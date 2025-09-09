  • Megjelenítés
Elszabadult a pokol: fegyverhez jutottak a tüntetők, kirendelték a hadsereget Nepál utcáira
Globál

Elszabadult a pokol: fegyverhez jutottak a tüntetők, kirendelték a hadsereget Nepál utcáira

Portfolio
Fegyverrel, robbanószerrel járják az utcákat a tüntetők Nepál fővárosában, Katmanduban, a biztonsági erők szinte sehol nem láthatók, ma este bevetik a hadsereget – írja helyi beszámolójában a New York Times.

A lap riportere azt írja: teljes a káosz az utcákon, a tüntetők felgyújtottak számtalan kormányépületet, gránátokat, molotov koktélokat dobálnak. Több olyan csoport is van, akik gépfegyverekhez jutottak: az NYT egy fotót is posztolt, ahol egy tüntető egy légi FAL gépkarabéllyal látható. Azt mondja: fel is tartották, akkor engedték csak tovább, amikor felolvasott egy kormányellenes szlogent. Rendőrök gyakorlatilag sehol nem láthatók.

A hadsereg vezérkara azt ígérte:

este 10-kor visszaveszik az uralmat az országban, ki fognak vonulni az utcákra és „rendet raknak”.

Egyelőre nem tudni még, ez pontosan mit jelent: már érkeztek hírek arról, hogy éles fegyvert használtak a tüntetők ellen.

K.P. Sarma Oli miniszterelnök nepáli miniszterelnök ma lemondott, miután megpróbálta korlátozni a közösségi médiahasználatot és fiatalok ezrei vonultak az utcára, tüntetni a kormány ellen. Oli miniszterelnök lemondását nem követte de-eszkaláció. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a helyzet forradalmi, Nepál polgárháború szélére sodródott.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Anadolu via Getty Images

