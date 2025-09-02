Újabb térségbe robbanhat be a világ egyik legerősebb országa

2025 augusztusában számoltak be arról, hogy a dél-koreai hadiipar zászlóshajója, a Hanwha Aerospace 20 darab K9 tarackot ad el Vietnámnak, összesen 250 millió dollár értékben. Az üzlet már korábban is körvonalazódott, miután a felek az elmúlt években már több alkalommal is látogatást tettek egymásnál. 2023-ban Phan Van Giang tábornok a délkelet-ázsiai ország védelmi minisztere utazott el Szöulba, ahol egy katonai bemutatót is megtekintett.

Dél-Korea a nagyszabású lengyel üzlettel korábban már bizonyította exportképességét, a vietnámi eladással egy újabb régióban vethetik meg a lábukat az ország vállalatai.

Az üzlet illik Szöul terveiben, mivel még korábban, Jun Szokjol elnöksége idején jelentős fejlesztési összegeket fordítottak a hadiipar felfejlesztésére, a cél pedig kifejezetten az volt, hogy 2027-re a világ négy legnagyobb fegyverexportőre közé kerüljenek. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) 2025-ös jelentése szerint ez még nem teljesült, de gyorsan lépkednek előre a listán.

A lap szerint a kezdeti felfutást követően visszaesés mutatkozik a piacon, ennek több oka is van egyszerre, kezdve a közel-keleti felfordulástól egészen az országban tapasztalt belpolitikai instabilitásig. A politikai vezetés távozásához vezető káosz ellenére az elnök utódja, I Dzsemjong követi a stratégiát, a hadiipar megerősítése szerepel a következő ötéves koncepcióban is.

Vietnám számára szintén előnyösnek mutatkozik a bevásárlás, a K9-es mellett a K2 harckocsik iránt is érdeklődést mutatnak. Az üzlet elősegítheti, hogy a délkelet-ázsiai ország lecserélhesse a régi szovjet, vagy a már szintén elavultnak számító amerikai eszközeiket. Hanoiban felismerték, hogy a régi tarackok már nem képesek megfelelni a modern hadviselés követelményeinek, különösen a mobilitás terén maradnak le. Ez kitetté teszi az országot a dróntámadásokkal szemben. A másik érv a modernizációra inkább a kényszerűségből fakadt, mivel Vietnám az ukrajnai háború miatt felismerte, hogy már nem biztos, hogy hatékony tud lenni egy esetleges összecsapás során.

Az oroszok lefoglaltsága miatt a régi partner már nem jöhetett szóba, ezért más beszállító után kellett nézniük, így került képbe Dél-Korea.

A 20 darabos K9-es beszerzése vélhetően nem lesz elegendő ahhoz, hogy Hanoi elérje a célját, mivel nagyon hosszú közös határai vannak a szomszédjaival. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy először szeretnék felmérni a képességeit, és szükség esetén további megrendeléseket adhatnak le.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 02. Kína ősi riválisa visszatérne a katonai hatalmak élvonalába: a titokzatos SHIELD rendszer lehet a kulcs

Címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons