Jól ismert taktikát vettek elő Moszkvában, egyetlen céljuk van ezzel

Oroszország 2025. szeptember 8-ra virradóra nagyszabású támadást hajtott végre egy hőerőmű ellen Kijev megyében. A támadás célja egyértelmű volt:

még nagyobb nehézségeket okozni az ukrán civil lakosságnak, hogy otthonok, kórházak, óvodák és iskolák maradjanak világítás és fűtés nélkül.

Az energiatermelő létesítmények, villamosenergia-átviteli és -elosztó rendszerek, valamint a gázinfrastruktúra nem minősülnek katonai célpontoknak. Az orosz fél tisztában van azzal, hogy kritikus civil infrastruktúrát támad. A BBC News Russian ukrán forrásokra hivatkozva közölte, hogy a támadások áramkimaradásokat okoztak Kijev megye egyes részein és Kijev néhány kerületében.

Ukrán megfigyelő és hírcsatornák a Telegramon arról számoltak be, hogy orosz drónok támadták a Tripillia Hőerőművet Ukrajinka városában, Kijev megyében. Jelenleg vészhelyzeti munkások és energetikai szakemberek dolgoznak a támadás következményeinek elhárításán. Az Energiaügyi Minisztérium további tájékoztatást fog adni az energiaellátásban bekövetkező változásokról. Moszkva már a háború eleje óta rendszeresen lövi az ukrán energetikai infrastruktúrát, a támadások következtében jelentősen csökkent a helyi áramtermelés. A taktika legfontosabb eleme, hogy a civil lakosság ellenállását megtörjék ezzel, többségében a téli hideg előtt szokták az oroszok nagy elánnal támadni az áramellátó infrastruktúrát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio