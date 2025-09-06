Félelmetes fegyverarzenált villantott a keleti nagyhatalom: Peking megmutatta, mitől retteghet a jövőben a világ

Szeptember 3-án Pekingben nagyszabású katonai parádét tartottak a japánok felett aratott győzelem 80. évfordulójára. Az esemény nagyjából azt hozta, amit várni lehetett, Hszi Csin-ping kínai elnök a világ (egyik) vezető hatalmának államfőjeként pozicionálta magát, mellette pedig a legfontosabb szövetségesei foglaltak helyet. Politikai színtéren nem történtek túl nagy izgalmak, ám annál érdekesebb volt maga a felvonulás, amelyen több szupermodern fejlesztést is megmutattak, ezzel pedig minden eddiginél erősebb üzenetet küldtek az Egyesült Államoknak: jelezték, hogy készen állnak átvenni világ legerősebb hatalmának szerepét. Annak járunk utána, hogy pontosan milyen fegyvereket mutattak be a Tienanmen téren, és azok miért fontosak.

Összesen 90 percen keresztül tartott a nagyszabású katonai szemle, amelyet 26 ország vezetője nézett végig a dísztribünön a kínai fővárosban. Sejteni lehetett, hogy Kína minden lehetséges fegyvert meg fog mutatni, amit csak lehet, hogy ezzel prezentálja az erejét, mellyel egyenesen az Egyesült Államok vezető szerepére törne. Fontos megjegyezni, hogy egyáltalán nem tudni, hogy a látványosan megmutatott eszközök működőképesek-e, előfordulhat, hogy Peking megelégszik azzal, hogy pusztán maketteket vonultat fel, hiszen már ezzel is lehet demonstrálni az erőt és a fejlődést.

A jövő fegyverei

Talán a legnagyobb figyelmet a rakétaerők kapták, nem véletlen, hogy a tajvani elemzők már egyenesen amiatt

kongatják a vészharangokat, hogy ezeket már kifejezetten a sziget elleni invázióhoz fejlesztették.

Peking célja ugyanis az lehet, hogy elrettentsék azokat a hatalmakat – az Egyesült Államok, Japán vagy a Fülöp-szigetek –, amelyek egy katonai invázió esetén Tajpej segítségére siethetnek. Több olyan rakéta is felvonult a parádén, amelyekről eddig csak suttogták, hogy létezhet, ezért komoly meghökkenést keltett a nézőseregben.

Látható volt a YJ család, vagyis magyarul a „Sascsapás” sorozat. Ott volt a YJ-15, a YJ-17, a YJ-19 és a YJ-20 is. Ezek a rakétarendszerek 1000 kilométernél is nagyobb hatótávolsággal bírnak, így Japántól majdnem Indonéziáig fenyegetést jelenthetnek. Telepítésüket elsősorban hadihajókra tervezték.

Telepítésüket elsősorban hadihajókra tervezték. Felvonultak a nukleáris képességekkel bíró eszközök is, így a DF-61 interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) is láthatták a nézők. Ez része a „triádnak”, vagyis ez az egyike azoknak a szárazföldi indítású rakétáknak, amelyek képesek atomtöltet is hordozni. Ezen felül a JL-3-as tengeralattjáróról indítható rakéták is megjelentek, ezekkel válik teljessé a lefedettség. Néhány helyszíni beszámoló kiemelte, hogy Kína ennek a résznek szentelte az egyik legnagyobb figyelmet, hangsúlyozva a korábbi nagyszabású nukleáris fegyverkezési terveket. Ezekre számítani lehetett, már a legutolsó, 2019-es katonai parádén is láthatóak voltak, amit a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 70. évfordulójára rendeztek. A DF-61 és a DF-31GJ korábban nem voltak ismertek a nagyközönség előtt. Utóbbi ráadásul egy MIRV, vagyis több robbanófejet tud egyszerre célba juttatni.

Felbukkant az első kínai ALBM, vagyis levegőből indítható ballisztikus rakéta, ez a JL-1-es. A fegyvert egy teherautóra szerelve mutatták be.

A fegyvert egy teherautóra szerelve mutatták be. Eddig még nem látott hiperszonikus rakétákkal is villantottak egyet a kínai rakétaerők. Ilyen például a DF-26D, valamint a CJ-1000-es is, ezek közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták.

DF-61 makes its debut in Chinese V day parade and is believed to be China’s most advanced ICBM. Estimated range 15000+ KMS pic.twitter.com/7EPE9RzOlD https://t.co/7EPE9RzOlD — OSINT Expert (@OsintExperts) September 4, 2025

Nem hiányozhattak a légierő legfrissebb fejlesztései sem. Peking megmutatta az ötödik generációs vadászgépeket is:

Bemutatkozott a speciális, elektronikai hadviselésre fejlesztett J-16D;

az ötödik generációs duplamotoros lopakodó, a J-20;

valamint ennek a kétüléses oktatói változata, a J-20S ;

; a szintén az álcázó képességeiről ismert J-35 , amelyeket a haditengerészet számára fejlesztenek, bár eredetileg FC-31 néven exportra szánták;

, amelyeket a haditengerészet számára fejlesztenek, bár eredetileg FC-31 néven exportra szánták; valamint a korábbi orosz helyett immár saját fejlesztésű meghajtással felszerelt J-20A.

A kínai állami média kiemelte, hogy a J-20S úttörő lesz a maga nemében, mivel nem csupán oktatási célokat szánnak neki a jövőben. Peking úgy látja, hogy ez lehet a világ első kétüléses ötödik generációs harci repülőgépe, amely a plusz egy személynek köszönhetően sokkal jobb teljesítményre lehet képes. Azzal számolnak, hogy a plusz egy fő akkor lehet igazán hasznos, amikor megjelennek a gépek körül a drónok, ezeknek pedig mintegy irányítója foglalhat helyet a második ülésen. Fu Csien-sao kínai katonai szakértő nem is győzött róla áradozni, egyenesen azt állítja, hogy szintet léptek Kínában:

A J-20S a világ első kétüléses ötödik generációs vadászgépe. Ha valóban képes hűséges szárnyasokat irányítani, akkor szerintem akár a világ első 5,5. generációs vadászgépének is tekinthető, ami Kínát vezető pozícióba hozza a pilóta nélküli és pilóta vezette gépek légi együttműködésének területén

– mondta.

️ China’s army aviation conducted a flyover featuring transport aircraft, missile carriers, fighters, and helicopters. The helicopters formed the number “80” in the sky. pic.twitter.com/n2A3em9EwU https://t.co/n2A3em9EwU — OSINT Expert (@OsintExperts) September 3, 2025

A másik nagy figyelmet kapó jármű a J-20A volt, mivel a saját hajtóművel felszerelt gép azt mutatja, hogy

a kínai hadmérnökök komoly előrelépést tettek, és képesek önállóan kifejleszteni a legfontosabb alkatrészeket is.

Indiában ez a képesség például egyelőre hiányzik, így éppen az egyik legnagyobb riválissal szemben tett szert Kína komoly előnyre. Az „A” verzió kialakítása és formája az alapváltozathoz képest több helyen is módosult, ezt azzal magyarázzák, hogy a fejlesztők a légiharcokról szerzett legfrissebb ismereteket kamatoztatták.

Az egyik legnagyobb várakozást egyértelműen a legújabb drónok megvillantása jelentette, ezek ugyanis árulkodóak lehetnek arról, hogy Peking miképpen gondolkodik a jövő hadviseléséről. A pilóta nélküli eszközök különösen a 2022-es orosz-ukrán háború kirobbanása óta kerültek világszerte a gondolkodás középpontjába, ennyi idő máris elegendő volt ahhoz, hogy szinte minden, magát komoly katonai hatalomnak pozicionáló kormány egymás után fejlessze a saját eszközeit.

Az Egyesült Államok és Kína között egy különverseny is folyik: abban jóformán mindenki egyetért, hogy

az lesz a jövőben a légtér ura, aki először valósítja meg a „hűséges szárnysegéd” koncepciót.

Ennek a lényege, hogy egy vadászgépet több, mesterséges intelligenciával irányított pilóta nélküli repülőgép vesz körül, amelyek rajban repülnek. Ezek védhetik a központi vadászgépet, de akár önálló feladatokat is végezhetnek. A mostani parádén a már korábban látott GJ-11-es vonult fel, de ezen kívül másik három ismeretlen funkciójú és képességű drón is látható volt. Még nem tudni, hogy ezeknek pontosan milyen feladatot szánnak, de a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy kapcsolhatóak a „hűséges szárnysegéd” tervhez.

China has emerged with a massive fleet of GJ-11, GJ-XX, FH-97 Collaborative Combat Aircraft (CCA) / MUM-T during its military parade.A good toy and a deadly deterrence coined with J-35, J-20 etc. pic.twitter.com/OYadlUHXWt https://t.co/OYadlUHXWt — AM Raad (@Raad_Pak) September 3, 2025

Nem csalódhattok azok sem, akik a szárazföldi erők páncélosaiért rajonganak, ugyanis a parádén megjelentek a legújabb harckocsik. A bemutatásuk nem okozott meglepetést, mivel néhány nappal korábban már videók sora keringett a közösség médiában, amelyeken látszott, hogy vonatokon szállítják a lánctalpasokat a kínai fővárosba. A Tienanmen téren a 99B harmadik generációs tank mutatkozott, ezeket a teszteken előszeretettel használták magashegyi környezetben, ami arra utal, hogy esetleg az indiai határvitánál számítanak rá a katonai döntéshozók. Egy másik harckocsi,

a 100-as típus még eggyel magasabb szintet képvisel, ez már negyedik generációsnak számít.

Kialakítása egyedi, a lövegtoronyba például nem szükséges kezelőszemélyzet.

Type 100 tanks and support vehicles made their debut at the parade, featuring futuristic designs, multi-sensor optics, remote weapon stations, and active defense systems—ready to counter missiles, drones, and modern battlefield threats. #ChinaParade #Vday pic.twitter.com/W6sB2dS3Wp https://twitter.com/hashtag/ChinaParade?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 3, 2025

Peking – vélhetően az ukrajnai események hatására – felismerte, hogy a tengeri hadviselésben is hatalmas jelentősége van a víz alatti pilóta nélküli harci drónoknak (UUV). Ezek a rendszerek képesek felderítésre, megfigyelésre, autonóm telepítésre, valamint nehezen kiszúrhatóak, éppen ezért nagyon súlyos veszélyt jelentenek az ellenséges járművekre. Előnyük, hogy sokkal olcsóbbak, mint a tengeralattjárók, bár annál jóval kevesebbre képesek. Ilyen járművek is felvonultak, bár egyelőre még nem kaptak elnevezést.

A legfuturisztikusabb rész egyértelműen a lézerfegyverek megvillantása volt, ezek nagy energiájú elektromágneses sugárzást irányítva bocsássanak ki, hogy elpusztítsák a drónok belsejében lévő elektronikus alkatrészeket.

A nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverek sugara szélesebb, mint a nagy energiájú lézerfegyverek pontos csapása. Egy egész felületet lefedhet. Amikor több célpont, például egy drónraj támadásával néz szembe, kihasználhatja a szélesebb sugarat és a nagyobb energiát több célpont hatékony megsemmisítésére

- mondta Csang Hszüe-feng a kínai állami médiához tartozó Global Timesnak.

A LY-1 nevű fegyverrendszer pontos képességeiről csak kevés információ látott napvilágot, ám a The War Zone kiszúrta, hogy hasonló egységeket telepítettek már különböző hadihajókra is.

China showcased the LY-1, a massive directed-energy laser system (DEW), at today's once-in-a-decade military parade in Beijing.We are going deeper into the sci-fi era. pic.twitter.com/Ho5dEbI3rJ https://t.co/Ho5dEbI3rJ — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) September 3, 2025

Most akkor ez mit jelent?

Kína a parádé másik fontos üzenetének azt szánta, hogy

az ország hadiipara kilépett az árnyékból és immáron nem csupán az amerikai fejlesztéseket próbálja meg leutánozni

(egyes vádak szerint egy az egyben ellopni), és immár az oroszok segítsége nélkül is képes saját, csúcskategóriás fegyvereket gyártani. Mindez azt jelentheti, hogy a keleti nagyhatalom ténylegesen nagy léptekkel halad az Egyesült Államok trónfosztása felé, de vannak olyan dolgok, amiket továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni:

Az Egyesült Államok hadseregének jóval nagyobb a harci tapasztalata , éles bevetéseken használt, kipróbált fegyverekből épül fel.

, éles bevetéseken használt, kipróbált fegyverekből épül fel. A kínai politika és a katonai vezetés állandó hatalmi harcban áll egymással, ez pedig végső soron magát a döntéshozatalt és a hatékonyságot rontja.

egymással, ez pedig végső soron magát a döntéshozatalt és a hatékonyságot rontja. A rakétaerők 2024-es botránya bizonyítja, hogy a korrupció nem tűnt el, még mindig komoly fenyegető tényező a haladásra. Emlékezetes, akkor az egész világot bejárta a hír, hogy egyes rakétákban hajtóanyag helyett simán csak víz volt, mivel így akartak spórolni.

Emlékezetes, akkor az egész világot bejárta a hír, hogy egyes rakétákban hajtóanyag helyett simán csak víz volt, mivel így akartak spórolni. Visszatérő kritika, hogy a kínaiak által eladott fegyverek egyszerűen nem képviselnek túl magas minőséget: olcsóbbak más országok hasonló rendszereinél, de gyakran kell szervizelni azokat. Erre magyarázat lehet, hogy Peking az exportra szándékosan gyengébb eszközöket ad el, mivel nem akarja megosztani a csúcstechnológiáját. A másik cáfolat a 2025 májusi pakisztáni eset, akkor ugyanis kínai fejlesztésű J-10C vadászgépekkel állítólag több indiai katonai repülőgépet lelőttek. Ez alaposan megdobta a nemzetközi érdeklődést gerjesztett, valósággal sorban állnak a technológiáért a különböző hatalmak.

Újra el kell mondani, hogy a most felvonultatott eszközök valós tudása egyelőre ismeretlen, viszont meg kell említeni az ellenkező lehetőséget is:

előfordulhat, hogy Peking még fel sem villantotta az összes csúcsfegyverét.

Az elmúlt a hónapokban például J-36-os fantázianévre hallgató hatodik generációs vadászgép, amely több alkalommal is feltűnt a kínai légtérben.

New footage and images of China's 6th generation J-36 stealth jet during test flights. pic.twitter.com/9bYfBhwUWs https://t.co/9bYfBhwUWs — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) March 29, 2025

A projekt maga hivatalosan szupertitkos, de a keleti nagyhatalom ezekkel a „véletlen lesifotókkal” akarja elhinteni, hogy gőzerővel dolgozik a jövő szupergépein. Ez pedig még Washingtont is sietségre készteti, nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök idén tavasszal gyorsan egymás után jelentette be az F-47-es hatodik generációs lopakodó vadászgépet és az Aranykupola légvédelmi rakétarendszert. Kevin Schneider tábornok az amerikai Csendes-óceáni Légierő (PACAF) parancsnoka mindenesetre már előre le is szögezte, hogy „nem rettennek el” majd a látottaktól.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images