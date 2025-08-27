600 millió dollárért vásárolt önveszélyes pisztolyokat Amerika - Meghökkentő döntést hozott a Pentagon

Nincs két hete, hogy megírtuk: az Egyesült Államok fegyveres erői komoly problémával néznek szembe, hiszen halálos balesetet okozott az összes haderőnem által használt maroklőfegyver, ráadásul nem is a lövész hibájából. Az Amerikai Légierő Globális Csapásmérő Parancsnoksága (AFGSC) hétfőn jelentette be, hogy újra szolgálatba állította az M18 Modular Handgun System pisztolyokat, mert minden rendben van velük, de ezzel valószínűleg csak még több kérdőjelet sikerült elővarázsolniuk.

Az AFGSC július 21-én függesztette fel az M18-as pisztolyok használatát, miután a légerő földi biztonsági szolgálatának katonája életét vesztette a wyomingi F.E. Warren légibázison.

A legtöbb szakértő szerint egyértelmű, hogy a katona nem követett el hibát a fegyver használata közben.

A parancsnokság most bejelentette, hogy a közel 8000 darabos fegyverkészlet átfogó vizsgálata lezárult, és augusztus 25-től a sikeresen ellenőrzött pisztolyok újra használatba kerülnek.

A vizsgálat során 191 fegyvernél találtak eltéréseket, amelyek főként alkatrész-kopásokkal voltak kapcsolatosak. A leggyakoribb problémák a biztonsítókar, az ütőszeg és a kioldószerkezet körül jelentkeztek. Az érintett fegyvereket azonnal megjelölték és javításra küldték. Ebben még nem is lenne probléma, hiszen komoly igénybevételnek kitett alkatrészekről van szó, amik használat közben természetesen kopnak. Az már más kérdés, hogy éppen ezek az alkatrészek teszik polgári és rendvédelmi körökben is fekete báránnyá az M18 polgári SIG Sauer P320-as verzióját (a biztosítókart leszámítva, ami csak a katonai M18-ason és nagyobb méretű M17-esen van).

A civil és rendvédelmi piacra tervezett SIG Sauer P320-asnak semmilyen külső biztosítóberendezése nincs. A fegyver középvonalán található karra a szétszereléshez van szükség, a markolat fölötti gomb pedig a szánakasztó. Forrás: TexasWarhawk via Wikimedia Commons

A parancsnokság közleménye szerint egyetlen ismert esetben sem sült el a fegyver az elsütőbillentyű meghúzása nélkül, és a korábbi incidensek egyike sem volt fegyverhibára visszavezethető. "Az M18-as pisztolyt kifejezetten katonai használatra tervezték, és szigorú környezeti, tartóssági és ejtésteszteknek vetették alá."

Az incidens és a vizsgálat következtében az AFGSC továbbfejlesztett ellenőrzési eljárásokat vezet be az M18-as pisztolyokra vonatkozóan. A jövőbeni féléves és éves ellenőrzések során különös figyelmet fordítanak a biztonsági kar, az ütőszeg és a kioldószerkezet állapotára.

Thomas Bussiere tábornok, az AFGSC parancsnoka hangsúlyozta: "Kiemelten fontos, hogy katonáink megbízzanak a fegyverrendszereikben. Ez az alapos vizsgálat biztosítja, hogy a készletünkben lévő M18-asok optimális működési állapotban vannak."

A SIG Sauer, a fegyver gyártója üdvözölte a döntést. Phil Strader, a vállalat fogyasztói ügyekért felelős alelnöke kifejezte reményét, hogy a légierő alapos vizsgálata és megerősítése eloszlatja azoknak a lőtereknek, kiképzőlétesítményeknek és szervezeteknek az aggályait, amelyek ideiglenesen felfüggesztették a P320 és változatainak használatát.

Olaj a tűzre?

Elsőre egy kifejezetten megnyugtató konklúziónak tűnhet, hogy az AFGSC átnézte az összes SIG pisztolyát, megállapítva, hogy minden rendben van velük, de a gyakorlatban ebből a nyilatkozatból megérzésünk szerint legalább akkora botrány lesz, mint a júliusi balesetből.

Ha az M18-as alapjául szolgáló SIG P320-as pisztoly megbízhatóan működne, akkor egyetlen baleset, legyen az bármilyen súlyos, valószínűleg elmenne a radar alatt, a kellemetlen bökkenő abból ered, hogy a P320-ast világszerte egyre több fegyveres szervezetnél, sportlövész klubnál és lőtérnél tiltják be,

Történetesen éppen azért, mert legalább száz dokumentált esetben éppen azt csinálta, amit a légierő katonájával végző fegyver: elsült akkor, amikor nem kellett volna neki.

A SIG Sauer P320-ast övező botrányokról itt írtunk részletesebben:

Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a légierő csak a nyilvános vizsgálódást zárta le a pisztolyok körül, a sajtó szemei elől rejtve a gyártó SIG Sauerrel közösen nagy erővel dolgoznak azon, hogy rájöjjenek, egyáltalán mi a baj a fegyverrel. Hiába van ugyanis globális szinten is nagyon komoly technológiai tudás a svájci fegyvergyárnál, ha rájöttek volna, hogy mi okozza a pisztolyok elsülését, valószínűleg nem kockáztatják meg nyolc év rossz sajtóját, és inkább megjavítják azokat. Az egyébként nem meglepő jelenség, hogy egy adott fegyver tervezőinek évek kellenek egy-egy hiba kijavítására, kifejezetten gyakran előfordul.

A közvéleményt az AFGSC nyilatkozata egészen biztosan nem fogja megnyugtatni, így egyáltalán nem lenne furcsa, ha egyéb intézkedések is foganatosításra kerülnének: extra oktatás azoknak a katonáknak, akik használják a pisztolyokat, szigorított biztonsági szabályok, az eszközök nem hivatalos helyettesítése más lőfegyverekkel (például az előd Beretta M9-cel, Glockokkal, vagy régebbi, a különleges alakulatok által gyakran használt SIG pisztolyokkal).

A szintén SIG Sauer termék P226-os az amerikai fegyveres alakulatoknál kifejezetten népszerű fegyver, több rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a parti őrség is használja, a legnagyobb hírnévre azonban a Haditengerészet különleges alakulatainál tett szert. Forrás: Wikimedia Commons

Arra a kérdésre, hogy miért nem dobja ki a Pentagon a problémás pisztolyokat, elég pragmatikus a válasz: a maroklőfegyverek katonai használata az elmúlt pár évtizedben mindig amolyan fekete bárány volt a nagyobb fegyveres erőknél, hiszen a modern háborúkban már mindenki relatíve kis méretű gépkarabélyokkal van felszerelve, a maroklőfegyverek szerepköre az első vonalban harcoló katonáknál a végső tartalék, a frontvonalaktól távol dolgozó fegyvereseknél pedig inkább megnyugtatás arra az esetre, ha mondjuk egy iraki katonai támaszpont térképészét reggeli közben megtámadja egy bázisra beszökött iszlamista. Ahogy a példából látható,

annak az esélye, hogy bármilyen fegyveres erő katonája éles körülmények között elsüsse a pisztolyát, elég kicsi.

Ehhez persze az is hozzájön, hogy a fegyverek beszerzése hatszáz millió dollárba került, amit a költségvetése miatt egyébként is sokat vegzált Pentagon logikus módon nem szeretne kukába hajítani.

Az M17/18 története egyébként a kézifegyverek használatában egyáltalán nem számít egyedinek: a kezdetben jól működő prototípusok a gyártósorokra kerülve elkerülhetetlenül rosszabb minőségűek lesznek, ráadásul nagyon nehéz olyan fegyvert találni, aminek első tömegtermelt verziója tökéletes lett volna. Az amerikai AR-15 széria Vietnámban legendásan problémás volt, mára már a világ egyik legjobb gépkarabélya, de még a szovjet Kalasnyikovnak is nagy utat kellett megtennie addig, amíg eljutott az első verziós AK-47-estől az annál minden szempontból jobb AKM-ig, ami végül a széria legszélesebb körben elterjedt verziójává vált.

Az igazán fájó pont az, hogy a svájci SIG azon kevés gyárak közé tartozott, aminek relatíve kevés módosítással sikerült „jóvá” tenni a hadi célra tervezett fegyvereit, egészen mostanáig. Hiába az Egyesült Államok által kiadott „minden rendben” nyilatkozat, mostanra a téma iránt érdeklődő összes portál tele van azzal a hírrel, hogy egyáltalán nincs minden rendben, ez pedig hosszú évekre megingathatja a SIG Sauer eddig közel hibátlan renoméját.

Washington számára valahol ugyanakkor öröm lehet az ürömben, hogy ha végre-valahára sikerül megoldani a nem szándékos elsütések problémáját, akkor egy valóban kiváló maroklőfegyverhez juthatnak, hiszen az M18 kényelmes, pontos, megbízható pisztoly hírében áll.

Címlapkép forrása: Tony Webster via Wikmedia Commons