Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök öt lehetséges helyszínt jelölt meg az esetleges Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokhoz. A bejelentés azt követően történt, hogy Donald Trump állítólag megkérdőjelezte, hogy egyáltalán sor kerül-e ilyen találkozóra.
A washingtoni csúcstalálkozó után Ukrajna és szövetségesei igyekeznek előmozdítani a tárgyalásokat, bár Moszkva időnként ellenállást tanúsít. Mivel Vlagyimir Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, különösen fontos a megfelelő helyszín kiválasztása.
Zelenszkij esti beszédében a következő öt lehetséges helyszínt nevezte meg:
Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Svájc.
Az ukrán elnök azt is közölte, hogy kulcsfontosságú tanácsadója, Andrij Jermak az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol Steve Witkoff különmegbízottal találkozik, míg ő maga a héten Európába utazik további megbeszélésekre.
Címlapkép forrása: Portfolio
