Megváltoztatták a hadviselést, lassan mégis eltűnnek az ikonikus fegyverek

A legtöbb, háborúban használt eszközhöz hasonlóan a kézifegyverekre is igaz, hogy egy-egy új kategória megjelenése forradalmasította a katonák hozzáállását a háborúkhoz. Míg a legtöbb ilyen kategória, az öntöltő pisztolyok, a géppuskák, vagy a gépkarabélyok megjelenésük óta pótolhatatlan fegyvereknek számítanak, addig a géppisztolyok napjainkban egyre kevesebbszer kerülnek elő. Nézzük, honnan indult a fegyvertípus története, milyen változásokon ment keresztül, és miért fog szépen lassan kikopni a piacról.

Először is érdemes gyorsan lefektetni azt, hogy pontosan mit nevezünk géppisztolynak. Géppisztoly az a kézifegyver, amely pisztolyokban használt, relatíve kis méretű lőszert tüzel, és alkalmas a sorozatlövésre. Az angol terminológiában megkülönböztetünk ilyen tüzelési módra alkalmas pisztolyt (machine pistol), illetve pisztolylőszerrel tüzelő, sorozatlövésre alkalmas karabélyt (Sub Machinegun – SMG). A döntően civil használatra tervezett, relatíve hosszú csövű, pisztolylőszerrel működő, de csak egyes lövésre képes fegyvereket nem nevezzük géppisztolynak.

Megjelennek az első géppisztolyok

Azt, hogy ki is vetett be a világon először géppisztolyt, meglehetősen nehéz megállapítani, két okból is. Az egyik a fegyvertípus pontos kritériumait érinti, a másik információhiányból ered. Háborúban először modern pisztolylőszerrel sorozatot lövő fegyvert Olaszország vetett be 1915-ben. Az M1915 Villar Perosa névre hallgató fegyver ugyanakkor nem sokban hasonlított napjaink géppisztolyaira: az eredetileg repülőgépekre tervezett eszköz két egymás mellé illesztett fegyverből állt, amelyeket egy hátulsó markolat és egy középső illesztés tartott össze. A 9x19 mm-es Glisenti lőszer (nem összekeverendő a mai napig népszerű 9x19-es Parabellummal, annál jóval gyengébb) ugyanakkor nem volt alkalmas a repülőgépek lelövésére, a Villar Perosák pedig gyorsan a lövészárkokban találták magukat.

A világ első pisztolylőszert sorozatban tüzelő fegyvere, a Villar Perosa. Felhasználását tekintve inkább volt nagyon könnyű géppuska, mint igazi géppisztoly. Gelpgim22 via Wikimedia Commons

Bár az olasz duplacsövű fegyver rövid távolságokon brutális pusztításra volt képes, felhasználása korlátozott volt. Róma ekkor döntött úgy, hogy „valódi” géppisztolyt farag a fegyverből: a dupla testet kettészedték és fa ágyazatba helyezték, így jött létre a Beretta M1918-as géppisztoly. A Berettával párhuzamosan a német Hugo Schmeisser is tervezett egy géppisztolyt (ez már a fentebb említett Parabellum lőszerrel működött), ez lett az MP18-as.

Az olasz és a német fegyver alig néhány nap különbséggel lett először élesben bevetve, így senki nem tudja biztosra, hogy melyik volt a világ első géppisztolya.

A német MP18 jó eséllyel a világ első "igazi" géppisztolya volt. Forrás: Quickload via Wikimedia Commons

Az eredmény ugyanakkor magáért beszélt: a lövészárokharcokban a sorozatlövésre alkalmas, relatíve nagy tárkapacitású fegyverek brutálisan hatékonynak bizonyultak, így a világ majd összes prominens fegyveres ereje nekiállt megalkotni a saját variánsát.

Kézműves fegyverektől a tömeggyártásig

A korai géppisztolyok meglehetősen nagy műgonddal megalkotott fegyverek voltak: kényelmes fa tusát kaptak, nagy távolságokig állítható irányzékokat szereltek rájuk, előállításuk során lényegében sorozatlövésre alkalmas, kis kaliberű puskákként kezelték őket. A két világháború között jelent meg például a legendás amerikai Thompson géppisztolycsalád, vagy a később a Szovjetunió által is másolt finn Suomi KP/-31. Ezekkel az eszközökkel azonban volt két igen komoly gond: egyfelől rettentő drágák voltak, másfelől relatíve nehezek. Egy korai Thompson M1928-as géppisztoly például üresen volt öt kiló, mindössze 30 dekával volt könnyebb, mint a fegyveres erők sztenderd M1 Garand öntöltő puskája.

Ikonikus fotón a Thompson M1-es verziója. A fegyver nehéz volt, sorozatlövés közben komoly feladat volt célra tartani, de .45-ös kaliberű lőszere kegyetlen károkat tudott okozni. Forrás: Wikimedia Commons

A magas előállítási költség és a hosszú gyártási idő végül a második világháborúban érte utol a fegyveres erőket: tömegtermelésben először Németország kezdett el jóval könnyebben előállítható géppisztolyt gyártani az MP38 (később MP40) képében. Az MP38 préselt acél tokot, behajtható válltámaszt és már-már meghökkentően egyszerű zárszerkezetet kapott, ez az elképzelés pedig egészen az ötvenes évekig elkísérte a nagyobb fegyveres erőket. Az oroszok a saját PPS-41-esüket cserélték a csupa fém PPSZ-43-ra, az amerikaiak az M1 Thompsonokat kukázták a köznyelvben zsírozópisztolyként élő M3-as kedvéért, a „leegyszerűsítést” viszont egyértelműen a britek vették a legkomolyabban.

Semmi fa, csak acél és műanyag: a német MP38/MP40 forradalmasította a géppisztolygyártás folyamatát. Érdekesség, hogy bár a köznyelv gyakran Schmeisser-ként hivatkozik a fegyverre, Hugo Schmeissernek semmi köze nem volt a tervezéséhez, csak a tár volt az ő ötlete, de az sem ehhez a modellhez készült eredetileg. Forrás: Stefan Kühn via Wikimedia Commons.

Az Egyesült Királyság ironikus módon úgy lépett be a második világháborúba, hogy nem volt saját géppisztolya. A Dunkerque-i katasztrófa után a britek komoly hiányt szenvedtek majd minden fegyvertípusból, ezért villámsebességgel összedobták a fősodrú fegyveres erők valószínűleg legegyszerűbb géppisztolyát, a Sten-t. A fegyver kényelmetlen volt, az irányzéka borzalmas, pontosnak sem igazán lehetett nevezni, de fillérekért lehetett előállítani, ráadásul villámsebességgel. Bár a később jövő géppisztolyok (mint például a fentebb említett M3 és PPSZ-43) ennyire azért nem voltak fapadosak, de sokat merítettek a britek, illetve a németek ötleteiből.

Látványos különbség: hiába a világ egyik legkényelmetlenebb fegyvere, a brit Sten géppisztoly (b) töredékébe került az amerikai M1928-as Thompsonnak (j), ez pedig döntő tényező volt a háború alatt. Forrás: Bukvoed via Wikimedia Commons

A relatíve gyorsan és olcsón előállítható géppisztolyok iránti kereslet megmaradt egészen addig, amíg az ’50-es évek közepén el nem terjedtek az úgynevezett köztes lőszert (pisztolynál nagyobb, puskánál kisebb) tüzelő gépkarabélyok. Ebből a korszakból származik többek között a brit Sten jelentősen feljavított utódja, a Sterling, a francia MAT-49, vagy a svéd M/45, amit az amerikai különleges alakulatok Vietnámban használtak.

A Carl-Gustaf M/45-ös pofon egyszerű fegyver volt, de az amerikai kommandósok Vietnamban nagy hasznát vették. Forrás. Järnvägsmuseet via Wikimedia Commons

Vissza a minőséghez

A gépkarabélyok elterjedésével ugyanakkor a géppisztolyok felhasználási területe is jelentősen átalakult: a második világháborúban a géppisztolyok alapvetően frontvonalra tervezett fegyverek voltak, amelyeket vagy a kisebb alakulatok parancsnokai használtak (mint például a németeknél), vagy az alakulatokon belül lettek szétszórva a katonák között (például az oroszoknál).

A nagyobb hatótávolsággal és átütőerővel bíró, de sorozatlövés közben ugyanúgy kezelhető gépkarabélyok erről a területről kiszorították a géppisztolyokat, melyek így átvándoroltak a terrorelhárító és különleges alakulatokhoz.

Mivel a tömegtermelés iránti igény ismét csökkenni kezdett, ezért a fegyvergyártók újra a minőség felé fordíthatták a tekintetüket. A különleges alakulatok, valamint az egyre jobban elterjedő terrorellenes rendőri alakulatok igényeire szabott kompakt, mégis magas minőségű fegyverek, például a legendás német H&K MP5-ös széria igazi diadalmenetet futottak.

Azonnal felismerhető fegyver: a német H&K MP5-ös géppisztolyt még a saját gyártójának újabb fegyverei sem tudták kiütni a piacról. Forrás: Samuli Silvennoinen via Wikimedia Commons

A testpáncélok elterjedésével ugyanakkor megjelent egy teljesen új alosztály, az úgynevezett személyvédelmi fegyverek, vagy PDW-k. A modern PDW-k két ismérve az, hogy relatíve könnyen el lehet őket rejteni, ugyanakkor a pisztolylőszernél valamivel potensebb, kifejezetten testpáncélok legyűrésére tervezett lőszert tüzelnek. Ezek közül a fegyverek közül a futurisztikus kinézetű belga FN P90 és a német H&K MP7 vált igazán ismertté.

A kifejezetten fronttól távol dolgozó katonáknak és különleges alakulatoknak kifejlesztett belga FN P90 5,7 mm-es lőszere képes leküzdeni a könnyebb testpáncélokat. Forrás: Wikimedia Commons

Elértük a plafont

Bár az ezredforduló után is kerültek piacra kifejezetten modernnek számító géppisztolyok (például a nagyon bonyolult amerikai Kriss-Vector) két tényező a fegyvercsalád ellen játszott: egyfelől a gépkarabélyok a modern gyártási technológiáknak hála egyre könnyebbek és kompaktabbak lettek, így sem tömegben, sem méretben nem voltak akkora hátrányban a géppisztolyokhoz képest, mint elődjeik, másfelől a testpáncélok leküzdésére kitalált PDW-k lőszerei nem nyújtottak sokkal jobb teljesítményt, mint a gépkarabélyok erre kitalált lőszerei, a több lőszer használata ugyanakkor látványosan megnehezítette a logisztikát.

Az "AR-15 szerű" fegyverek modern verziói már nem se nem hosszabbak, se nem nehezebbek egy géppisztolynál, de jóval nagyobb tűzerőt képviselnek. A képen egy francia katona látható egy német H&K 416-os gépkarabéllyal. Forrás: Matthieu L//French Army via Wikimedia Commons

Ebből következik az, hogy bár napjainkban is kerülnek piacra új géppisztolyok, hosszú távon a kompakt gépkarabélyok ugyanúgy el tudják látni a funkcióikat, miközben ugyanazt a lőszert használják. Maga a géppisztoly az elkövetkező jópár évben természetesen nem fog eltűnni, számos rendvédelmi szerv ragaszkodik a kisebb pusztító erejű pisztolylőszerek használatához, hiszen nekik valamivel ritkábban kell testpáncélba bújtatott célpontokkal szembenézniük.

Címlapkép: lengyel kommandósok egy H&K G36C gépkarabéllyal (b) és egy H&K MP5A4 géppisztollyal. A géppisztoly nem sokkal kisebb, mint a gépkarabély. A címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images