„Egyetlen molekula sem”: Brüsszel az orosz energia végleges kitiltására készül

Az Európai Bizottság végleg kizárná az orosz energiahordozókat: Dan Jörgensen energiaügyi biztos közölte, hogy az EU célja az orosz irányból érkező szénhidrogének teljes, és nem ideiglenes tiltása. De mit jelentene egy ilyen lépés Magyarország számára?

Örökké tartó szankció

Dan Jörgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa a TASS beszámolója szerint az EU energiaminisztereinek informális találkozóján úgy fogalmazott, hogy az az Európai Bizottság célja, hogy

az EU-tagállamok soha ne vásároljanak többé orosz energiahordozókat.

Egész pontosan az a cél, hogy az Európai Unióba ne jusson be „egyetlen molekula” sem az orosz szénhidrogénekből – jelentette ki a politikus.

Jörgensen hangsúlyozta: „A Bizottság feladata egyértelmű – az EU-országoknak minél előbb meg kell szüntetniük az orosz energiahordozók importját.

És még akkor sem szabad visszatérnünk hozzájuk, amikor már béke lesz. Ez nem ideiglenes szankció, hanem örökké tartó.

– tette hozzá.

A biztos emlékeztetett, hogy pár hónappal ezelőtt javaslatot nyújtott be az orosz gáz teljes betiltására az EU számára (minden formájában, beleértve a LNG-t is), ami jelenleg az Európai Parlament és az EU-országok által folyamatban lévő jóváhagyás alatt áll. Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok egyértelmű támogatását fejezte ki ebben a témában:

Csak egyféle üzenet érkezik felőlük: hogy nekünk is be kell fejeznünk (a vásárlásokat)

– fogalmazott.

Emmanuel Macron francia elnök tegnap megerősítette a Reuters információját, hogy Donald Trump amerikai elnök egy párizsi találkozón szóvá tette, hogy bizonyos EU-tagállamok még mindig vesznek orosz olajat, és felszólalt ennek leállítása mellett.

Mi a helyzet Magyarországon?

Mint ismert, Magyarország éves kőolaj-felhasználásának körülbelül 15–17%-át fedezi a hazai kitermelés, az importált kőolaj 86%-a pedig Oroszországból származik,

így a teljes felhasználás több mint 70%-a továbbra is orosz eredetű

– ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr. Ez nagyrészt az EU-s szankciók alóli mentességnek köszönhető, ami továbbra is lehetővé teszi, hogy Magyarország orosz nyersolajat vásároljon a Barátság vezetéken.

Egy ilyen horderejű EU-döntés nagy valószínűséggel kifejezetten nehéz helyzetet teremtene itthon, főleg, hogy az orosz leválással kapcsolatban nem csak azt az – egyébként nagyon fontos – kérdést kell feltenni, hogy mennyibe kerül, hanem azt is, hogy egyáltalán lehetséges-e.

Márpedig ezzel kapcsolatban finoman szólva is megoszlanak az érintett felek vélekedései. A legkézenfekvőbb alternatíva a horvátországi Adria-kőolajvezeték a Mol számára, amely az Adriai-tenger partján fekvő omisalji kikötőből szállít nyersolajat Közép-Európába. És míg a horvát fél szerint a legfrissebb teszteredmények alapján a megfelelő infrastrukturális, műszaki bővítésekkel

a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítja akár 100%-ban ellátható lenne az Adria-vezetéken keresztül,

addig a Mol ennél sokkal óvatosabban fogalmaz, és egyéb nehézségekre is felhívja a figyelmet:

egyrészt ha a régió összes orosz-olajfüggő országa egyszerre kizárólag az Adriára szorulna, a kereslet akár meg is haladhatná a vezeték kapacitását, ami egy újabb ellátásbiztonsági kockázatot eredményezne, csak most délen.

csak most délen. Másrészt a Mol szerint Horvátország magas tranzitdíjai jelentős többletköltségeket okozhatnak, hiszen a JANAF a megnövekedett keresletre és az alternatív útvonalak korlátozott elérhetőségére hivatkozva akár tartósan magasan tarthatja a díjakat, ami tovább emelheti az Adria-vezeték használatának költségeit. (A hangos csörtével és annak pénzügyi vonzatával ebben az elemzésben foglalkoztunk.)

Mindenesetre az biztos, hogy

a Mol terve szerint 2026 végére érhetik el, hogy a Dunai Finomító akár 100%-ban alternatív olajfajtákat is fel tudjon dolgozni.

Mi történne a benzinkutakon?

Bár nem a friss kontextusban, de egy más okból kifolyólag felmerült az elmúlt hetekben az orosz olajimport kiesésének veszélye. A Barátság olajvezetéket ért többszöri támadások kapcsán Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy

a vezeték teljes leállása esetén mintegy 10 százalékos áremelkedésre lehet számítani a benzinkutakon.

Hernádi ugyanakkor kiemelte, hogy a legnagyobb problémát nem az áremelkedés jelentené, hanem az, hogy a finomítók nem tudnának teljes kapacitással működni, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot hordoz magában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images