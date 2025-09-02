Több tízezer katonát toboroznának Európa egyik legerősebb hadseregébe – Terítékre került a sorkötelezettség visszaállítása

Németországban – ahogy több más európai országban is – egy ideje ismét téma lett a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetése, természetesen az ukrajnai háború és az orosz fenyegetés miatt. Bár sorkötelezettségről egyelőre nincs szó, a szociáldemokrata védelmi miniszter nemrég olyan törvényjavaslatot tett le az asztalra, amely önkéntes alapon növelné a német haderő, a Bundeswehr létszámát, de a tervezet azt is tartalmazza, hogy amennyiben a célszámok nem teljesülnek, visszatér a kötelező szolgálat. Miközben az érintett német fiatalok nem kifejezetten lelkesednek érte, hogy katonai egyenruhát öltsenek, a konzervatív koalíciós partner és katonai szakértők is kétségbe vonják, hogy tisztán önkéntes alapon érdemben növelni lehet a hadsereg személyi állományát.

Szerdán szavaz a német alsóház, a Bundestag a katonai szolgálatról szóló törvényjavaslatról, amelyet a védelmi miniszter, Boris Pistorius jegyez. Elfogadása esetén a javaslat egy lépés lehet a 2011-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetése felé, ám

magát a sorkötelezettség bevezetését a jogszabálytervezet első körben nem tartalmazza.

A törvényjavaslat értelmében jövő év január 1-jétől minden 18 éves kap egy kérdőívet, amelyben arról kérdezik, hogy hajlandó lenne-e önkéntes katonai szolgálatot végezni. A férfiaknak kötelező kitölteni a kérdőívet, a nők választhatnak, hogy kitöltik-e vagy sem. Akik hajlandóak a katonai szolgálatra, azokat orvosi vizsgálatnak vetik alá, majd az arra alkalmasak behívót kapnak. Ezt követően minimum féléves katonai szolgálatot teljesítenek, a fél év letelte után pedig az egyes haderőnemeknél (szárazföldi haderő, légierő, haditengerészet, kibervédelem) vehetnek részt speciális kiképzésben. A szolgálat összesen 23 hónapos lehet.

A tervek szerint 2027. július 1-jével az orvosi vizsgálatot kötelezővé tennék a 2008-tól született német állampolgárok számára. A törvényjavaslat szerint erre azért van szükség, mert a sorkötelezettség 2011-es megszüntetése óta a német államnak nincs információja az újabb korosztályok katonai alkalmasságáról.

Pistorius a törvényjavaslattal azt szeretné elérni, hogy

a Bundeswehr jelenleg 182 ezres létszáma 2035-ig 260 ezer főre nőjön, a tartalékosoké pedig 100 ezerről 200 ezerre.

A tervezet anyagi ösztönzőket is tartalmaz, amelyekkel vonzóbbá akarják tenni a katonai szolgálatot: 2300 eurós havi fizetés, ingyenes orvosi ellátás és utazás.

A javaslatban az is szerepel, hogy

amennyiben nem sikerül teljesíteni a célszámokat, vagy a biztonsági helyzet megkívánja, a Bundestag dönthet a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról.

A szociáldemokrata párti védelmi miniszter tervezetében azonban nincsenek konkrét határidők és számok leszögezve, amelyek el nem érése esetén visszavezetésre kerülne a sorkötelezettség.

A nagyobbik koalíciós partner, a konzervatív CDU/CSU éppen ezért bírálta Pistorius javaslatát: szerintük konkrét célszámokra van szükség, és amennyiben ezek nem teljesülnek, automatikusan vissza kell állítani a sorkatonai szolgálatot. Johann Wadephul CDU-s külügyminiszter emiatt még vétót is emelt Pistorius tervezete ellen, de ezt néhány nappal később visszavonta. A konzervatív uniópártok szerint a koalíciós szerződésben abban egyeztek meg a szociáldemokratákkal, hogy a svéd modellt vezetik be a katonai szolgálatban. Svédországban viszont évente meghatározzák a szükséges számokat, és ha azok nem teljesülnek, kötelezően behívnak annyi fiatalt, ahányan a célszámok teljesüléséhez szükségesek.

Katonai szakmai körökből többen is hangot adtak kritikájuknak Pistorius katonai szolgálati terveivel kapcsolatban, szerintük ugyanis képtelenség csaknem 80 ezer fővel emelni a Bundestag létszámát úgy, hogy lényegében pusztán anyagi ösztönzőkre alapoznak.

Megrekedtünk 180 000-nél, pedig évek óta 203 000 főt akartunk. Minden reklámkampány és minden jó intézkedés ellenére sem sikerül több embert rávenni, hogy belépjen a Bundeswehrbe

– mondta például Patrick Sensburg, a tartalékosok érdekvédelmi szövetségének vezetője.

A YouGov közvélemény-kutató júliusi felmérése szerint a német lakosság nagyobb része, 56 százaléka a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetése mellett van, az ellenzők tábora 33 százalékos. Ám ha a leginkább érintett korosztályt, a 18-24 éveseket nézzük, egészen más kép rajzolódik ki: nekik mindössze 34 százalékuk mondta azt, hogy jónak tartaná a sorkötelezettség bevezetését, míg 51 százalékuk ellenzi ezt.

Friedrich Merz kancellár egy múlt pénteki interjújában megerősítette, hogy amennyiben az önkéntességen alapuló modell nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Sőt, Merz azt sem zárta ki, hogy a jövőben akár a nőknél is bevezessék a sorkötelezettséget. (Erre az alkotmány jelenleg nem ad módot.)

A kancellár szerint hiba volt a sorkötelezettség megszüntetése 2011-ben, amely egyébként az ugyancsak CDU-párti Angela Merkel második kormányához kötődik. Azt, hogy most újra égetővé vált a Bundestag létszámának növelése, az orosz fenyegetéssel indokolta Merz, aki szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szovjetuniót és a szovjet érdekszférát akarja visszaállítani területileg is, és ebbe Németország egy része is beletartozott – utalt az egykori Moszkva-csatlós NDK-ra a kancellár.

