Most már tényleg elege lett Trumpnak Putyinból? - Készül az új szankciós csomag

Az EU szankciós főtisztviselője Washingtonba látogatott, hogy megvitassa az első koordinált transzatlanti intézkedéseket Oroszország ellen Trump elnök hivatalba való visszatérése óta - írja a Reuters.

David O'Sullivan, az EU szankciós megbízottja hétfőn szakértői csapattal érkezett az Egyesült Államokba. A látogatás célja, hogy egyeztessenek az Oroszország elleni közös lépésekről, miközben Moszkva továbbra is ukrán városokat bombáz, több mint három héttel azután, hogy Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozót tartott.

Vasárnap, a háború eddigi legnagyobb légi támadása után, amely kormányépületeket gyújtott fel Kijevben,

Trump jelezte, hogy készen áll a korlátozások második fázisába lépni.

Ez volt eddig a legkonkrétabb utalás új szankciók bevezetésére.

Trump, aki januárban azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy gyorsan véget vet a háborúnak, többször is határidőket szabott Moszkvának a tűzszünet elfogadására, különben szigorúbb szankciókat helyezett kilátásba, de eddig az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát.

Az EU kevés részletet közölt O'Sullivan amerikai küldetéséről, de ha sikerül koordinálnia egy csomagot az amerikaiakkal, az lenne az első ilyen együttműködés Trump visszatérése óta. Trump elődje, Joe Biden alatt rendszeresen egyeztették a szankciókat Európa és az Egyesült Államok között.

