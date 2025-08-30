Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök öt lehetséges helyszínt jelölt meg az esetleges Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokhoz. A bejelentés azt követően történt, hogy Donald Trump állítólag megkérdőjelezte, hogy egyáltalán sor kerül-e ilyen találkozóra.

A washingtoni csúcstalálkozó után Ukrajna és szövetségesei igyekeznek előmozdítani a tárgyalásokat, bár Moszkva időnként ellenállást tanúsít. Mivel Vlagyimir Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, különösen fontos a megfelelő helyszín kiválasztása.

Zelenszkij esti beszédében a következő öt lehetséges helyszínt nevezte meg:

Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Svájc.

Az ukrán elnök azt is közölte, hogy kulcsfontosságú tanácsadója, Andrij Jermak az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol Steve Witkoff különmegbízottal találkozik, míg ő maga a héten Európába utazik további megbeszélésekre.

Címlapkép forrása: Portfolio