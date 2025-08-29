CNN: elfogyott Trump türelme – Több mint 3000 ERAM-rakétát kap Ukrajna

Az ERAM-ER egy új fejlesztésű, olcsó légi indítású rakéta, nem összekeveredő az RIM-174 Standard ERAM haditengerészeti légvédelmi rakétával.

A fegyver hatótávolsága 240-450 kilométer, ami azt jelenti, hogy mélyen Oroszország területét is képes vele támadni Ukrajna.

A Trump-adminisztráció összesen 3350 ilyen rakétát adott el Ukrajnának, 825 millió dollár értékben, a fegyverek várhatóan még idén megérkeznek az ostromlott országba. A szállítmányért európai országok fizetnek majd.

A CNN azt nem tudta kideríteni, hogy Trump korlátozza-e majd a fegyverek Oroszország területe elleni használatát. Egy korábbi Truth posztban az elnök kritizálta Joe Biden elnököt azért, mert régen így tett.

Címlapkép forrása: White House