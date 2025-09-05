  • Megjelenítés
Amerika háborút hirdetett: katonai erővel sújtana le Donald Trump
Amerika háborút hirdetett: katonai erővel sújtana le Donald Trump

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio bejelentette, hogy az USA kész akár katonai erővel is fellépni a külföldi bűnszervezetek ellen, és két ecuadori bűnbandát terrorista szervezetté nyilvánítanak - jelentette a BBC.

Segíteni fognak nekünk megtalálni ezeket az embereket, és ha kell, felrobbantjuk őket"

- jelentette ki Rubio ecuadori látogatása során. A külügyminiszter bejelentette, hogy

az Egyesült Államok két nagy ecuadori bűnszervezetet, a Los Lobost és a Los Chonerost külföldi terrorista szervezetnek minősíti.

A kijelentés napokkal azután hangzott el, hogy amerikai erők csapást mértek egy hajóra a Karib-tengeren, amelyben a Fehér Ház közlése szerint 11 drogkereskedő vesztette életét. Amikor arról kérdezték, hogy a szövetséges országokból, például Mexikóból és Ecuadorból érkező csempészek ellen is végrehajthatnak-e egyoldalú akciókat, Rubio azt válaszolta, hogy az együttműködő kormányok segíteni fognak a csempészek azonosításában.

Az elnök háborút akar indítani ezek ellen a csoportok ellen, mert ők 30 éve háborúznak ellenünk, és senki sem válaszolt erre. De sok esetben nincs szükség erre, mert a baráti kormányok segíteni fognak nekünk"

- mondta Rubio.

A külügyminiszter bejelentette, hogy Washington 13,5 millió dollár biztonsági segélyt és 6 millió dollár értékű dróntechnológiát biztosít Ecuador számára a drogkereskedelem elleni küzdelemhez.

Kormányzati adatok szerint a világ kokainkereskedelmének mintegy 70%-a halad át Ecuadoron a szomszédos termelő országokból, például Kolumbiából és Peruból az Egyesült Államok, Európa és Ázsia piacai felé.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

