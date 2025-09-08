Most már tényleg elege lett Trumpnak Putyinból? - Készül az új szankciós csomag

David O'Sullivan, az EU szankciós megbízottja hétfőn szakértői csapattal érkezett az Egyesült Államokba. A látogatás célja, hogy egyeztessenek az Oroszország elleni közös lépésekről, miközben Moszkva továbbra is ukrán városokat bombáz, több mint három héttel azután, hogy Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozót tartott.
Vasárnap, a háború eddigi legnagyobb légi támadása után, amely kormányépületeket gyújtott fel Kijevben,
Trump jelezte, hogy készen áll a korlátozások második fázisába lépni.
Ez volt eddig a legkonkrétabb utalás új szankciók bevezetésére.
Trump, aki januárban azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy gyorsan véget vet a háborúnak, többször is határidőket szabott Moszkvának a tűzszünet elfogadására, különben szigorúbb szankciókat helyezett kilátásba, de eddig az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát.
Az EU kevés részletet közölt O'Sullivan amerikai küldetéséről, de ha sikerül koordinálnia egy csomagot az amerikaiakkal, az lenne az első ilyen együttműködés Trump visszatérése óta. Trump elődje, Joe Biden alatt rendszeresen egyeztették a szankciókat Európa és az Egyesült Államok között.
Címlapkép forrása: Reuters
Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
Nepálban már 19-en életüket vesztették a hétfői demonstrációban.
Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával
Marad-e tőzsdén a gépgyártó.
Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára
Friedrich Merz szerint az Egyesült Államokra már nem lehet számítani.
Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere
Mozgás közben lepleződött le.
Eljött az idő: beszélnünk kell az amerikai részvénypiacról
Gyűlnek a fekete felhők.
Utcára vonultak a pedagógusok Bukarestben
A kormány lemondását követelték.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.