Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!"
Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön tett közzé egy egészen erős képet kemény utalással.

Donald Trumpról már kiderült korábban is, hogy előszeretettel használja a mesterséges intelligenciát a saját tartalmaihoz. Emlékezetes volt, amikor egy valóságos aranyozott Kánaánnak ábrázolta a jelenleg háború sújtotta Gáza jövőjét, amennyiben megvalósul a mesterterve. Azzal sem nagyon fukarkodott , hogy önmagát merre látja ebben: fürdőnadrágban strandolt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában.

Az amerikai elnök most az amerikai belpolitikát meghatározó Chicago-i sztorival kapcsolatban sem fogta vissza magát. Ismét a mesterséges intelligenciához nyúlt egy kép elkészítéséhez, valamint a filmtörténelem egyik legendás darabjához: a Francis Ford Coppola által rendezett 1979-es Apokalipszis mosthoz. A film a vietnámi háborúban játszódik, a talán legismertebb jelenete pedig az, amikor a filmbéli Kilgore ezredes kifejti: Imádom a reggeli napalm illatát!

Trump ezt a popkultúrába mélyen beivódott jelentet használja ahhoz, hogy lényegében háborút hirdessen Chicago ellen:

Imádom a reggeli deportálás illatát!

– írja.

Hozzáteszi, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb városa hamarosan meg fogja tudni, hogy miért nevezi át a Védelmi Minisztériumot Háborús Minisztériummá.

Az erős mondatokat még meg is spékeli azzal, hogy önmagát a filmbéli híres-hírhedt parancsokként ábrázolja, ahogy katonai helikopterek zúgnak el Chicago sziluettje előtt. Az egészet egy szójátékkal zárja: Chipokalipszis most.

A finoman fogalmazva is furcsa bejegyzés apropóját az adja, hogy az amerikai elnök Los Angeles és Washington D. C. után az ország harmadik legnépesebb városába is beküldené a nemzeti gárdát, hogy „rendet tegyenek”.

