagóba vezénylésére, ami ellen a város polgármestere és Illinois kormányzója, JB Pritzker is tiltakozik, szövetségi túlkapásnak minősítve az intézkedést.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kiderült: Amerikát évtizedek óta megosztó darázsfészekbe nyúl bele Donald Trump

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility