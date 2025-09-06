Aggódhat Kína? - Levegőbe emelkedett a vadiúj MQ-28A Ghost Bat

  • Megjelenítés
A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?
Ausztrália jelentős beruházással, a Boeing-tel közösen fejleszti a MQ-28A Ghost Bat katonai drónokat. A gépek több mint fél évszázad után az első, Ausztráliában tervezett és gyártott repülőgépek lesznek. - számolt be a New York Times.

A 11,5 méter hosszú MQ-28A Ghost Bat drónok egyfajta robot-szárnysegédként működnek. Ausztrália eddig mintegy 650 millió dollárt fektetett be a Boeing-gel közös partnerségbe e drónok fejlesztésére, amelyek az első, Ausztráliában tervezett és gyártott repülőgépek lesznek több mint fél évszázad után.

Bár Ausztrália a régióban jelentős katonai és gazdasági hatalomnak számít, Canberra az elmúlt évtizedekben szinte kizárólag az Egyesült Államoktól vásárolt fegyvereket, a saját hadiipara ezzel párhuzamosan látványosan elsorvadt.

A Boeing szerint a Ghost Bat alkatrészeinek körülbelül 70 százalékát Ausztráliában gyártják majd.

Egy ilyen drón ára körülbelül tizede lesz egy pilótával ellátott vadászgépnek, például az F-35-nek.

A Ghost Bat körülbelül 3700 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, ami majdnem Ausztrália szélessége. A pilóta nélküli gép fő feladata papírforma szerint a tradicionális vadászbombázók kísérése lesz, ugyanakkor önállóan is képes feladatok végrehajtására. Az MQ-28A többcélú, lopakodó vadászbombázóként fog üzemelni, képes lesz tehát földi és légi célok megtámadására, illetve felderítésre is.

