Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor

Bár az elmúlt években a megnövekedett költségek, a geopolitikai feszültségek és más kedvezőtlen körülmények miatt jelentősen visszaesett a beruházási hajlandóság az agrofood szektorban,
az állattartó telepek és az élelmiszeripar fejlesztéseire kiírt pályázatok kapcsán érkező támogatói okiratok miatt most igen intenzív időszakot él az ágazat.
Amint azt Boros Zoltán, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari nagyvállalati ügyfelek igazgatója az Alapvetés podcast műsorában kiemelte, ez az időszak az agrárium és az élelmiszeripar finanszírozásában egy kedvező együttállást teremtett, ami a kisebb és a nagyobb szereplők számára is komoly lehetőségeket tartogat.
Ennek egyik fontos eleme az, hogy a feldolgozó üzemek komplex fejlesztését célzó pályázatok keretében 200 milliárd forintnyi támogatás talált gazdára, másfelől pedig kedvező feltételek nyíltak a kis- és középvállalkozások számára is, hiszen az új ciklusban elnyert pályázatokhoz kamattámogatás is társul. Emellett a kkv-k számára elérhetők a Széchenyi- és Exim-típusú konstrukciók is, amelyek szintén megkönnyítik a forrásbevonást az agrofood szektorba.
Mint a beszélgetésből kiderült, a beérkezett pályázatok száma és minősége is azt mutatja, hogy az ágazat szereplői komolyan vették ezeket a pályázati lehetőségeket, és felismerték azt, hogy
az így megvalósuló fejlesztéseknek milyen óriási jelentősége van az ágazat versenyképessége szempontjából.
Janositz Balázs, az UBM vezérigazgatója azonban a beszélgetésben arra is rámutatott, hogy ezek a beruházások mit sem érnek, ha nincs mögöttük know-how, megfelelő K+F háttér, laborkapacitás és szakembergárda – ha ugyanis mindez hiányzik, akkor a vasat már nem lehet igazán hatékonyan üzemeltetni.
