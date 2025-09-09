  • Megjelenítés
6 milliárd dollárt és 10 Patriot rakétarendszert kér Ukrajna
6 milliárd dollárnyi azonnal anyagi támogatást és 10 Patriot légvédelmi rakétarendszert kért Ukrajna szövetségeseitől a NATO-t és Ukrajnát tömörítő ramsteini kontaktcsoport mai ülésén – írja az Ukrainszka Pravda.

Az eseményen Denisz Smihal védelmi miniszter vett részt, aki egyebek mellett

  • 6 milliárd dollárnyi anyagi támogatást kért dróngyártásra,
  • 10 Patriot légvédelmi rakétarendszert, ehhez rakétákat, illetve lőszerutánpótlást kért SAMP/T, NASAMS, IRIS-T és HAWK rendszereihez,
  • azt javasolta Ukrajna partnereinek, hogy 2026-ban költsenek legalább 60 milliárd dollárt védelmi kiadásokra, saját és Ukrajna védelmi képességeinek növelése végett,
  • helyezzenek ki még több szankciót Oroszországra,
  • tegyék kiszámíthatóvá az Ukrajnának adott támogatási csomagok ütemezését.

Azt nem tudni, Ukrajna szövetségesei miképp reagáltak a felvetésekre.

