Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?

A közelmúltban sok írás foglalkozott azzal, hogy mennyivel nőttek volna jobban a nyugdíjak az úgynevezett svájci (más szóval vegyes: az ár- és a nominálbér-emelkedés átlaga szerinti) indexálás hatására, ám nem vált kellően világossá, hogy mi is a viszonyítási pont. Egy lehetséges összehasonlítási alap lehet a nulla reálemelés, amely egy szigorú árindexálásból következne. Ezt támpontnak tekintve, az éves növekedési indexek szorzásával kiszámítható, hogy 2010 és 2024 között 35,5 százalékkal emelkedett volna jobban annak a nyugdíjasnak a reál-ellátmánya, aki már 2010-ben is nyugdíjban volt, és csak az infláció mértékével nőtt volna a nyugdíja. Csakhogy ez alkalmatlan összehasonlítás, hiszen az átlagnyugdíj reálértéke ebben az időszakban 47 százalékkal nőtt.
Az emelkedésnek két összetevője van: (1) különböző kormányzati intézkedések hatására emelkedett a nyugdíjasok átlagos ellátmányának reálértéke; (2) az új belépők induló nyugdíja (amely arányos az előző évi hivatalos bérindexszel) felfelé tolja az átlagot.
Írásunkban először ezt a felbontást végezzük el, majd ennek ismeretében vizsgáljuk azt, hogy a svájci indexálás a tényleges emeléshez viszonyítva mennyiben módosította volna a nyugdíjak 2024. évi reálértékét.
1. Az átlagnyugdíj változásának felbontása: a kormányzati emelés és a cserélődés hatása
Írásunkban a KSH által „nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok” kategóriába sorolt tételeket nevezzük nyugdíjnak. Ennek az egy eltartottra jutó havi összege 2010 és 2024 között 86,4-ről 234,9 ezer forintra, 172 százalékkal emelkedett, ami a fogyasztói árindexszel deflálva 47, a nyugdíjas fogyasztói árindexszel deflálva pedig 45 százalékos reálnövekedést jelent. A továbbiakban az általános fogyasztói árindexszel deflált változást nevezzük reálváltozásnak.
Háttérinformációként érdemes megemlíteni, hogy a vizsgált időszakban a nyugdíjban részesülők létszáma 18, a népesség arányában pedig 14 százalékkal csökkent, és bár a nyugdíj tömegének reálértéke 21 százalékkal nőtt, a GDP arányában e kiadás 11-ről 8,3 százalékra (25 százalékkal) csökkent.
Első kérdésünk úgy szól, hogy a reálértéken 47 százalékos átlagos nyugdíjemelkedésből mekkora rész tulajdonítható annak, hogy a kormány a nyugdíjak emelésében nem követte szigorúan az árindexálást. Itt többféle intézkedésről (illetve annak hiányáról) van szó: „túlindexálásról” (különösen 2013 és 2016 között), amikor a várt infláció – amelynek alapján emelték a nyugdíjakat – meghaladta a tényszámot, továbbá történtek nyugdíjprémium kifizetések, és bevezették a 13. havi nyugdíjat. Emellett időnként vásárlási utalványokat is postáztak a nyugdíjasoknak.
Becslésünk szerint a felsorolt tételek 2010 és 2024 között együttesen mintegy 21 százalékkal emelték az átlagnyugdíj reálértékét. Ez változatlan áron mérve havi 18,2 ezer forintnyi emelést jelent a 2010. évi 86,4 ezer forintos átlagnyugdíjhoz viszonyítva.
Az átlagnyugdíj reálérték-változásának másik összetevője az összetétel- (vagy cserélődési) hatás. Ez a tényező annak hatását hivatott számszerűen érzékeltetni, hogy magasabb induló nyugdíjjal rendelkezők bekerülnek, és átlagosan kisebb nyugdíjú ellátottak kikerülnek a rendszerből. A pontos számokat (a belépők és kikerülők létszámát, illetve átlagnyugdíjukat) nem ismerjük, ezért csak a nettó hatás érzékeltetésére van lehetőség.
Ez a hatás kétféleképpen számszerűsíthető. Egyrészt úgy, hogy a teljes reálnövekedést elosztjuk a kormányzati intézkedésekhez köthető reálnövekedéssel, ami 2010-hez viszonyítva 2024-ig (1,47/1,21 = 1,22) 22 százalékos emelkedést jelez a cserélődési hatásra. Így számolva, a reál-nyugdíj növekedésnek nagyjából a fele köthető az emelésekhez, a másik fél pedig a cserélődéshez. Ennek alapján azonban nem tudjuk megmondani, hogy a 2010. évi forintban mért reálnövekményből hány forint az intézkedéseknek, illetve az összetételváltozásnak a hatása.
Ezért az utóbbi tételt additív módon is számszerűsítettük (a változatlan áron mért teljes növekményből levontuk az intézkedéseknek betudható részt). Az alábbi két ábra közül az első a növekedés, a másik pedig a reálértéken mért növekmény alapján mutatja be az eltérő nyugdíjjal rendelkező személyek cserélődésének hatását az átlagnyugdíjra.
Amint a 1. és a 2 ábra összehasonlításából látható, az időszak egészét tekintve a két összetevő növekedése alapján fele-fele arányban osztozott az emelés és a cserélődés hatása az átlagnyugdíj reálértékének emelkedésében, a változatlan áron mért növekményben (41 ezer forint) viszont nagyobb volt az összetételhatás (22,8 vs. 18,2 ezer forint; 56 vs. 44 százalék).
A svájci indexálással való összehasonlítás szempontjából a kormányzati emelések hatása jelenti a támpontot, amelynek mértéke nem függ a teljes változás kétféle felbontásától.
2. A svájci indexálás becsült hatása
A következő összehasonlításhoz kétféle feltevéssel élünk: 2011-től egyrészt a svájci formula szerint (az infláció és a nominálbér-emelkedés átlagával) indexálják a nyugdíj-emelést, másrészt nincs „túlindexálás”, nyugdíjprémium, 13. havi nyugdíj és egyéb kifizetés. Kétféle svájci indexálás hatását vizsgáljuk: a keményebb (svájci1) és a puhább (svájci2) változatét. A hipotetikus hatás közvetlenül egybevethető egyrészt a szigorú árindex-követéssel, másrészt a tényleges reál-emeléssel (3. ábra).
A svájci indexálás „kemény” változatán (svájci1) azt értjük, hogy az átlagos reálnyugdíj akkor is csökken, ha az indexet a reálbérek visszaesése a negatív tartományba húzza (ez volt érvényben 1992 és 2009 között), a „puha” változatán (svájci2) pedig azt, hogy ilyen esetekben nincs reálnyugdíj-csökkentés (az inflációnak megfelelően emelik a nyugdíjak nominális összegét – ennek egy bonyolultabb formáját vezette be a Bajnai-kormány, csak megszűntéig nem teljesült az alkalmazás feltétele).
A 3. ábrán a felső két vonal azt mutatja, hogy 2010-hez viszonyítva miként alakult volna a nyugdíjemelés reálértéke a svájci indexálás „puha”, illetve „kemény” változatának alkalmazása esetén (az alacsonyabb emelkedés nyilván a „kemény” változatot illusztrálja). A felső két vonal (a 35,5, illetve 40 százalékos emelés) azzal a hipotetikus esettel vethető egybe, amelyet szigorú árindexálás jellemzett volna. Ha viszont a tényleges reálemeléshez viszonyítunk (fekete vonal), azt találjuk, hogy a vizsgált időszak végén mintegy 12-16 százalékkal lett volna nagyobb a svájci formula szerinti reál-emelés mértéke (lásd a szaggatott vonalakat).
Nem végeztünk számításokat arra nézve, hogy mekkora lett volna a teljes átlagnyugdíj reálemelkedése 2010 és 2024 között alternatív svájci indexálási formulák alkalmazása esetén, ehhez ugyanis a becsült cserélődési hatás nem nyújt kellő támpontot. Magasabb indexálás mellett a rendszerből kikerülők átlagnyugdíja az idő előrehaladtával egyre magasabb lenne, miközben a belépőké nem változna – e hatás számszerűsítéséhez azonban hiányoznak az információk.
Összegzés és kiegészítések
Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy 2010 és 2024 között a ténylegesnél mennyivel nőttek volna jobban a reálnyugdíjak svájci indexálás esetén,
elsősorban azt kell megállapítani, hogy az időszak egészében a nyugdíjak reálértéke 47 százalékkal emelkedett.
Ennek az emelkedésnek egy része kormányzati intézkedésekhez (emelésekhez) köthető. Becslésünk szerint a reálértéken mért emelések hatása svájci indexálás mellett 12-16 százalékkal haladta volna meg a tényleges reálemelés mértékét. A svájci indexálás általunk becsült hatása tehát lényegesen kisebb a közkézen forgó számoknál.
Végül számszerű becsléseinket a svájci indexálás mellett szóló három megfontolással egészítjük ki.
- A svájci indexálás folyamatos és politikamentes.
- Az alkalmi emelések, különösen a 13. (és a 2026-tól elinduló 14.) havi nyugdíj bevezetése nyilvánvalóan a parlamenti választásokhoz kapcsolódik, és azt a tévhitet keltheti a társadalomban, hogy a nyugdíjak emelése a kormány akaratán (jószándékán) múlik, és nincs gazdasági korlátja.
- Mindkét módszer csökkenti az átlagnyugdíjak lemaradását az átlagos nettó keresetektől, de a többlethavi emelések feleslegesen kiterjednek az indulónyugdíjakra is, megőrizve a régebbi nyugdíjak lemaradását az újabbakhoz képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kínai kézbe kerülhet a Puma, elszállt az árfolyam
Több mint 10 százalékot emelkedett a részvény.
Nagy Márton bejelentette: döntött a kormány a nyugdíjak emeléséről
A parlament gazdasági bizottsága hallgatta meg a minisztert.
Kétségbeejtő helyzetről beszélnek Ukrajnában: felmerült, hogy evakuálni kell a legnagyobb városokat
Több forgatókönyvről beszél a vezető.
Betelt a pohár Európa vezető katonai hatalmainál: jön az ellencsapás Oroszországgal szemben
Megkezdődnek az elrettentő hadműveletek az orosz határon.
Fájdalmas gyomrost kaphat a BlackRock, kirúghatják a zsíros bizniszből
Amiért nem elég zöld.
Rég nem látott változás jön a benzinkutakon!
Ilyenre régen volt példa.
Súlyos fegyveres támadás Amerika szívében: megszólalt Donald Trump, új részletek derültek ki
Az elkövető fizetni fog a tettéért az elnök szerint.
Kivont karddal a kezében üzent Trumpnak Putyin szövetségese: "Megvédjük a szent földet"
Az amerikai támadás bármikor megindulhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!