Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”

Donald Trumpról már kiderült korábban is, hogy előszeretettel használja a mesterséges intelligenciát a saját tartalmaihoz. Emlékezetes volt, amikor egy valóságos aranyozott Kánaánnak ábrázolta a jelenleg háború sújtotta Gáza jövőjét, amennyiben megvalósul a mesterterve. Azzal sem nagyon fukarkodott , hogy önmagát merre látja ebben: fürdőnadrágban strandolt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában.
Az amerikai elnök most az amerikai belpolitikát meghatározó Chicago-i sztorival kapcsolatban sem fogta vissza magát. Ismét a mesterséges intelligenciához nyúlt egy kép elkészítéséhez, valamint a filmtörténelem egyik legendás darabjához: a Francis Ford Coppola által rendezett 1979-es Apokalipszis mosthoz. A film a vietnámi háborúban játszódik, a talán legismertebb jelenete pedig az, amikor a filmbéli Kilgore ezredes kifejti: Imádom a reggeli napalm illatát!
Trump ezt a popkultúrába mélyen beivódott jelentet használja ahhoz, hogy lényegében háborút hirdessen Chicago ellen:
Imádom a reggeli deportálás illatát!
– írja.
Hozzáteszi, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb városa hamarosan meg fogja tudni, hogy miért nevezi át a Védelmi Minisztériumot Háborús Minisztériummá.
Az erős mondatokat még meg is spékeli azzal, hogy önmagát a filmbéli híres-hírhedt parancsokként ábrázolja, ahogy katonai helikopterek zúgnak el Chicago sziluettje előtt. Az egészet egy szójátékkal zárja: Chipokalipszis most.
A finoman fogalmazva is furcsa bejegyzés apropóját az adja, hogy az amerikai elnök Los Angeles és Washington D. C. után az ország harmadik legnépesebb városába is beküldené a nemzeti gárdát, hogy „rendet tegyenek”.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Áttörésre készül Moszkva: ez döntő lehet az orosz-ukrán háborúban
Megváltozott a taktika.
Elfogyott Trump türelme: kemény ultimátumot adott, mostantól lelövik a veszélyes vadászgépeket
Súlyos biztonsági problémák merültek fel.
Zelenszkij felvázolta: létezik egy nagy terv, amivel megállítható Putyin
Egységre lesz szükség.
Lesújtó jelentés jött a világ egyik legjobb vadászgépéről: egyre sokasodnak a problémák az F-35-ösök körül
Ösztönzéssel sem sikerült megoldani.
Mindent felforgató időjárás-előrejelzés érkezett: halálos viharokra és szupercellákra kell készülni
Sürgősen fel kellene készülni.
A fekete hattyú árnyékában – Amikor a válság erőforrássá válik
Az antifragilitás több annál, minthogy egy cég reziliens a kihívásokkal szemben.
25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak
Hosszú várakozás után gyorsan fogadhatják el az EU évtizedes kereskedelmi mesterfogását.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.