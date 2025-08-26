  • Megjelenítés
Kiszivárgott: titkos alkura készül Donald Trump az oroszokkal
Kiszivárgott: titkos alkura készül Donald Trump az oroszokkal

Portfolio
Az Egyesült Államok és Oroszország energetikai megállapodásokról is tárgyalt az ukrajnai béketárgyalások mellett, Washington ráadásul a Moszkvával szembeni szankciókat is enyhítené - számolt be a Reuters.

A tárgyalások során több lehetséges energetikai együttműködés is felmerült, erről öt, egymástól független forrás számolt be a lapnak.

A felek megvitatták az Exxon Mobil visszatérésének lehetőségét a Szahalin-1 olaj- és gázprojektbe, valamint az amerikai berendezések értékesítését Oroszország LNG-projektjeihez, köztük a jelenleg szankciók alatt álló Arctic LNG 2-höz. Szóba került továbbá, hogy

az USA nukleáris meghajtású jégtörő hajókat vásárolna Oroszországtól.

A tárgyalások Steve Witkoff amerikai megbízott moszkvai látogatása során zajlottak, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kirill Dmitrijev befektetési megbízottal. Az ügyet a Fehér Házban Donald Trump elnökkel is megvitatták, és röviden szóba került az alaszkai csúcstalálkozón is augusztus 15-én.

Az egyik forrás szerint

a Fehér Ház nagyon szeretett volna egy nagy befektetési megállapodást bejelenteni az alaszkai csúcstalálkozó után. Trump így érzi, hogy elért valamit."

A Fehér Ház a Reutersszel annyit közölt az értesülésre reflektálva, hogy Trump és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel a háború befejezése érdekében.

Az nem világos, hogy a tárgyalt energetikai együttműködések hogyan változhatnak, ha Putyin nem hajlandó lefolytatni az elnöki szintű csúcstalálkozót Zelenszkij elnökkel.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain

