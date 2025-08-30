  • Megjelenítés
Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó
Globál

Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök öt lehetséges helyszínt nevezett meg az esetleges ukrán-orosz tárgyalásokhoz - jelentette a Sky News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök öt lehetséges helyszínt jelölt meg az esetleges Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokhoz. A bejelentés azt követően történt, hogy Donald Trump állítólag megkérdőjelezte, hogy egyáltalán sor kerül-e ilyen találkozóra.

A washingtoni csúcstalálkozó után Ukrajna és szövetségesei igyekeznek előmozdítani a tárgyalásokat, bár Moszkva időnként ellenállást tanúsít. Mivel Vlagyimir Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, különösen fontos a megfelelő helyszín kiválasztása.

Zelenszkij esti beszédében a következő öt lehetséges helyszínt nevezte meg:

Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Svájc.

Az ukrán elnök azt is közölte, hogy kulcsfontosságú tanácsadója, Andrij Jermak az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol Steve Witkoff különmegbízottal találkozik, míg ő maga a héten Európába utazik további megbeszélésekre.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility