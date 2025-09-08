  • Megjelenítés
Most már tényleg elege lett Trumpnak Putyinból? - Készül az új szankciós csomag
Globál

Most már tényleg elege lett Trumpnak Putyinból? - Készül az új szankciós csomag

Portfolio
Az EU szankciós főtisztviselője Washingtonba látogatott, hogy megvitassa az első koordinált transzatlanti intézkedéseket Oroszország ellen Trump elnök hivatalba való visszatérése óta - írja a Reuters.

David O'Sullivan, az EU szankciós megbízottja hétfőn szakértői csapattal érkezett az Egyesült Államokba. A látogatás célja, hogy egyeztessenek az Oroszország elleni közös lépésekről, miközben Moszkva továbbra is ukrán városokat bombáz, több mint három héttel azután, hogy Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozót tartott.

Vasárnap, a háború eddigi legnagyobb légi támadása után, amely kormányépületeket gyújtott fel Kijevben,

Trump jelezte, hogy készen áll a korlátozások második fázisába lépni.

Ez volt eddig a legkonkrétabb utalás új szankciók bevezetésére.

Trump, aki januárban azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy gyorsan véget vet a háborúnak, többször is határidőket szabott Moszkvának a tűzszünet elfogadására, különben szigorúbb szankciókat helyezett kilátásba, de eddig az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát.

Az EU kevés részletet közölt O'Sullivan amerikai küldetéséről, de ha sikerül koordinálnia egy csomagot az amerikaiakkal, az lenne az első ilyen együttműködés Trump visszatérése óta. Trump elődje, Joe Biden alatt rendszeresen egyeztették a szankciókat Európa és az Egyesült Államok között.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Közeleg a vég: Trump kulcsembere szerint gyorsan „kontrollálhatatlanná” válhat a háború Ukrajnában

Kilenc hónap alatt fordult a kocka: teljes irányváltás az EU–USA-viszonyban

Címlapkép forrása: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katona kiképzés ukrajna
Globál
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility