Kiszivárgott: titkos alkura készül Donald Trump az oroszokkal

A tárgyalások során több lehetséges energetikai együttműködés is felmerült, erről öt, egymástól független forrás számolt be a lapnak.

A felek megvitatták az Exxon Mobil visszatérésének lehetőségét a Szahalin-1 olaj- és gázprojektbe, valamint az amerikai berendezések értékesítését Oroszország LNG-projektjeihez, köztük a jelenleg szankciók alatt álló Arctic LNG 2-höz. Szóba került továbbá, hogy

az USA nukleáris meghajtású jégtörő hajókat vásárolna Oroszországtól.

A tárgyalások Steve Witkoff amerikai megbízott moszkvai látogatása során zajlottak, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kirill Dmitrijev befektetési megbízottal. Az ügyet a Fehér Házban Donald Trump elnökkel is megvitatták, és röviden szóba került az alaszkai csúcstalálkozón is augusztus 15-én.

Az egyik forrás szerint

a Fehér Ház nagyon szeretett volna egy nagy befektetési megállapodást bejelenteni az alaszkai csúcstalálkozó után. Trump így érzi, hogy elért valamit."

A Fehér Ház a Reutersszel annyit közölt az értesülésre reflektálva, hogy Trump és nemzetbiztonsági csapata továbbra is egyeztet az orosz és ukrán tisztviselőkkel a háború befejezése érdekében.

Az nem világos, hogy a tárgyalt energetikai együttműködések hogyan változhatnak, ha Putyin nem hajlandó lefolytatni az elnöki szintű csúcstalálkozót Zelenszkij elnökkel.

