Igazi amerikai nagyágyúval állnak össze Orbánék az atomenergiában

Magyarország és az Egyesült Államok atomenergetikai együttműködésre lép, a paksi atomerőmű orosz tervezésű reaktoraihoz először érkezhet nyugati, amerikai gyártmányú üzemanyag. A Westinghouse belépése nemcsak ellátásbiztonsági kérdés, hanem geopolitikai és ipari váltás is, hiszen a cég már bizonyította, hogy képes biztonságosan kiváltani az orosz üzemanyagot a reaktorokban. A megállapodás ráadásul a jövő energiáját is érinti, Magyarország vizsgálja amerikai kis moduláris reaktorok és mikroreaktorok alkalmazását is. Mutatjuk, mit érdemes tudni a cégről, amelyikkel Magyarország összeáll az atomenergiában.

Jön az amerikai-magyar együttműködés az atomenergiában

Orbán Viktor washingtoni tárgyalásán Magyarország és az Egyesült Államok megállapodásra jutott arról, hogy a Westinghouse amerikai nukleáris vállalat bekapcsolódik a hazai atomenergia-rendszerbe. A megállapodás lényege, hogy

Magyarország a Paksi Atomerőmű jelenlegi, orosz tervezésű VVER-440 típusú blokkjaihoz amerikai gyártású fűtőelemeket szerez be.

Az első szállítási csomag értéke 114 millió dollár, de az nem egyértelmű, hogy az amerikai cég mikor, milyen ütemezéssel szállít majd fűtőelemeket a paksi atomreaktorokba.

Paks I. eddig kizárólag orosz TVEL-üzemanyagot használt, vagyis a Westinghouse belépésével most először jelenhet meg egy alternatív, nyugati beszállító a magyar atomerőműnél.

A Westinghouse az elmúlt években kidolgozott és engedélyeztetett olyan VVER-440-kompatibilis fűtőelem-konstrukciókat, amelyek képesek kiváltani az orosz TVEL termékeit. Ez nem csupán elméleti fejlesztés, hiszen a finnországi Loviisa atomerőműben 2024-ben már el is indult a Westinghouse által gyártott fűtőelemek használata, ez volt az első olyan precedens, amely bizonyította, hogy a technológiai váltás biztonságosan végrehajtható orosz típusú erőműben is.

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti együttműködés az atomenergiában túlmutat a fűtőelemek beszerzésén, és kiterjed a jövőbeli technológiai együttműködés lehetőségére is, többek között kis moduláris reaktorok (SMR) és mikroreaktor-technológiák esetleges alkalmazására is. A magyar kormány azt is jelezte, hogy a szükséges hazai jogszabályi módosítások hamarosan a parlament elé kerülnek, vagyis a folyamat nem csak politikai szándék, hanem tényleges ipari és engedélyezési előkészítés is elkezdődött.

Mit érdemes tudni a Westinghouse-ról?

A Westinghouse Electric Company az egyik legfontosabb nukleáris technológiai szolgáltató a világon. A vállalatot 1886-ban alapították, a cég 1957-ben adta át az első kereskedelmi nyomottvizes reaktorát az Egyesült Államokban, a Shippingport erőművet, jelenleg pedig világszerte 430 atomreaktor használja a cég technológiáját.

A cég bevételeinek közel 85 százaléka hosszú távú szerződésekből vagy rendszeresen ismétlődő szolgáltatásokból származik, amelyekhez közel 100 százalékos ügyfélmegtartási arány társul. A vállalat üzleti modelljének két fő lába

az üzemanyag-ellátás

és az üzemeltetési szolgáltatás.

Az üzemanyag-ellátásban a Westinghouse gyártja és szállítja az atomerőművi működéshez nélkülözhetetlen fűtőelemeket, ideértve a VVER-típusú blokkokhoz fejlesztett kazettákat is, az üzemeltetési szolgáltatásoknál pedig a vállalat kritikus karbantartási és ellenőrzési feladatokat lát el az atomerőművek kötelező leállási időszakaiban, mérnöki támogatással és alkatrészellátással kiegészítve. Ehhez kapcsolódik az Energy Systems üzletág, amely a harmadik generációs és következő generációs reaktorok tervezését és fejlesztését végzi.

A vállalat több évtizedes tapasztalattal rendelkezik reaktortervezésben, üzemanyag-fejlesztésben, karbantartásban és teljes életciklus-támogatásban. Legismertebb reaktortípusa az AP1000, amely a harmadik generációs nyomottvizes erőművek közé tartozik, és passzív biztonsági rendszerével vált ismertté. Ezen túlmenően a vállalat az utóbbi években aktívan fejleszti kis moduláris és mikroreaktor-technológiáit is, köztük az eVinci nevű, ipari és távoli energiaellátásra szánt mikrorendszert.

Európában több olyan atomerőmű is működik, amelyet közvetlenül a Westinghouse tervezett, vagy Westinghouse-licenc alapján építettek. Ilyenek vannak Spanyolországban (Almaraz, Ascó, Vandellós), Svédországban (a Ringhals-blokkok egy része), Belgiumban (a Doel és Tihange erőművek egy része), Svájcban (Beznau 1–2) és Szlovéniában (Krško), de az Egyesült Királyság egyetlen PWR-reaktora, a Sizewell B is Westinghouse-tervű.

Magyar szempontból azonban jelenleg a legfontosabb az üzemanyag-fejlesztési portfólió. A Westinghouse nukleáris üzemanyag-profilja rendkívül átfogó, egyszerre foglalkozik nyomottvizes reaktorok, forralóvizes reaktorok és orosz tervezésű VVER típusok üzemanyag-megoldásaival. A saját üzemanyag-gyártási létesítményei az Egyesült Államokban, Svédországban és az Egyesült Királyságban találhatók. A cég az elmúlt években kidolgozott és engedélyeztetett olyan VVER-440-kompatibilis fűtőelem-konstrukciókat, amelyek képesek kiváltani az orosz TVEL termékeit. Ez nemcsak elméleti fejlesztés, ugyanis a finnországi Loviisa atomerőműben 2024-ben már elindult a Westinghouse által gyártott fűtőelemek használata, ez volt az első olyan precedens, amely bizonyította, hogy a technológiai váltás biztonságosan végrehajtható orosz típusú erőműben is.

A Westinghouse jelenleg Európában több ország nukleáris blokkjait látja el üzemanyaggal. A svédeknél 2024-től hosszú távú szerződés alapján a Forsmark és a Ringhals erőművek kapnak Westinghouse-üzemanyagot a vállalat västeråsi gyárából. Finnországban 2024 augusztusától a Loviisa atomerőmű (VVER-440) elkezdte betölteni a Westinghouse-kazettákat, ezzel megteremtve az orosz TVEL alternatíváját. Bulgáriában a Kozloduj VVER-1000 blokkok első Westinghouse-üzemanyag-újratöltése megtörtént, vagyis a szállítás már ott is folyik. Csehországban 2025 júniusában lezárultak az első Westinghouse-szállítások, a Temelín (VVER-1000) és a Dukovany (VVER-440) erőművek megkapták az első tételeket. Ukrajnában több VVER-1000 blokk már Westinghouse-üzemanyaggal működik. Az Egyesült Királyságban több reaktor is Westinghouse-üzemanyagot kap.

A Westinghouse nemcsak a nukleáris ipar egy szereplője, hanem kiemelt stratégiai partnere az amerikai kormánynak az atomenergiában. Múlt héten, október 28-án jelentette be a cég és nagytulajdonosai, a Brookfield Asset Management és a Cameco, hogy az amerikai kormány egy olyan stratégiai együttműködést indít (ez egyelőre előzetes keretmegállapodás, nem végleges kormányzati szerződés), amelynek keretében

legalább 80 milliárd dollár értékben építhetnek új Westinghouse-reaktorokat az USA-ban.

Az országos program akár több mint 100 ezer építőipari állást hozhat létre. Persze itt is előkerül az AI-sztori, az új atomerőművek mesterséges intelligenciához kapcsolódó számítási kapacitásokat is szolgálnak majd, ezért is célja az Egyesült Államoknak, hogy vezető legyen a nukleáris energia-fejlesztésben. Tehát a Westinghouse nem csupán egy beszállító, hanem az amerikai energia- és iparpolitika egyik fontos cége, és a magyarországi projekt szempontjából is olyan partnernek számít, ami a legmagasabb szinten elismert és integrált.

Befektetőként hogy vehetünk részt a sztoriban?

A Westinghouse tulajdonosi szerkezete az elmúlt években jelentősen átalakult. A cég 2006-tól a Toshiba tulajdonában volt, 2017-ben csődvédelem alá került, 2018-tól a Brookfield Business Partners stabilizálta, majd 2023 novemberétől a Brookfield Renewable-nek (51%) és a világ egyik vezető urántermelőjének, a Camecónak (49%) a közös tulajdona lett. A Brookfield és a Cameco 7,9 milliárd dollár vállaltértéken vásárolta meg a céget.

A Westinghouse nincs tőzsdén, vagyis közvetlenül nem lehet részvényt vásárolni belőle, aki a Westinghouse növekedési sztorijára szeretne fogadni, az a nagytulajdonosán, a Camecón keresztül teheti meg. A Cameco részvényei az amerikai és a kanadai tőzsdén is forognak. Az árfolyamgrafikonról könnyen leolvasható, hogy mekkora sztori most az atomenergia, a Cameco történelmi csúcs közelében áll.

2020 óta hatalmas a rali, akkor 5 dollár közelében állt az árfolyam, mos meg 92 dollár felett, de járt már 110 dollár felett is,

vagyis bő 5 év alatt több mint 20-szorosára emelkedett az árfolyam.

Hogy mi a sztori?

A Covid és az európai energiaválság megmutatta, hogy a villamosenergia-rendszerek nem támaszkodhatnak kizárólag gázerőművekre és időjárásfüggő megújulókra. A nukleáris energia újra a stabil, szén-dioxid-mentes, nagy rendelkezésre állású termelés kulcseleme lett.

Oroszország a világ urándúsítási kapacitásának közel 40 százalékát adja. A háború és a szankciós környezet miatt a nyugati országok alternatív, nem orosz üzemanyag- és dúsítási láncokat keresnek, ez is keresletet teremt a Cameco és a Westinghouse megoldásai iránt.

Atom-reneszánsz: Franciaország, Lengyelország, Csehország, Japán, Dél-Korea és Magyarország is új reaktorok építését vagy meglévők élettartam-hosszabbítását jelentette be. Eközben az USA és Kanada kis moduláris reaktorokat (SMR) és mikroreaktorokat készít elő ipari és hálózati alkalmazásokra.

Az uránkínálat évekig alulfinanszírozott volt, így kínálati hiány alakult ki. A világ urántermelői 2014–2019 között bányabezárásokat hajtottak végre az alacsony árak miatt, a Cameco is felfüggesztette több csúcskapacitású bányáját. Amikor a kereslet nőni kezdett, a kínálat egyszerűen nem volt képes lépést tartani, ami az urán árát alaposan megemelte.

A Cameco pozíciója stratégiailag megerősödött a Westinghouse felvásárlásával, így már nem csak urántermelő és dúsítási szereplő, hanem integrált nukleáris szolgáltató lett.

Ez utóbbi sztori, vagyis a Westinghouse szerepe a Camecónál jól szemléltethető a Cameco második negyedéves számaival is: a profit 792 százalékkal 321 millió kanadai dollárra emelkedett. A növekedés elsősorban a Westinghouse-profit Camercóra eső részéből fakad, ez a negyedévben 126 millió kanadai dollár volt, szemben az előző év azonos időszakának 47 millió dolláros veszteségével. A javulás egyik fő forrása az volt, hogy a Westinghouse részt vesz a csehországi Dukovany atomerőmű két új reaktorának építési projektjében. Ez a részvétel mintegy 170 millió dollárral növelte a Cameco részesedését a Westinghouse második negyedéves bevételeiből. Előretekintve a Cameco jelentős pénzügyi előnyökre számít a Westinghouse további szerepvállalásából, mind a reaktorépítési alvállalkozói munkák, mind pedig a fűtőelem-gyártási szolgáltatások során.

A cég bevételei és profitja is növekedési pályán van, érdemes még kiemelni, hogy masszív profitabilitással működik a cég, a nettó profit marzs idén 20 százalék, a következő években pedig még ennél is magasabb lehet.

Az elemzők egyébként rendkívül optimisták a cég kilátásaival és a vállalat részvényeivel kapcsolatban, a Cameco papírjait 12 elemző vételre, 2 pedig tartásra ajánlja. A célárak átlaga 145,5 dollár, ami alapján a felértékelődési potenciál 58 százalék.

A teljes képhez azonban hozzá tartozik, hogy olyan nagy a hype az uránkapcsolt sztorikban, hogy a Cameco részvényei is brutálisan magas szorzókon forognak, atomjövőt áraznak a befektetők. A 2026-ra várt bevétel 16-szorosán, a profit 67-szeresén forognak a papírok. Az olcsó nem ilyen.

