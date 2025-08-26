Nem tudja tartani a lépést Ukrajna: óriási fölényt szerzett Oroszország a háború egyik legfontosabb fegyverében

A lap ukrán dróngyárakat látogatva jutott a fenti következtetésre, azt írják, hogy hiába ezerszerezte Ukrajna dróngyártó kapacitását a háború évei alatt, az oroszok fejlődése még ennél is gyorsabb.

Azt írják:

Oroszország a következő hónapokban várhatóan már képes lesz naponta több ezer nagy hatótávolságú Sahed / Gerány drónt indítani Ukrajna ellen,

a fronton pedig egyre inkább elmozdulnak a száloptikás drónok használata felé, melyeket nem lehet zavaróberendezésekkel megbénítani.

Az ukránok azt állítják a brit lapnak: az oroszok nem kis részben kínai segítségnek köszönhetően voltak képesek fokozni dróngyártásukat és a drónok hatékonyságát is.

Közben többen is arról panaszkodnak, hogy Ukrajna nem kap elég segítséget nyugati szövetségeseitől, pedig meglenne a képességük arra, hogy fokozzák a támogatást.

Az oroszok növelték a drónok számát, mi pedig a forráshiány miatt nem tudtunk még növelni a kapacitáson”

– idézi a lap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Az orosz dróngyártás gyorsulása azért is aggasztó a Nyugat számára, mert Ukrajna a világ egyik legnagyobb dróngyártója jelenleg, ha ők nem tudják tartani a lépést Oroszországgal, kevés olyan ország van most, amely tudja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images