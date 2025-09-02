Újabb térségbe robbanhat be a világ egyik legerősebb országa

2025 augusztusában számoltak be arról, hogy a dél-koreai hadiipar zászlóshajója, a Hanwha Aerospace 20 darab K9 tarackot ad el Vietnámnak, összesen 250 millió dollár értékben. Az üzlet már korábban is körvonalazódott, miután a felek az elmúlt években már több alkalommal is látogatást tettek egymásnál. 2023-ban Phan Van Giang tábornok a délkelet-ázsiai ország védelmi minisztere utazott el Szöulba, ahol egy katonai bemutatót is megtekintett.
Dél-Korea a nagyszabású lengyel üzlettel korábban már bizonyította exportképességét, a vietnámi eladással egy újabb régióban vethetik meg a lábukat az ország vállalatai.
Az üzlet illik Szöul terveiben, mivel még korábban, Jun Szokjol elnöksége idején jelentős fejlesztési összegeket fordítottak a hadiipar felfejlesztésére, a cél pedig kifejezetten az volt, hogy 2027-re a világ négy legnagyobb fegyverexportőre közé kerüljenek. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) 2025-ös jelentése szerint ez még nem teljesült, de gyorsan lépkednek előre a listán.
A lap szerint a kezdeti felfutást követően visszaesés mutatkozik a piacon, ennek több oka is van egyszerre, kezdve a közel-keleti felfordulástól egészen az országban tapasztalt belpolitikai instabilitásig. A politikai vezetés távozásához vezető káosz ellenére az elnök utódja, I Dzsemjong követi a stratégiát, a hadiipar megerősítése szerepel a következő ötéves koncepcióban is.
Vietnám számára szintén előnyösnek mutatkozik a bevásárlás, a K9-es mellett a K2 harckocsik iránt is érdeklődést mutatnak. Az üzlet elősegítheti, hogy a délkelet-ázsiai ország lecserélhesse a régi szovjet, vagy a már szintén elavultnak számító amerikai eszközeiket. Hanoiban felismerték, hogy a régi tarackok már nem képesek megfelelni a modern hadviselés követelményeinek, különösen a mobilitás terén maradnak le. Ez kitetté teszi az országot a dróntámadásokkal szemben. A másik érv a modernizációra inkább a kényszerűségből fakadt, mivel Vietnám az ukrajnai háború miatt felismerte, hogy már nem biztos, hogy hatékony tud lenni egy esetleges összecsapás során.
Az oroszok lefoglaltsága miatt a régi partner már nem jöhetett szóba, ezért más beszállító után kellett nézniük, így került képbe Dél-Korea.
A 20 darabos K9-es beszerzése vélhetően nem lesz elegendő ahhoz, hogy Hanoi elérje a célját, mivel nagyon hosszú közös határai vannak a szomszédjaival. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy először szeretnék felmérni a képességeit, és szükség esetén további megrendeléseket adhatnak le.
Címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons
Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén
ESG jelentéstétel, klímaadaptáció, zöld energia és a többiek.
Megjött a figyelmeztetés: már Európa szívét is elérik az orosz rakéták
Folyamatosan nő a fenyegetés.
A francia miniszterelnök belerúgott az olasz csizmába, de Meloni felvette a kesztyűt
Bayrou figyelmetlen volt, az olaszok dühbe gurultak.
Újabb térségbe robbanhat be a világ egyik legerősebb országa
Indulhatnak a K9 tarackok.
Sorra lőnek ki a kötvényhozamok, van, ahol 30 éves rekord közelében járnak
A világ államainak egyre nehezebb eladósodnia.
Afganisztáni katasztrófa: 1400 fölött a halálos áldozatok száma
Több százezer ember is érintett lehet.
Erre vártak a budapestiek: nagy újítás jön a tömegközlekedésben
Megváltozik az éjszakai közlekedés.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.