Nem adja fel Orbán Viktor szövetségese: újra nekifutna, hogy Európa egyik legerősebb hatalmát vezesse

Le Pen márciusi sikkasztási ítélete miatt jelenleg nem indulhat választásokon, bár ő tagadja a vádakat és fellebbezett. Fellebbezésének kezdőnapjáról várhatóan hétfőn döntenek, az ítélet pedig 2026 nyarára várható. Támogatói abban reménykednek, hogy a bíróság hatályon kívül helyezi a választási tilalmat, így indulhat a 2027-es elnökválasztáson. Egy esetleges előrehozott parlamenti választás azonban már néhány héten belül megtörténhet, ha François Bayrou kisebbségi kormánya megbukik. A miniszterelnök hétfőn nagy valószínűséggel elveszíti a bizalmi szavazást a tervezett 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorítások miatt, részben Le Pen Nemzeti Tömörülésének ellenállása következtében.

Ha a kérdés az, hogy bízunk-e ebben a kormányban, a válasz nem

- nyilatkozta Le Pen a Bayrou-val való keddi találkozója után.

Le Pen júliusban megígérte, hogy jogi problémái ellenére is indul bármilyen új választáson. A Nemzeti Tömörülés egyik tisztviselője a lapnak elmondta, hogy a párt nem fontolgatja helyettesítő jelölt állítását. A francia szélsőjobboldali politikus tanácsadója szerint előrehozott választás esetén a politikus benyújtaná indulási dokumentumait a választási hatóságoknak, amelyeket biztosan elutasítanának. Ezután közigazgatási bírósághoz fordulna, majd annak elutasítása esetén alkotmányossági fellebbezést nyújtana be, remélve, hogy az ügy gyorsan eljut az alkotmánybírósághoz.

Egy, a bíróság belső működését ismerő forrás szerint azonban hat hónapba telne, mire a bírák döntést hoznának, ami lehetetlenné tenné Le Pen indulását. A politikus jogászai viszont úgy vélik,

találtak precedenseket gyors elbírálásra, beleértve egy 2017-es, Macron pártjának kedvező ügyet.

A bírósági forrás szerint azonban a 2017-es eset "egyáltalán nem hasonlítható" Le Pen helyzetéhez. A politikus közben az európai politikai színtéren is erőt demonstrál: bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen az EU és a Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás legújabb lépései miatt. A Nemzeti Tömörülés az Európai Unió parlamentjében a Patrióták nevű frakció tagja, ennek része a magyar kormánypárt, a Fidesz is.

Címlapkép forrása: EU