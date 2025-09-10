Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményt adott ki, miszerint az Ukrajna elleni orosz támadás során több drón megsértette Lengyelország légterét. "Hangsúlyozzuk, hogy a katonai művelet folyamatban van, és arra kérjük az embereket, hogy maradjanak otthon. A legveszélyeztetettebb területek a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságok" - áll a közleményben.

Ukrajna korábban figyelmeztetett a drónok miatt, amire válaszul Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret. Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszter megerősítette, hogy "folyamatban van a Lengyel Köztársaság határát megsértő objektumok semlegesítésére irányuló művelet".

Az incidenssel egy időben Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy Lengyelország csütörtöktől lezárja a fehérorosz határt a Fehéroroszország és Oroszország által folytatott "nagyon agresszív" Zapad hadgyakorlatok miatt, valamint válaszul az orosz és fehérorosz provokációk növekvő számára.

Karol Nawrocki lengyel elnök figyelmeztetett: "Nem bízunk Vlagyimir Putyin jó szándékaiban", és hozzátette, hogy "miközben természetesen hosszú távú, tartós békére várunk, amely szükséges a régiónkban, úgy véljük, hogy Vlagyimir Putyin kész más országokat is megtámadni".

Bár nem ez volt az első alkalom, hogy Moszkva drónjai beléptek a NATO légterébe, most volt példa először arra, hogy a katonai szövetség le is lőtte a fegyvereket.

