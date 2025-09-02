Azt mondják, taktikát váltottak az oroszok: bénító csapás készül Ukrajna ellen

Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy a télen újabb átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani a megtámadott ország áramszolgáltatását és fűtésrendszerét – állítja Szerhij Flash, ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta.

Az ukrán katona szerint az oroszok jelentősen fokozták felderítő tevékenységüket Ukrajna trafóházai, gázellátó létesítményei, közműhálózatot ellátó épületei körül, rengeteg orosz drónt észlelnek most ilyen objektumok térségében.

Szerhij Flash szerint a tevékenység célja egyértelmű:

az orosz erők télen jelentősen fokozni akarják támadásaikat az ukrán polgári közműhálózat ellen.

A taktika célja, hogy az ukrán hátország infrastruktúrájának megbénításával csökkentsék a lakosság ellenállási kedvét. Ilyen taktikával próbálkoztak minden télen az orosz erők, most azonban Ukrajna két, jelentős veszéllyel küzd:

az orosz hadiipar nagyon jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú drónok gyártását, így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során.

így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során. Az amerikai támogatás akadozása miatt az ukrán légvédelmi képesség is gyengült, a keletkezett károk javításában pedig szintén nagyon nagy részben amerikai szakemberek vettek részt: e tevékenység sorsa szintén kérdésessé vált.

Valószínűsíthető ezek alapján, hogy ez lesz Ukrajna számára a háború eddigi legkeményebb tele.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images