Itt a bejelentés: napokon belül eldőlhet Ukrajna sorsa

Az európai országok készek hozzájárulni Ukrajna védelméhez és az országnak nyújtott biztonsági garanciákhoz - idézi a német kormányszóvivőt a Reuters.

Az európai országok készen állnak arra, hogy döntő szerepet vállaljanak Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, miután tárgyalásos úton sikerül rendezni a jelenlegi konfliktust"

- idézi a lap a szóvivőt.

Egyelőre nem tudni, ezek a biztonsági garanciák pontosan mit jelentenek, az európai országok néhány napon belül tehetnek erről bejelentést.

Németország korábban nyomatékosan kizárta, hogy katonákat küldjön Ukrajnába, vélhetően most is ez Berlin álláspontja. Más módon, pl. fegyverekkel, képzéssel, logisztikai és anyagi támogatással lehet, hogy hozzá tudnak járni egy ilyen projekthez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images