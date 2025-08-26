Alig száz nap alatt teljesen összeomlott a német kormány támogatottsága – Milyen lapjai maradtak még Friedrich Merznek?

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint nem sikerült túl fényesre Friedrich Merz német kancellárként eltöltött, augusztus 13-án „ünnepelt” első száz napja. Az INSA augusztus 23-án közzétett felmérése szerint
Merz munkájával mindössze a megkérdezettek 28 százaléka elégedett, míg 57 százaléka elégedetlen.
A kormány munkájával még többen, 62 százaléknyian elégedetlenek, míg mindössze 26 százaléknyian elégedettek.
A közhangulat a pártok népszerűségében is megmutatkozik: a vezető kormányerő, a konzervatív CDU/CSU elvesztette egyértelmű elsőségét, mivel az ellenzéki, szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) holtversenybe került vele: mindketten 25 százalékon állnak. A kisebbik koalíciós partnerre, a szociáldemokrata SPD-re mindössze a választók 15 százaléka szavazna, így a koalíciós pártok együttes támogatottsága 40 százalékos.
Az INSA mérése még kedvező is a CDU/CSU-ra nézve, egy másik közvélemény-kutató, a Forsa ugyanis augusztus közepén azt mérte, hogy az AfD 1 százalékponttal meg is előzte a CDU/CSU-t (26 vs. 25 százalék). A következő Bundestag-választások ugyan csak 2029 februárjában esedékesek, a gyenge kezdés azonban nem jó előjel Merz és kormánya számára. Az idő előtt elbukó Olaf Scholzcal első száz napja után még a választók 43 százaléka volt elégedett.
A kereszténydemokrata kancellár világpolitikailag nehéz időszakban kezdte kormányzását: tovább zajlik az orosz-ukrán háború, és Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, Donald Trump felforgatta az amerikai-európai kapcsolatokat, vámháborúba kezdett, és „ráerőltette” NATO-szövetségeseire az 5 százalékos védelmi kiadási célt. Merz ebben a helyzetben azt a stratégiát választotta, hogy nem konfrontálódik az amerikai elnökkel, hanem – legalábbis a szavak szintjén – elfogadja, hogy Washington diktál. Még hivatalba sem lépett, sőt még az új Bundestag sem ült össze, Merz máris keresztülvitte a német kormányok kezét megkötő adósságfék eltörlését, hogy a kormány szabadon költhessen katonai és infrastrukturális beruházásokra. Ez lehetővé teszi, hogy az eddig „potyautasnak” számító Németország az elkövetkező években felmenő rendszerben teljesítse a hágai NATO-csúcson elfogadott 5 százalékos vállalást.
Merz határozottan exponálta magát a világpolitika színpadán, és a nehézkes összeurópai döntéshozatal helyett elsősorban Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel együttműködve jelöli ki az európai közös kül- és biztonságpolitika irányait, illetve igyekszik Trump döntéseit a kontinensnek kedvező irányba befolyásolni. Alig választották meg kancellárnak, az említett három vezetővel közösen Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kiegészülve együtt hívták fel az amerikai elnököt. Trump és Zelenszkij európai vezetőkkel kiegészült washingtoni találkozóján szintén jelen volt Merz – ezúttal Tusk hiányzott, ott volt viszont Giorgia Meloni olasz kormányfő és Alexander Stubb finn államfő, valamint az Európai Unió képviseletében Ursula von der Leyen EB-elnök, illetve a NATO-éban Mark Rutte főtitkár. A német kancellár kétoldalúan is találkozott Trumppal június elején – a találkozó jó hangulatúra sikerült, ami szintén fontos fegyvertény Merz számára.
A külpolitikában tehát alapvetően sikereket tud felmutatni a debütáló kancellár, a belpolitikában viszont nagyon döcögősen indultak az első hónapok.
Már az rossz ómen volt, hogy a Bundestag csak második nekifutásra választotta meg kormányfőnek, miközben a koalíciós pártoknak, ha szűken is, de megvan a többségük a Bundestagban. Merz saját pártján belül sem örvend egyértelmű népszerűségnek (például az adósságfék eltörlése miatt), de különösen nehéz az SPD-vel való együttműködés, a szociáldemokrata párt ugyanis folyton balra tolná a kormányzást, miközben Merz inkább a vállalatoknak kedvező környezet kialakításán fáradozik a gazdasági növekedés beindítása érdekében.
A jóléti állam „a mai formájában már nem finanszírozható abból, amit gazdaságilag elérünk” – üzent a kancellár szociáldemokrata koalíciós partnerének, amely adókat emelne a szociális kiadások növelése érdekében. Lars Klingbeil SPD-vezér és pénzügyminiszter adóemelési terveit a CDU/CSU csípőből elutasította, hivatkozva a koalíciós szerződésre. A koalíciós partnerek közötti, a nyilvánosság számára is jól látható nézeteltérések a kormány cselekvőképességét veszélyeztetik, pedig most csak két kormányerő érdekeit kell összeegyeztetni, nem háromét, mint az előző, megbukott koalíció idején. (Az, hogy a CDU és a CSU hivatalosan két külön párt, ebből a szempontból olyan sokat nem számít.)
A Merz-kormány nehéz rajtja nem a „hagyományos” ellenzéki pártoknak – a Zöldeknek és a Bundestagból februárban kibukott liberális FDP-nek kedvez – hanem a radikálisoknak: a szélsőjobboldali AfD-nek és a baloldali radikális Die Linkének (Baloldal). A német politika utóbbi években megfigyelhető radikalizálódása tehát folytatódik, és ennek a folyamatnak talán egyedül egy sikeres centrista kormányzás tudna gátat szabni. A felmérések azonban egyelőre azt mutatják, a német választók kudarcosnak ítélik a kabinet munkáját.
Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images
Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások
Most Jeruzsálemnél pattog a labda.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Nem jött el a kamatcsökkentés ideje.
Szomorú rekord: az erdőtüzek elképesztő pusztítást vittek véghez az Európai Unióban
Egyre súlyosabb a probléma.
Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében
Egy nagyváros közelében zuhant le.
Nagyot menetelt az izgalmas befektetés, de most már jobb lesz vigyázni
Közel 30 százalék fél év alatt.
Most mindenki megmondhatja a tutit az Otthon Startról: áldás vagy átok a kormány új hitele?
Itt a lehetőség a kendőzetlen véleménynyilvánításra.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Zuhan az Intesa és az UniCredit.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.