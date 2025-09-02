Azt mondják, taktikát váltottak az oroszok: bénító csapás készül Ukrajna ellen

Az ukrán katona szerint az oroszok jelentősen fokozták felderítő tevékenységüket Ukrajna trafóházai, gázellátó létesítményei, közműhálózatot ellátó épületei körül, rengeteg orosz drónt észlelnek most ilyen objektumok térségében.
Szerhij Flash szerint a tevékenység célja egyértelmű:
az orosz erők télen jelentősen fokozni akarják támadásaikat az ukrán polgári közműhálózat ellen.
A taktika célja, hogy az ukrán hátország infrastruktúrájának megbénításával csökkentsék a lakosság ellenállási kedvét. Ilyen taktikával próbálkoztak minden télen az orosz erők, most azonban Ukrajna két, jelentős veszéllyel küzd:
- az orosz hadiipar nagyon jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú drónok gyártását, így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során.
- Az amerikai támogatás akadozása miatt az ukrán légvédelmi képesség is gyengült, a keletkezett károk javításában pedig szintén nagyon nagy részben amerikai szakemberek vettek részt: e tevékenység sorsa szintén kérdésessé vált.
Valószínűsíthető ezek alapján, hogy ez lesz Ukrajna számára a háború eddigi legkeményebb tele.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bod Péter Ákos: a piactorzítás növeli az inflációt és rontja a növekedést
A Corvinus professzorának cikke.
Súlyos vád: Trump erőszakkal akar rezsimváltást elérni a 30 milliós országban
Legalábbis Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint.
„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan
A gazdasági miniszter vázolta fel az elképzelést.
Fontos találkozókra készül Nagy Márton
Sűrű lesz a program.
Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel
Sziverszk lehet a következő célpont?
Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint
Olcsóbb lesz az M1-es.
Az oroszok foghatják a fejüket attól, amit Ursula von der Leyen Romániában mondott
Az Európai Bizottság elnöke meglátogatta Konstancát.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.