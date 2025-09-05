„Egyetlen molekula sem”: Brüsszel az orosz energia végleges kitiltására készül

Örökké tartó szankció
Dan Jörgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa a TASS beszámolója szerint az EU energiaminisztereinek informális találkozóján úgy fogalmazott, hogy az az Európai Bizottság célja, hogy
az EU-tagállamok soha ne vásároljanak többé orosz energiahordozókat.
Egész pontosan az a cél, hogy az Európai Unióba ne jusson be „egyetlen molekula” sem az orosz szénhidrogénekből – jelentette ki a politikus.
Jörgensen hangsúlyozta: „A Bizottság feladata egyértelmű – az EU-országoknak minél előbb meg kell szüntetniük az orosz energiahordozók importját.
És még akkor sem szabad visszatérnünk hozzájuk, amikor már béke lesz. Ez nem ideiglenes szankció, hanem örökké tartó.
– tette hozzá.
A biztos emlékeztetett, hogy pár hónappal ezelőtt javaslatot nyújtott be az orosz gáz teljes betiltására az EU számára (minden formájában, beleértve a LNG-t is), ami jelenleg az Európai Parlament és az EU-országok által folyamatban lévő jóváhagyás alatt áll. Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok egyértelmű támogatását fejezte ki ebben a témában:
Csak egyféle üzenet érkezik felőlük: hogy nekünk is be kell fejeznünk (a vásárlásokat)
– fogalmazott.
Emmanuel Macron francia elnök tegnap megerősítette a Reuters információját, hogy Donald Trump amerikai elnök egy párizsi találkozón szóvá tette, hogy bizonyos EU-tagállamok még mindig vesznek orosz olajat, és felszólalt ennek leállítása mellett.
Mi a helyzet Magyarországon?
Mint ismert, Magyarország éves kőolaj-felhasználásának körülbelül 15–17%-át fedezi a hazai kitermelés, az importált kőolaj 86%-a pedig Oroszországból származik,
így a teljes felhasználás több mint 70%-a továbbra is orosz eredetű
– ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr. Ez nagyrészt az EU-s szankciók alóli mentességnek köszönhető, ami továbbra is lehetővé teszi, hogy Magyarország orosz nyersolajat vásároljon a Barátság vezetéken.
Egy ilyen horderejű EU-döntés nagy valószínűséggel kifejezetten nehéz helyzetet teremtene itthon, főleg, hogy az orosz leválással kapcsolatban nem csak azt az – egyébként nagyon fontos – kérdést kell feltenni, hogy mennyibe kerül, hanem azt is, hogy egyáltalán lehetséges-e.
Márpedig ezzel kapcsolatban finoman szólva is megoszlanak az érintett felek vélekedései. A legkézenfekvőbb alternatíva a horvátországi Adria-kőolajvezeték a Mol számára, amely az Adriai-tenger partján fekvő omisalji kikötőből szállít nyersolajat Közép-Európába. És míg a horvát fél szerint a legfrissebb teszteredmények alapján a megfelelő infrastrukturális, műszaki bővítésekkel
a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítja akár 100%-ban ellátható lenne az Adria-vezetéken keresztül,
addig a Mol ennél sokkal óvatosabban fogalmaz, és egyéb nehézségekre is felhívja a figyelmet:
- egyrészt ha a régió összes orosz-olajfüggő országa egyszerre kizárólag az Adriára szorulna, a kereslet akár meg is haladhatná a vezeték kapacitását, ami egy újabb ellátásbiztonsági kockázatot eredményezne, csak most délen.
- Másrészt a Mol szerint Horvátország magas tranzitdíjai jelentős többletköltségeket okozhatnak, hiszen a JANAF a megnövekedett keresletre és az alternatív útvonalak korlátozott elérhetőségére hivatkozva akár tartósan magasan tarthatja a díjakat, ami tovább emelheti az Adria-vezeték használatának költségeit. (A hangos csörtével és annak pénzügyi vonzatával ebben az elemzésben foglalkoztunk.)
Mindenesetre az biztos, hogy
a Mol terve szerint 2026 végére érhetik el, hogy a Dunai Finomító akár 100%-ban alternatív olajfajtákat is fel tudjon dolgozni.
Mi történne a benzinkutakon?
Bár nem a friss kontextusban, de egy más okból kifolyólag felmerült az elmúlt hetekben az orosz olajimport kiesésének veszélye. A Barátság olajvezetéket ért többszöri támadások kapcsán Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy
a vezeték teljes leállása esetén mintegy 10 százalékos áremelkedésre lehet számítani a benzinkutakon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
