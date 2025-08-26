Minek megalkotni a világ legjobb vadászgépét, ha nem tud felszállni? - Újabb megoldással állt elő Washington

A pénteken bejelentett megállapodás értelmében az RTX leányvállalataként működő Pratt & Whitney 141 darab F135-ös hajtóművet fog gyártani és leszállítani. Ezek az új F-35-ös vadászgépekbe kerülnek, amelyeket az amerikai légierő, a tengerészgyalogság és a haditengerészet, valamint az F-35 programban résztvevő partnerországok és külföldi katonai vásárlók használnak majd.
A hadiipar számára azért is kifejezetten fontos az új szerződés, mert a legendásan drága F-35-ösök gyártása éppen a hajtóművek lassú leszállítása miatt akadozik.
A haditengerészet elvárása szerint a Pratt & Whitney 2028 februárjáig fejezi be a hajtóművek gyártását. A munkálatok a vállalat több létesítményében zajlanak majd Connecticut, Indiana, Washington és Maine államokban, valamint egyéb helyszíneken.
A hajtóművek a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászgépek 18. sorozatába kerülnek, amelyeket főként a texasi Fort Worth-i üzemben állítanak elő. A haditengerészet 2024 decemberében 11,8 milliárd dolláros szerződést kötött a Lockheed-del 145 darab 18. sorozatú F-35-ös gyártására és leszállítására 2027 június végéig.
A hajtóművek finanszírozásához a haditengerészet közel 656 millió dollárt biztosít a 2024-es és 2025-ös beszerzési keretből, míg a légierő hozzájárulása mintegy 614,6 millió dollár. A külföldi katonai vásárlók 513,7 millió dollárt, a nem amerikai résztvevők pedig 228,5 millió dollárt biztosítanak a projekthez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
