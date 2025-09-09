Izrael minden eddiginél tovább ment: semleges ország területén bombázott, támadás történt a világ egyik leggazdagabb monarchiája ellen

Szeptember 9-én a délutáni órákban viharos gyorsasággal járta be a világsajtót a hír, hogy robbanásokat hallottak Katar fővárosában, Dohában. Nem sokkal ezt követően máris érkezett a megerősítés az Izraeli Védelmi Erőktől (IDF) és a belbiztonsági szolgálattól, a Sin Béttől. A lépés nagyon durva eszkalációt jelent az eddigiekhez képest, mivel Jeruzsálem egy semleges ország területén hajtott végre akciót.

Katar eddig arról volt híres, hogy a Közel-Kelet egyik legbékésebb országa, ahol nem kell tartani a biztonsági helyzet rosszabbodásától. A helyzet aztán 2025-ben egy csapásra megváltozott: először Irán vette célba ballisztikus rakétákkal az ország területén található el-Udeid amerikai bázist júniusban. Akkor Teherán nem ért el érdemi eredményeket, a légvédelem semlegesítette a támadást. Szeptember 9-én aztán ennél is radikálisabb fordulat történt:

helyi idő szerint nagyjából délután 6 óra magasságában arról kezdtek írni, hogy a fővárosban robbanásokat hallottak, hatalmas füst szállt fel Doha egyik kerületéből.

Viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem terrortámadásról van szó, hanem Izrael hajtott végre célzott csapást: a Katarban tartózkodó Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet (az arab világban nem nyilvánították annak) vezetőit bombázták. A célpontok között volt Halíl el-Hajja, aki a Hamász Politikai Hivatalának egyik vezetője (volt?) 2024 októbere óta és tűzszüneti főtárgyaló egyben. Hangos szószólója volt az iráni kapcsolatok megerősítésének. A radikális iszlamista szervezeten belül magasabb szintre 2024-ben került, miután Izrael több vezetőt is likvidált. Kijelentette például, hogy a Hamász hajlandó beleegyezni a tűzszünetbe, amennyiben Palesztinát elismerik az 1967 előtti határokon. Többször is dicsérte a 2023. október 7-i terrortámadást, amelyet „történelmi pillanatnak”, „kiemelkedő katonai teljesítménynek” is nevezett. Hozzátette, hogy ez a „a palesztin nép büszkeségének forrásaként szolgál, amely nemzedékről nemzedékre örökítendő”.

DEAD!- Khaled Mashal- Khalil al-hayyaBoth eliminated in Qatar, along with other Hamas officials! pic.twitter.com/a1byPqFL53 https://t.co/a1byPqFL53 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

A másik név, ami közszájon kering, Záher Dzsabárin, akit a Hamász pénzügyi vezetőjeként ismertek. Már korán csatlakozott a radikális csoporthoz, már 1987-ben is segédkezett a Kasszám Brigádok, a szervezet katona szárnyának megalapításánál. Dzsabárin hangos támogatója volt az izraeli területen végrehajtott öngyilkos merényleteknek, több alkalommal szervezőként vett részt ezekben. A 2023-ban kirobbanó háború során egyre nagyobb befolyásra tett szert.

Évek óta a Hamász vezetésének ezek a tagjai vezették a terrorszervezet műveleteit, közvetlenül felelősek az október 7-i brutális mészárlásért, valamint szervezték és irányították az Izrael Állam elleni háborút

– áll az IDF és a Sin Bét közleményében.

Katar azonnal elítélte a „gyáva” izraeli támadást, ezzel lényegében ők is megerősítették, hogy Izrael hajtott végre sikeres akciót.

Ez a bűncselekmény a nemzetközi jogok és normák égbekiáltó megsértését jelenti, és komoly fenyegetést jelent a katariak és a katari lakosok biztonságára

– jelentette ki a miniszterelnök tanácsadója és a külügyminisztérium szóvivője, Máged bin Mohammed el-Ansári.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

Hozzátette, hogy a hatóságok azonnal megkezdték a vizsgálatokat és a helyszín biztosítását. Kijelentette, hogy Katar „nem fogja tolerálni ezt a felelőtlen izraeli viselkedést és a regionális biztonság folyamatos megzavarását, sem semmilyen olyan cselekményt, amely a biztonságát és szuverenitását célozza”. Az nem derült ki, hogy Doha szándékozik-e válaszlépéseket tenni, ez a következő napokban dőlhet el.

Az országot érő támadás azért is döbbentette meg a világ közvéleményét, mivel a gazdag monarchia eddig közvetíteni próbált a Hamász és Izrael között, bár inkább kevesebb, mint több sikerrel, néhányszor sikerült eredményeket elérni. Jeruzsálem türelme viszont egyre inkább fogyatkozik a palesztin radikálisokkal szemben, ennek ékes bizonyítéka, hogy be mert vállalni olyan akciókat, mint Iszmáíl Hanije legfőbb vezető meggyilkolása 2024-ben Teheránban. Katart viszont egyre több kritika érte, hogy a palesztin szervezet több vezetőjét is befogadta, de

az elképzelhetetlennek tűnt, hogy az Egyesült Államokkal szoros szövetségesi kapcsolatokat fenntartó országban ilyen megtörténhet.

Az is sokkal nagyobb „bevállalósságot” mutat az izraeli katonai döntéshozók részéről, hogy olyan emberekre mértek csapást, akik rendszeresen konzultáltak a katari közvetítőkkel, éppen ezért túl fontosnak gondolta a közvélemény (és talán a Hamász vezetése is) őket, hogy egy ehhez hasonló akcióban végezzenek velük.

Nem véletlen, hogy a Washingtonnal szintén nagyon szoros kapcsolatokat ápoló izraeli vezetők szinte azonnal be is jelentették, hogy Amerikában tudtak a támadásról, és már napokkal korábban zöld utat adtak annak. A nyugati nagyhatalom dohai nagykövetsége a mai napon azt kérte a munkatársaktól, hogy maradjanak otthon. Az IDF és a Sin Bét kijelentette, hogy nagyon alaposan megtervezett akcióról van szó, amit már nagyon régóta terveztek, és odafigyeltek arra, hogy a terrorszervezet tagjain kívül senkit ne érjen kár. Izrael ezzel viszont minden eddiginél tovább ment, hiszen olyan helyen hajtott végre támadást, amely egyértelműen az Egyesült Államok védőszárnyai alatt volt. Kérdés, hogy erről pontosan mennyit tudott Doha.

A senior Hamas official told Al Jazeera that the Hamas leadership delegation, led by Dr. Khalil al-Hayya, survived the Israeli assassination attempt in Doha, Qatar.This footage of the aftermath suggests that the complex was not completely destroyed, despite being hit with more… pic.twitter.com/Gb6v6bsNY2 https://t.co/Gb6v6bsNY2 — Quds News Network (@QudsNen) September 9, 2025

A Haaretz kicsit több részletet is felfedett, ennek alapján Washingtonban nemcsak tudtak, hanem részt is vettek az akcióban. A támadás pillanatában ugyanis éppen tárgyalások folytak a helyszínen (vélhetően online) amerikai kezdeményezésre, ám

a Hamászhoz köthető források szerint ez valójában csak egy csel volt, hogy odacsalják a terrorszervezet főtárgyalóit.

A harcias hangvételű elutasítás és a következményekkel való riogatás a természetes reakció még abban az esetben is, ha a dohai vezetők valójában mindenről tudtak. Belpolitikai szempontból számukra mindenképpen negatív következményekkel jár, komoly csorbát szenved ezzel az emír, hiszen elillant a biztonságos ország képe. A közösségi médiában keringő információk szerint Katar légvédelme nem lépett működésbe, így többen

azt feltételezik, hogy valójában az országot tájékoztatták a készülődő eseményről.

Ezeket az információkat egyelőre hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a másik eshetőség még jobban megtépázná az országról alkotott képet.

A következő napok eseményei vízválasztóak lehetnek, mivel ez a húzás akár az Arab-félsziget gazdag monarchiáinak agresszív ellenlépését is kiválthatják, amely egy nagyon súlyos regionális háborúval fenyeget. Mindez egyelőre valószínűtlen forgatókönyvnek tűnik, de a további részletek előkerülésével valószínűleg tisztább képet lehet majd kapni.

